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 Події, Суспільство
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Все про:побиття (482) Львів (1133) призов (171) військкомат (91)

 Мешканці будинку у Львові побили співробітника військкомату, який прийшов забирати призовника

Сьогодні мешканці будинку №2а по вулиці Татарській у Львові побили офіцера Сихівського районного військового комісаріату, який прийшов забрати призовника.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівського обласного військового комісаріату.

"Під час оповіщення одного із призовників, який не з’являвся у військовий комісаріат, згідно з чинним законодавством, військовослужбовці військомату вручили повістку громадянину, який мешкає на другому поверсі багатоповерхового будинку. На прохання призовника піти взяти особисті речі йому була надана така змога. В цей час призовник зателефонував своїм друзям поверхом вище. Сусід, який спустився, будучи в стані алкогольного сп’яніння запропонував представникам військомату вийти для розмови на вулицю. Під час руху сходами дана особа завдала офіцеру декілька ударів руками в голову. Після того, як військовослужбовець втратив рівновагу, продовжив наносити удари ногами в голову. Згодом до бійки долучився колега з тієї самої квартири третього поверху", - зазначається в повідомленні.

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Коли офіцер дістався до вулиці, там проїжджала патрульна машина поліції.

"Побачивши її кривдники втекли до себе у квартиру та продовжили погрози з вікна квартири. Особу одного із нападників попередньо встановлено. Військовослужбовець військомату звернувся із заявою у Галицький райвідділ поліції та у 8-му лікарню м.Львова де йому була надана медична допомога. Попередньо загрози життю та здоров’ю немає. Чим керувався нападник і які правові наслідки даного вчинку встановлюватиме поліція", - повідомили в пресслужбі.

Мешканці будинку у Львові побили співробітника військкомату, який прийшов забирати призовника 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160310
 
   
 Топ коментарі
 
У Пети был лозунг - "Армія! Мова! Віра!" Напомните, какой лозунг был у Шута. Что-то кроме "Мы их сделали" нечего и вспомнить
Жители дома во Львове избили сотрудника военкомата, пришедшего забирать призывника - Цензор.НЕТ 9628
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у чувака был выбор - служить в армии или кормить клопов в сизо...и он его сделал..., а вообще, нах такие призывники..., должна быть альтернатива...
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Когда писал в тырнете что надо воевать до последнего живого кацапа и не допустить капитуляции - но что-то пошло не так..
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Що військкомат прицепився до хлопця?Він може бажає стати президентом.Мешканці будинку у Львові побили співробітника військкомату, який прийшов забирати призовника - Цензор.НЕТ 4992
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Нормальная реакция, когда у руля страны сцыкло и уклонист.
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А кто ж защищать державу будет, если уже даже Львов , который хотел воевать до перемоги, прячется от призыва?
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А кто же господа хорошие будет воевать до последнего украинца.Это же ваш лозунг.
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В нас розповідають казочки за Швейцарію,Швецію чи Ізраїль.А на ділі береть на призовну службу найбільше з сіл і райцентрів.Так исильну армію непобудуєш,в москалів все те саме.Не можуть українці убити в собі москаля.
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