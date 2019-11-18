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 Політика України
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Все про:журналістика (926) Портнов (152) Ткач Михайло (11) Офіс Президента (161)

 Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома, - ОП

Офіс Президента узяв до відома аргументи Андрія Портнова в конфлікті з журналістами "Радіо Свобода". Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові продовжить розгляд ситуації.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Адвокат і журналіст Андрій Портнов звернувся до Офісу Президента України з реакцією на розгляд скарги журналістів "Радіо Свобода". Конфліктна ситуація між ним і працівниками "Радіо Свобода" днями обговорювалася на засіданні Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові. За словами Андрія Портнова, саме тому він вирішив також звернутися до Офісу Президента та Ради з проханням взяти до уваги його аргументи. Андрій Портнов наголосив, що занепокоєний загрозою свободі слова та перешкоджанням його адвокатській і журналістській діяльності, оскільки є штатним телеведучим каналу "112 Україна" і має офіційне редакційне завдання. За його словами, аргументи журналістів проекту "Схеми" щодо того, що він нібито є публічною особою, не мають під собою законних підстав, адже, відповідно до закону про запобігання корупції, такою особою є громадянин – державний службовець або громадянин, після перебування якого на державній службі не минуло трьох років", - йдеться в повідомленні.

"У мене минуло шість років після державної служби. Я не є політиком, державним службовцем, членом політичної партії, депутатом будь-якого рівня. У зв’язку з цим я вважаю, що це піврічне стеження за мною є проведенням стосовно мене незаконних оперативно-технічних дій під виглядом журналістської діяльності. Адже якщо за шість місяців не видається жоден сюжет, то це стеження й незаконні оперативно-технічні дії", – сказав Андрій Портнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом висловлювань Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Він додав, що постійне стеження за ним перешкоджає також його адвокатській діяльності, адже якщо всі його зустрічі фіксуються, то мало хто захоче стати клієнтом такого адвоката.

"В Офісі Президента взяли до відома аргументи Андрія Портнова та запевнили, що Рада з питань свободи слова та захисту журналістів об’єктивно розгляне цю ситуацію з урахуванням усіх обставин, викладених обома сторонами конфлікту, адже неупередженість у дослідженні кожної справи є надзвичайно важливою для репутації цього новоствореного консультативно-дорадчого органу при Главі держави", - зазначили в ОП.

"Нагадаємо, на минулому тижні Рада з питань свободи слова та захисту журналістів заслухала інформацію про розслідування проваджень щодо погроз журналістам "Радіо Свобода" та оприлюднення їхніх персональних даних. Представники Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ повідомили, що 6 листопада було відкрито кримінальне провадження на підставі інформації про те, що колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній журналістській діяльності, а саме – опублікував на своєму каналі в месенджері "Телеграм" персональні дані водія знімальної групи "Радіо Свобода", яка розслідує його діяльність. У рамках розслідування допитано журналіста "Радіо Свобода" Михайла Ткача та водія автомобіля знімальної групи. Водночас до Нацполіції також надійшла заява представника Андрія Портнова про перешкоджання його професійній діяльності як журналіста та збирання конфіденційної інформації про нього", - відзначили в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я працюю журналістом": Портнова зробили співробітником на каналі Медведчука, видавши йому редакційне завдання. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував скан "редакційного завдання", виданого йому 112 каналом.

1 листопада Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160298
 
 
 Топ коментарі
 
давайте уже наградим портнова орденом..
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Рінад Аметов бажає його генпрокурором.
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Рінад Аметов бажає його генпрокурором.
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Ой, він президентом бажає мати Сраліна.
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жестокий ты какой то - орден на шею и в реку - да - но он таки - не хороший ,да.,редиска реальная))
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наверно это редакционного задание от 112 анала
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8.11.19 10:22
Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3160206/budu_prevraschat_v_kusok_govna_vyvernu_naiznanku_kak_portnov_ugrojaet_sotrudnikam_gpu_foto
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Лучше бы менты "приняли" этого подонка. Ублюдки из ОП ему разве что медаль повесят.
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мешало, что все 5 лет это были менты из рашки, так как он именно там сидел.
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Я не задаю глупых вопросов. Помимо Портнова есть много других деятелей времен Януковича, которых менты могли бы "принять", но вместо этого эти деятели пять лет разгуливали на свободе и прекрасно себя чувствовали при Порошенко.
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Речь о портнове. Не надо съезжать. Это кацапская привычка.
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Я никуда не "съезжаю". Я привожу примеры. Не Портновым единым, есть много других преступников, которые при Порошенко замечательно себя чувствовали. А теперь порохоботы подняли вой в связи с словами Портнова. Почему не вопили раньше по поводу всех других пособников Януковича?
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Если бы не было порошенко,то зеленые его бы придумали. Так что мешает справедливость восстановить и показать "праклятым папередникам" как надо?
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У журнашлюх ноль шансов . Ещё и компенсацию заплатят... Не зря же Портянка живёт в подвале у Бабломойского..
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Не зря же Портянка живёт намотаной на ноґє у Бабломойского..
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А дальше, как в том анекдоте - "Мальчик сам виноват!"
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Мендель і Богдан також ненавидять "Радіо Свобода". Зате вони ******* портнова та дубинського, бо ті гавкають у вірному напрямку.
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оно психически ненормальное ...от портянки одна опасность -может вилкой ткнуть
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Это какая-то пародия, этот "комитет". Ну, клоуны! Мда.
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это просто на канале 112 такая журналистская этика.
и такие же редакционные задания
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очередной "аргумент" портнова журналистам Радио Свобода:
Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома, - ОП - Цензор.НЕТ 6157

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Портнов погрожує не тільки журналістам. Співробітникам Генпрокуратури...

"Слідство.Інфо", роздруківки повідомлень з телефону

https://www.slidstvo.info/investigations/ya-tebe-v-klittsi-vozytymu-i-pokazuvatymu-nache-mavpu-yak-portnov-pogrozhuye-pravoohorontsyam/?fbclid=IwAR2ObYL5NNeWrZ-Lb0HQdY6M_iPviTv6G-4aLJ2vn-kVIZqDKvh7781AVAk
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Ще б не прийняв.
Звісно прийняв, бо хазяїн і звільнити може. Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома, - ОП - Цензор.НЕТ 1468
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Ответьте мне пожалуйста на вопрос: Шария в Украине уже нет. Почему до сих пор есть Андрей Портнов? Кто его покрывает, что он такой прямо неприкасаемый?
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Скоро ще й Азіров повернеться з Овочем... Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома, - ОП - Цензор.НЕТ 9375


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А скажи пожалуйста, когда Портнов вернулся в Украину?
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не знаю, я не пограничник, я в его паспорт не смотрел. А в чем проблема?
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А это ответ на ваш вопрос. Когда вернулся и кто прикрывает. Кто отдал в его фактическре подчинение ГБР.
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Я задал вопрос, потому что я не знаю ответа.

Вместо ответа вы задали следующий вопрос и теперь пишите, что "А это ответ на ваш вопрос". Ответьте просто, почему Портнов неприкасаемый.
Вот вам мое "заранее спасибо" за ответ.
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Портнов вернулся в Украину в день инаугурации клована. Ему сразу же отдали в фактическое подчинение ГБР. Кто его крышует? Я думаю - *****. Потому он и неприкасаемый.
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Ну чо. Виплатять компенсацію в пару сотень тисяч баксів за паплюження честі і гідності Портянки. Конфіскують в виплату штрафу все майно і викинуть жити на теплотрасу.
Зато не Порошенко який пресував свободу слова.
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Зебіли дограєтесь. ОТАК ПОСТУПОВО ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ АГЕНТАМ АГРЕСОРА.
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Roman Zaitsev
Помните, как в 2016 году Зеленский в Юрмале сказал, что "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть, готова принять в любом количестве с любой стороны"?

Прошло три года и оказалось, что это не Украина, а он - Зеленский, как актриса из немецких фильмов готов принять в любом количестве и со всех сторон.
Вот американский посол в ЕС так и говорит своему Президенту: "сделает все, что вы ему скажете" и готов лизать вам зaндицу.
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коли цього реального ворога України запраторять за грати??? А не бойових генералів, волонтерів, воїнів, патріотів, та інших справжніх громадян України?
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tZE inform, Хроника одного Президента ... 18.11.2019 г.
Президент страны Зеленский двое суток отсутсвовал в общественном пространстве. Причины неизвестны.
Источник в Феофании - "Печень. Тяжело. Не давите. Вы ж понимаете..."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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На вытяжке,прокапывался наверное...
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