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 Працівників нафтогазового видобувного управління, які привласнили майже 2,5 тонни нафти, засудили на Буковині, - прокуратура

У Чернівецькій області засудили трьох осіб за привласнення майже 2,5 тонни нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернівецької області.

Встановлено, що упродовж серпня-вересня 2015 року зазначені особи незаконно привласнили майже 2,5 тонни необлікованої нафти, перевезли цю продукцію на територію домогосподарства одного з учасників групи, де у підпільному цеху переробляли нафто-сирець на дизельне пальне, з метою подальшої його реалізації.

Вироком Вижницького районного суду Чернівецької області до 5 років 6 місяців позбавлення волі засуджено службову особу підприємства "Надвірнанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", а двох його спільників до 3 років 6 місяців та 4 років позбавлення волі відповідно, за привласнення нафти.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160299
 
 
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2,5 тонны нефти ... от вони головні винуватці ерабежу країни ...не олігархічні ******** що розікрали країну не крадчук з чучмою ...
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Украл гвоздь - тюрьма, украл железную дорогу- место в парламенте...
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"бариги, свинарчуки та мародери....."

якщо голосно верещати про них на Г+Г, то виберуть не тільки ЗЕлього, але й ІЗУмрудного Працівників нафтогазового видобувного управління, які привласнили майже 2,5 тонни нафти, засудили на Буковині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7379
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Великі злодії та шахраї в Україні не ******* кишенькових злодіїв. Тому сидять тільки ті, що не вміють ворувати мільйонами. Така природа "української влади".
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Ого, а ешелони сировини куда діваються? Лічильник виключили і пішло.
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Украл 2,5 тонны нефти - ты вор и уголовник.
А если украсть 18,293 тыс.тонн? кем тогда будешь?
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убытки нанесли, злодеи, ~ $1 тыс. теперь "порядним людям", типа стефанчука, нечем за теще за квартиру за сентябрь заплатить. i "новим лiцам" теперь в конверт покладут на 2 бакса меньше.
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