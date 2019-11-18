 Написання законопроєкту про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО відбуватиметься після "Нормандської зустрічі", - Разумков

"Я сподіваюся, що Міністерство закордонних справ поділяє позицію президента, також як і Верховної Ради, що написання цього законопроєкту буде відбуватися після "Нормандської зустрічі", - сказав Разумков на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також висловив надію, що зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки" дасть відповіді на багато наявних у суспільстві запитань.

"І створюватися цей законопроєкт буде, як сказав президент, спільно: Верховна Рада, Офіс президента і суспільство", - зазначив спікер.

Разумков зазначив, що не варто звинувачувати народних депутатів у відсутності роботи над законопроєктом.

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Як повідомлялося, закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО закінчує своє дію 31 грудня 2019 року.