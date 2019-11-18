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 Політика України
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Все про:Донбас (13686) нормандська четвірка (675) Разумков Дмитро (275)

 Написання законопроєкту про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО відбуватиметься після "Нормандської зустрічі", - Разумков

Законопроєкт про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей буде розроблятися після зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки", заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я сподіваюся, що Міністерство закордонних справ поділяє позицію президента, також як і Верховної Ради, що написання цього законопроєкту буде відбуватися після "Нормандської зустрічі", - сказав Разумков на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також висловив надію, що зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки" дасть відповіді на багато наявних у суспільстві запитань.

"І створюватися цей законопроєкт буде, як сказав президент, спільно: Верховна Рада, Офіс президента і суспільство", - зазначив спікер.

Разумков зазначив, що не варто звинувачувати народних депутатів у відсутності роботи над законопроєктом.

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Як повідомлялося, закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО закінчує своє дію 31 грудня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160305
 
 
 Топ коментарі
 
бреше, значить зевова вже погодився на все
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т.е. возмете там у Куйла уже написанный ?! Написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи", - Разумков - Цензор.НЕТ 2826
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Разумков это ФСБшная гнида. Его покойный папаша посвятил всю свою короткую жизнь, чтобы разрушать Украинскую независимость от московии. Сынок идёт по его стопам...
Перенял все знания папы, бывшего кадрового офицера школы КГБ.
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https://www.facebook.com/rostyslav.kuzmin/videos/2720232914664108/UzpfSTEwMDAwMjEwMTkxMTI5NjoyNzI0OTk4MzM2OTYyMzc/?comment_id=272558073690413&notif_id=1573995224684496&notif_t=group_comment_follow
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бреше, значить зевова вже погодився на все
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Він багато чого виконав ВЖЕ - Порошенку зачитано обвинувачення , й ***** одразу погодилось на 9 грудня , а що ще в тому списку погоджень?
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Порошенку уже зачитано обвинение? Серьезно?
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Він ще не знає, на що погодився. На нормандській зустрічі йому все пояснять та відправлять виконувати домашнє завдання - приймати закон про особливий статус обдроченців.
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Этот закон уже приняли при Порошенко, разве не так?
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1. Всі пункти закрону, прийнятого при Порошенко вступають в дію після виведення кацапських військ з даунбасу, роззброєння обдроченців та отримання Україною контроля за кордоном (перехідні положення закону). Чи будуть такі перехідні положення в зебуїнському законі - дуже велике питання.

2. Термін дії закону, прийнятого при Порошенко збігає 31.12.2019. Якщо термін не продовжити - закон перестає діяти
3. Зебуїни заявили, що той закон їх не задовольняє (тут все зрозуміло. Не задовольняє ***** - не задовольняє й їх), та вони будуть приймати свій.
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"Не задовольняє ***** - не задовольняє й їх" - а этот вывод вы на каком основании делаете?
С таким же успехом я могу сказать, что совпадают не интересы Зеленского и Путина, а интересы Путина и Порошенко. Ведь именно Порошенко держит часть своего бизнеса (который он так и не продал за пять лет) на территории страны-агрессора.
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Ты, блин, мАсковская консерва, что тут делаешь вообще?????? Лижешь зад пуйлу? или монике нелоху? Иди отсюда на хрен, кремлевский тролль. Это твоя конченная моника имеет бизнес в раше, а у Порошенко его давно (с 2016 года там нет, и тот был уже заблокирован в 2014 году) Все методички из кремля жмут в трусах? Может уже, ущербные, прекратите рассказывать мордорские сказки. Бубочку оберегаете? Так на хрен заберите ее себе! Нам такое руцкое чмо никчему.!
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О, как тебя бомбануло, представитель порохостада. Что, правда глаза режет? Ну и, конечно же, куда без главного аргумента порохоботов "ты - агент кремля". Если бы я писал комментарии на украинском языке, то ты бы написал какую то чушь типа, что я кремлевский тролль с гугл-переводчиком. Слышал я всю эту чушь несметное количество раз. Как и сказки на тему бизнеса, который якобы куда то делся.
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Пшол вон, лахтинская скотЫняка лживая и подлая с ЦН!
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Лживая и подлая скотыняка - это про тебя, Гарик.
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Игнат,тупая татаромордовская лахтинская оборотка *сам дурак* уже не работает ,баран...
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"Всі пункти закрону, прийнятого при Порошенко вступають в дію після виведення" - и что? Выполнил кто нибудь положения этого закона?
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КЕМ?
кто будет диктовать эти...типа законопроекты ?
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Візьмуть у Куйла вже написаний ним закон про особливий статус Донбасу
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Авжеж, після... отримання вказівок, чи взагалі проекту закону.
А після зустрічі підготовка полягатиме у перекладі з москальської на державну. Написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи", - Разумков - Цензор.НЕТ 503
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А вот эти ваши фантазии на чем основываются?
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Песков расстроится... Ему сказали говорить, что закон должен быть подписан до встречи. Он все это время везде проталкивал эту идею. И тут появляется мсье Разумков и посылает Пескова нахер. Очень жду реакции Пескова! Просто интересно, как он теперь выкрутится.
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Гниды таки гнут свое. Лучшее средство от плесени любого цвета это огнемет
Написання законопроєкту про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО відбуватиметься після "Нормандської зустрічі", - Разумков - Цензор.НЕТ 851
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Особливий статус для дамбвабве може бути тільки один - позбавлення громадянства, принаймні на 5 років. Потім іспит на громадянство і отримання права голосу.
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Только в наших влажных мечтах. В реальности всё будет очень больно и очень стыдно. Для нас.
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Вологі мрії бувають тільки у малолітніх шмаркачів. Українці вже не раз доводили, що є цілком сформованим суспільством, яке ніким не зачаровується і вчасно реагує на виклики усіляких пройдисвідів.
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Ух ти ... "Володимир Зеленський у передвиборчій програмі каже, що йде в президенти тільки на один термін, «щоб змінити систему заради майбутнього», обіцяє бути чесним та відданим Україні. Перший законопроект, який він планує ініціювати, - про народовладдя.
«У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії», - йдеться в програмі."
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Ну правильно, Конституционный суд вынес решение, что данный законопроект соответствует Конституции. Порохоботы тупые, вообще не понимают о чем речь
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Дарія‏ @darspiwak

Написання законопроєкту про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО відбуватиметься після "Нормандської зустрічі", - Разумков - Цензор.НЕТ 4259

2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...
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А что уже деокупирован донбасс,Украина контролирует границы,или днр распущен,или это выборы чтоб для боевиков их сделать то есть узаконить нашими руками и снять ответственность с мордора?
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Страшно представить,что там зеленые гоблины понаписывают. Продлили бы существующий. Самый приемлемый вариант в этой ситуации.
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"Это обычная формальная вещь, с которой никогда не было никаких трудностей. Почему этого нет сегодня? Почему это политическое решение сейчас происходит в зале? Не потому ли, что кто-то кричал, что не пустим Вятровича в Верховную Раду Украины?" - обратился Парубий к "слугам".Вовка долизывает все Ху лу, что еще не долизал.
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он будет тикать первый.
кто-то из них -вряд-ли успеют,ведь опыт мгновенной блокировки аэропортов есть с 2014.
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Не будем. Спорим?
put your money where your mouth is
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Ленка ЗеЛенка вам сценарий по быстрячку напишет )))
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Владимир Рудольфович Вечерний

@trubogonov

НИКТО НИЧЕГО НЕ ВЕРНЕТ, ЯДЕРНУЮ БОМБУ СБРОСЯТ, НО НЕ ВЕРНУТ! самое время признать ОРДЛО территорией оккупированной, разорвать всякие, в том числе дипломатические отношения с россией и перестать пудрить людям мозги про интеграцию триппера в тело Украины. ИНАЧЕ ПОТЕРЯЕМ СТРАНУ!
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Валізи пакуйте на ростов зе-підари кацапські!...якщо встигнете гандони мокшанські,балалайку вам в сраку!
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есть даже кандидатура на один из главных постов рЫспублики - санек ходаковський (шикарное обращение сделал намедни сделал)
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Врет. Просто выполнили решение суда
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Думаю. що за зраду України прийдеться відповідати і клоуну і його шпанюкам. Чи вони надіються ,що навіть продажний і тупий нарід пробачить Ідейних і мотивованих меньше, але вони справляться навіть в співвідношені один да десяти.
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Україною керують дегенерати під опікою *****. ЗЕлене болото - зрадники і вороги.
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Как только они говорят, что законопроект будет создаваться совместно с обществом, то как-то сразу понимаешь, что он уже написан, причём написан где-то в кремле
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Особый статус Даунбасса должен заключаться в лишении избирательных прав
и введении трибуналов.
И все)))
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И сразу же огласите , сколько будет стоить этот" особый статус" для всех остальных областей, сколько заплатит каждый украинец за то , чтобы сепаратисты и коллаборционисты "согласились" с нами жить? И после этого сделаем референдум, согласен ли народ Украины выделить 120 млрд.дол. на восстановление ДАМБасса и где взять эту огромную сумму ( по подсчетам Кучмы)...Хватит ВРАТЬ и говорите правду!
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