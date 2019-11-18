 Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома, - ОП

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Адвокат і журналіст Андрій Портнов звернувся до Офісу Президента України з реакцією на розгляд скарги журналістів "Радіо Свобода". Конфліктна ситуація між ним і працівниками "Радіо Свобода" днями обговорювалася на засіданні Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові. За словами Андрія Портнова, саме тому він вирішив також звернутися до Офісу Президента та Ради з проханням взяти до уваги його аргументи. Андрій Портнов наголосив, що занепокоєний загрозою свободі слова та перешкоджанням його адвокатській і журналістській діяльності, оскільки є штатним телеведучим каналу "112 Україна" і має офіційне редакційне завдання. За його словами, аргументи журналістів проекту "Схеми" щодо того, що він нібито є публічною особою, не мають під собою законних підстав, адже, відповідно до закону про запобігання корупції, такою особою є громадянин – державний службовець або громадянин, після перебування якого на державній службі не минуло трьох років", - йдеться в повідомленні.

"У мене минуло шість років після державної служби. Я не є політиком, державним службовцем, членом політичної партії, депутатом будь-якого рівня. У зв’язку з цим я вважаю, що це піврічне стеження за мною є проведенням стосовно мене незаконних оперативно-технічних дій під виглядом журналістської діяльності. Адже якщо за шість місяців не видається жоден сюжет, то це стеження й незаконні оперативно-технічні дії", – сказав Андрій Портнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом висловлювань Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Він додав, що постійне стеження за ним перешкоджає також його адвокатській діяльності, адже якщо всі його зустрічі фіксуються, то мало хто захоче стати клієнтом такого адвоката.

"В Офісі Президента взяли до відома аргументи Андрія Портнова та запевнили, що Рада з питань свободи слова та захисту журналістів об’єктивно розгляне цю ситуацію з урахуванням усіх обставин, викладених обома сторонами конфлікту, адже неупередженість у дослідженні кожної справи є надзвичайно важливою для репутації цього новоствореного консультативно-дорадчого органу при Главі держави", - зазначили в ОП.

"Нагадаємо, на минулому тижні Рада з питань свободи слова та захисту журналістів заслухала інформацію про розслідування проваджень щодо погроз журналістам "Радіо Свобода" та оприлюднення їхніх персональних даних. Представники Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ повідомили, що 6 листопада було відкрито кримінальне провадження на підставі інформації про те, що колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній журналістській діяльності, а саме – опублікував на своєму каналі в месенджері "Телеграм" персональні дані водія знімальної групи "Радіо Свобода", яка розслідує його діяльність. У рамках розслідування допитано журналіста "Радіо Свобода" Михайла Ткача та водія автомобіля знімальної групи. Водночас до Нацполіції також надійшла заява представника Андрія Портнова про перешкоджання його професійній діяльності як журналіста та збирання конфіденційної інформації про нього", - відзначили в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я працюю журналістом": Портнова зробили співробітником на каналі Медведчука, видавши йому редакційне завдання. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував скан "редакційного завдання", виданого йому 112 каналом.

1 листопада Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.



У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.



"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.