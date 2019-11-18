 Офіс президента знайшов час для зустрічі з "адвокатом і журналістом" Портновим. Сподіваюся, вони вкажуть, хто саме зустрівся з ним, - журналіст Ткач

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Добре, що Офіс президента Зеленського знайшов час для зустрічі з адвокатом і журналістом Андрієм Портновим, для заслуховування його позиції і для публікації окремого повідомлення з викладенням позиції адвоката і журналіста Андрія Портнова. Впевнений, що офіс президента Зеленського зробив би так само якби на місці адвоката і журналіста Андрія Портнова був би будь який інший адвокат чи журналіст або приватна особа. Впевнений, що факт цієї зустрічі ніяк не свідчить про вплив Андрія Портнова на офіс президента Зеленського і окремих його працівників. Сподіваюсь, офіційне представництво доповнить повідомлення і зазначить хто саме мав зустріч з адвокатом і журналістом Андрієм Портновим. Так, Кирило Тимошенко? Не кожного дня колишній заступник адміністрації президента зустрічається з сучасним заступником", - заявив журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома, - ОП

Раніше в Офісі президента повідомили, що Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома.

Нагадаємо, ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.



У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.



"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.