 Алею Героїв Небесної Сотні в Києві хочуть зруйнувати, а на її місці побудувати публічний простір, який змінить вулицю до невпізнання, - активіст Грезєв

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє активіст Владислав Грезєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо коротко – то передбачено повністю зруйнувати алею Героїв Небесної Сотні (вулицю Інститутську) і на її місці побудувати новий публічний простір, який змінить зовнішній вигляд і ландшафт вулиці до невпізнання", - йдеться в повідомленні.

За словами Грезєва, це і є ключова проблема у всій цій історії. Збереження пам'яті подій якраз полягає в тому, щоб закріпити назавжди автентичність місця та атмосферу. Це підтверджує міжнародна практика і міжнародні інститути.

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"Тим часом будівництво нової алеї стримують небайдужі. І наразі потрібно цивілізовано вийти із ситуації. Вірю, це можливо. Саме для цього в цю середу, 20го листопада о 12:30 в КМДА (Хрещатик 36, кімната 514) відбудеться круглий стіл на тему "Проблеми збереження пам’ятки історії на Алеї Небесної сотні"", - повідомив активіст.

Серед спікерів будуть представники Музею Майдану, Мінкульт, профільні експерти, адвокати сімей Небесної Сотні, представники родин, активісти і інші чиновники.