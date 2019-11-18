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 Жінку, яка намагалася продати двох власних малолітніх дітей за $35 тис. на Хмельниччині, засудили на 4 роки, - прокуратура

У Хмельницькій області до 4 років в'язниці засудили жінку, яка намагалася продати своїх малолітніх дітей за $35 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, переслідуючи корисливі мотиви, вирішила здійснити незаконну оборудку щодо своїх дітей - 7-річного хлопчика і 5-річної дівчинки.

Передачу малюків іншій родині горе-матір "оцінила" в $35 тис.

На одержанні частини цієї суми в розмірі $10 тис. і 10 тис. грн в червні минулого року зловмисниця була затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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За результатами розгляду обвинувального акта в зазначеному кримінальному провадженні особу визнано винною у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (незаконна угода щодо малолітніх дітей) Кримінального кодексу України.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду засудженій призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160306
 
   
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Відсидить 4 роки, а потім що буде робити?
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Може дітям було б і краще, аби таки продала.
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То что пыталась продать это плохо. Ну отсидит самка 4 года. А дети куда? В детдом. Жаль их. Если покупатель имел 35 000 на этих детей, то он обеспеченый человек. А так дети будут гнить в детдоме. А эту самку нужно стерилизовать.
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может у "самки" заболевание.
я вот наверное пожелал бы чтобы критики сперва, как кацапы говорят, "нарожали", а потом говорили.
мне, хоть не доктор, кажется(не "перекрещусь" т.к. не раб), что состояния всякие, не в одном случае, освобождают от ответственности, ну, там по "линии психологического состояния".

так что.... наверное не стоит в таких случаях "огульно охаивать"
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какие деньги?...это мусорская подстава....им эти дети не нужны.....также и раскрытые заказные убийства сами же мусора и оргнизовывают...
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Могли бы все быть счастливы, если бы сделка прошла успешно.
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