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Все про:ВР (6133) житло (179) компенсації (136) ЧЕСНО (22) Стефанчук Руслан (91)

 Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО"

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (фракція "Слуга народу") знімає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЧЕСНО".

Стефанчук подавав щорічну декларацію за 2018 рік як заступник директора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності". За даними його декларації, Стефанчуки проживали у квартирі площею 101,8 кв.м 2012 року. Квартира належить Тетяні Ситарук. Дружина Стефанчука мала до одруження прізвище Ситарук, про що свідчать дані із соцмереж. Також, за інформацією журналістів, Тетяна Ситарук є матір'ю дружини першого заступника спікера парламенту.

У коментарі "ЧЕСНО" Руслан Стефанчук підтвердив, що досі мешкає в цій квартирі: "У цьому році я сплачую орендну плату за це житло. За неї орендодавець сплачуватиме податки в порядку, що передбачений законодавством…"

На запитання про те, чи платить Стефанчук за оренду помешкання матері дружини, він відповів, що платить "орендодавцю за договором – власнику квартири".

"Право обрати квартиру для проживання, як і місце проживання, – це моє право як орендаря", - сказав він.

При цьому Стефанчук є одним зі 120 народних депутатів 9 скликання, які отримали компенсацію за житло з держбюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" пропонує Раді розвивати п'ять ключових напрямків народовладдя, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160292
 
 
 Топ коментарі
 
бл...ть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

и больше нечего добавить Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним", - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 2574
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есть что, - жлобство высшей степени
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Мля, який дріб'язковий у нас Заступник голови ВР. Аж соромно...
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По-моему этот кабан еще и шаурмятню арендует для своих нужд в жратве.
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"За офис в "Межигорье" Януковичу придется платить из бюджета 100 тысяч в год - СВОЕЙ же фирме" Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 6329
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Та ні... може вже час казати правду?
Опять сволочи выбрали?
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Обридли вже усі ці молоді, дурні й безперспективні.
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Навіть Дубінський зі своєю мамою до цього не докумекав.
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Пока не докумекав? Может ты ещё не знаешь, что докумекав ?
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У Дубинского мама фанатеет от скорости.Ей не до квартир.
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Семья депутата с чемоданом идет на вокзал спать после того как их выгнала с квартиры теща. Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 2
Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4614
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Такого хряка прокормить не хватет и зарплаты депутата
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Ні, там просто в слові РАЗОМ помилка закралась...
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А в цей час Путін дає згоду на норманське селфі з ним Вовки в обмін на проголошене звинуваченни Порошенку .
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Це ще надасть Су...ам Народу 30 відсотків на рейтинг (заявив поважний член команди "головного" пліснявого) , який вони просеруть ще з більшою швидкістю- бо зима-тарифи -скандали- провали...
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Зато баригу мальдівського прогнали, правда, дибіли?
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Бедные сироты, тяжелое наследие царского режима
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на 7 лярдів зменшили субсидії! на наступний рік українцям!! А всі ці роки зєлєбєніна Лєна отримувала субсидію на квартиру в Кривому Розі! Ці дріб'язкові скаредні жиди , маючи мільонні статки на оффшорних рахунках, нагло отримували субсидію, як "нєімущіє"!!! І про це ані гу-гу!!! Тепер навіть вирішили тотально перевіряти бабусь та дідусів, реально потребуючих допомоги держави, на законність отримання пільг!!!! Згоріть у пеклі, вилупки!!! разом зі своїм крадієм-олігархом бєнєю, якого прокурор не збирається(як сам заявив) віддавати правосддю Америки, яке точно винесе справедливий вердикт цьому з'їхавшому з розуму ненаситному вилупку!! А в нас суди тільки повертають йому майно! За те, що обкрадав державу і людей роками!!! За те, що має мільярдні борги перед бюджетом!!Для якого приймає продажний уряд спеціальні "бєніни" закони про пільги для його заводів-пароходів!!!
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Козёл жадный! Сколько тебе надо, что бы нажраться. Нам и нахрен не нужны такие "безплатные" слуги народа!
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А хто нам розповість скільки із "слуг народу" вже отримали службове житло у Києві і скільки розпочали процедуру зняття статусу "службова"?
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а "мародьора" - в турму!! А якже. До речі Стефанчуку доплата положенна. В армії напевно півтори пайки давали.
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и если б он такой был один....
по моему ему надо еще и компенсацию на питание от государства...(или лечение, что уже компенсируется)
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Сам у себе наймає квартиру. Вірогідність того, що квартиру оформив на тещу = 99,99%
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Так у него несколько квартир, которую их них снимает?
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А может у него теща злая, и они с ней как неродные, как чужие люди, выражаясь по простому...
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А мог бы в собес пристроиться. Он бы органично вписался.
Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9405
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Какой хозяйственный зятек за деньги налогоплательщиков. Зато не барыга. Или все же барыга?
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А знаете ли, вы, что калифорнийский червячок в сутки съедает столько же, сколько весит сам?)) Правда, от него пользы довольно много, нежели от такого вот "Слуги народа", который с...ет в сутки за десятерых людей из нашего народа))
Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 6198
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Как сказал один из дописувачив - Суки народа
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Он там живет а срать ходит в макдональс так экономно.
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Этому свинарчуку денег много надо...как минимум ведро корма в день сжирает...😀
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использует закон, не нарушив его кстати, в свою пользу. льготы не отменяли, вот все бедные слуги народные, и "слуги народа" в том числе, их используют на благо себя любимого.
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Кроме морального аспекта никакого нарушения закона здесь нет, можно снимать жилье хоть у тещи хоть у брата.
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А если взять и отменить льготы депутатам, да еще и статуса их лишать за прогулы, может только тогда в Раду пойдут люди, которые будут думать о других? Хотя вряд ли. Будут рассчитывать на плату за голосование. Зачем вообще Рада? Что она дает? Мне кажется, если референдум проводить раз в год, будет дешевле. Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 5197
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Шрек проводит оплату через кассовій аппарат? теща налог платит?
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какие свежие НОВЫЕ ЛИЦА Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9183

а "Барыга", говорят, свои кровные миллиарды гривен на армию отдал.....
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Давно пора построить общежитие для депутатов, отслужили 5 лет и досвидания!
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