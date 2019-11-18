 Жінку, яка намагалася продати двох власних малолітніх дітей за $35 тис. на Хмельниччині, засудили на 4 роки, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, переслідуючи корисливі мотиви, вирішила здійснити незаконну оборудку щодо своїх дітей - 7-річного хлопчика і 5-річної дівчинки.

Передачу малюків іншій родині горе-матір "оцінила" в $35 тис.

На одержанні частини цієї суми в розмірі $10 тис. і 10 тис. грн в червні минулого року зловмисниця була затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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За результатами розгляду обвинувального акта в зазначеному кримінальному провадженні особу визнано винною у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (незаконна угода щодо малолітніх дітей) Кримінального кодексу України.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду засудженій призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.