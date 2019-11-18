 Написання законопроєкту про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО відбуватиметься після "Нормандської зустрічі", - Разумков

"Я сподіваюся, що Міністерство закордонних справ поділяє позицію президента, також як і Верховної Ради, що написання цього законопроєкту буде відбуватися після "Нормандської зустрічі", - сказав Разумков на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також висловив надію, що зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки" дасть відповіді на багато наявних у суспільстві запитань.
"І створюватися цей законопроєкт буде, як сказав президент, спільно: Верховна Рада, Офіс президента і суспільство", - зазначив спікер.
Разумков зазначив, що не варто звинувачувати народних депутатів у відсутності роботи над законопроєктом.
Як повідомлялося, закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО закінчує своє дію 31 грудня 2019 року.
Перенял все знания папы, бывшего кадрового офицера школы КГБ.
2. Термін дії закону, прийнятого при Порошенко збігає 31.12.2019. Якщо термін не продовжити - закон перестає діяти
3. Зебуїни заявили, що той закон їх не задовольняє (тут все зрозуміло. Не задовольняє ***** - не задовольняє й їх), та вони будуть приймати свій.
С таким же успехом я могу сказать, что совпадают не интересы Зеленского и Путина, а интересы Путина и Порошенко. Ведь именно Порошенко держит часть своего бизнеса (который он так и не продал за пять лет) на территории страны-агрессора.
кто будет диктовать эти...типа законопроекты ?
А після зустрічі підготовка полягатиме у перекладі з москальської на державну.
«У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії», - йдеться в програмі."
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...
кто-то из них -вряд-ли успеют,ведь опыт мгновенной блокировки аэропортов есть с 2014.
put your money where your mouth is
Владимир Рудольфович Вечерний
@trubogonov
НИКТО НИЧЕГО НЕ ВЕРНЕТ, ЯДЕРНУЮ БОМБУ СБРОСЯТ, НО НЕ ВЕРНУТ! самое время признать ОРДЛО территорией оккупированной, разорвать всякие, в том числе дипломатические отношения с россией и перестать пудрить людям мозги про интеграцию триппера в тело Украины. ИНАЧЕ ПОТЕРЯЕМ СТРАНУ!
и введении трибуналов.
И все)))