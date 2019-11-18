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 Політика України
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Все про:журналістика (926) Портнов (152) Ткач Михайло (11) Тимошенко_Кирило (13) Офіс Президента (161)

 Офіс президента знайшов час для зустрічі з "адвокатом і журналістом" Портновим. Сподіваюся, вони вкажуть, хто саме зустрівся з ним, - журналіст Ткач

Журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач помітив, що Офіс президента Зеленського випустив окремий реліз про зустріч з Андрієм Портновим, де виклав позицію його захисту у справі про погрози журналістам.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Добре, що Офіс президента Зеленського знайшов час для зустрічі з адвокатом і журналістом Андрієм Портновим, для заслуховування його позиції і для публікації окремого повідомлення з викладенням позиції адвоката і журналіста Андрія Портнова. Впевнений, що офіс президента Зеленського зробив би так само якби на місці адвоката і журналіста Андрія Портнова був би будь який інший адвокат чи журналіст або приватна особа. Впевнений, що факт цієї зустрічі ніяк не свідчить про вплив Андрія Портнова на офіс президента Зеленського і окремих його працівників. Сподіваюсь, офіційне представництво доповнить повідомлення і зазначить хто саме мав зустріч з адвокатом і журналістом Андрієм Портновим. Так, Кирило Тимошенко? Не кожного дня колишній заступник адміністрації президента зустрічається з сучасним заступником", - заявив журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома, - ОП

Офіс президента знайшов час для зустрічі з адвокатом і журналістом Портновим. Сподіваюся, вони вкажуть, хто саме зустрівся з ним, - журналіст Ткач 01

Раніше в Офісі президента повідомили, що Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома.

Нагадаємо, ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160312
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский,Портнов,Богдан,Рябошапка,Пристайко,Бойко,Мертветчук,Бакаев,одного поля ягоды,проватные малоросы и предатели Украины они должны не то что руководить ключевыми постами а сидеть,тем более урка Портнов с его лексиконом переплюнул самых отпетых зеков
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зеЛя уже одной ногой на ростове...вместе с остальной зелеНой падалью
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у него как у Абдуллы из песка только голова и осталась....
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Максим, не стоит свои гейские фантазии выносить на форум.
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Ткача уязвило.Портнов получал инструкции,как посильней потроллить Схемы. продажные.
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О як, після того, як вибрали Зе, і під його крила посвповзалось все ригівське лайно, "Схеми" стали продажними? Бяки, чесного, скромного, тактовного "журналіста" портнова ображають
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Зеленский,Портнов,Богдан,Рябошапка,Пристайко,Бойко,Мертветчук,Бакаев,одного поля ягоды,проватные малоросы и предатели Украины они должны не то что руководить ключевыми постами а сидеть,тем более урка Портнов с его лексиконом переплюнул самых отпетых зеков
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Шановний пане Михайло Ткач немає причини нити і жалітися ви зробили це разом з 73%. Ви працювали із дня в день наближаючи цей прекрасний момент так що скарги і претензії тут недоречні. Сподіваюсь ви зможете намазати на хліб продукт котрий виробляли останні декілька років наближаючи цей день.
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Ткач такой же "журналист", как и портнов. .
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tZE inform, Хроника одного Президента ... 18.11.2019 г.
Президент страны Зеленский двое суток отсутсвовал в общественном пространстве. Причины неизвестны.
Источник в Феофании - "Печень. Тяжело. Не давите. Вы ж понимаете..."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Так. Аргентинці додумались в кокаїн добавляти антигельмінтик для собак. На печінку і справді шкідливо.
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кока, кажеш? А комбінація з етилом? Як?
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О, то взагалі самогубство. Але, гадаю, хвилюватися ні про що. Зеленський багата людина і купить собі нову печінку за необхідності.
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А что,портнову за шесть лет было предьявлено хоть одно обвинение? Офіс президента знайшов час для зустрічі з "адвокатом і журналістом" Портновим. Сподіваюся, вони вкажуть, хто саме зустрівся з ним, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 3446
ах нет...ну тогда зачем эти вопли ....


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Зебіли з ворогом, зрадником України час зустрітись ви найшли і доволі терміново, а з патріотами, захисниками України зась. Зебіли, у Вас вороги України, колоборанти, терористи в пріоритеті. ВИ ЇМ СПРИЯЄТЕ.
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Видимо, идет подготовка к возвращение Януковича в Украину ....
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Какой он на хрен журналист!Сученок хитро сделанный и скользкий слизняк по жизни!
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Можете себе представить степень влияния украинофоба и подонка А. Портнова (портянка, андрей-гей) на Офис Президента, если они об этом пишут отдельное сообщение. Портнов -это такой же враг Украины (только внутренний), как и медведчук, шарий, шуфрич, бойко, богдан, шефиры, ермак.
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Портнов-це продукт Порошенко. На ту суку якраз прокурори Порошенко мусили завести справи і тоді це падло не посміло б навіть ніс суди сунути. Але договорняк бариги з ригами все змінив. А чому та **** тепер так вільно ходить в Україні, яку він ненавидить, та погрожує не лише журналістам а і прокурорам, а ті прокурори взяли язик в дупу та лише скімлять? Це вчже питання до нової адміністрації і особисто до Рябошапки.
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