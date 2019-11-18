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 Політика України
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Все про:війна (1834) Литва (467) Разумков Дмитро (275) Пранцкетіс (1)

 Усі розуміють, що війна в Україні - це глобальна проблема, і її наслідки важко переоцінити, - Разумков на зустрічі зі спікером Сейму Литви

Литва разом з іншими державами докладає зусиль для відновлення миру на сході України, оскільки розуміє, що війна є глобальною проблемою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на початку зустрічі зі спікером Сейму Литовської Республіки Вікторасом Пранцкетісом у понеділок у Києві.

"Ми добре розуміємо, що ті події, та війна, яка йде в нашій державі, не є виключно нашою проблемою. Вона сьогодні є глобальною проблемою, і її наслідки важко переоцінити. І Литовська республіка, і багато інших держав, розуміючи це, об'єднують зусилля для збереження і відновлення миру", - сказав Разумков.

Читайте також: Формула Штайнмаєра вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160291
 
 
 Топ коментарі
 
Как вы собираетесь достигать мира, если агрессор требует капитуляции ?
Идиотов выбрали... они и сами о войне только полгода назад узнали.
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Эту проблему понимают только страны, находившиеся под советской оккупацией
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Так війна в Україні, чи війна рф проти України?
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Эту проблему и последствия скорее всего недооценивают.
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Как вы собираетесь достигать мира, если агрессор требует капитуляции ?
Идиотов выбрали... они и сами о войне только полгода назад узнали.
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Капитуляция произошла в 2014-м с подписанием "минских договорняков" Порошенко.
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Для тебе, воєн дивану, вона і не починалася.
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Дай відповідь на питання, бо одразу зливатись негарно. Що таке капітуляція? Це припинення збройного спротиву і здача територій офіційно підтверджені підписами воюючих сторін. Так ще раз питаю- війна ще у 2014 скінчилась?
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Если не вся война то первая ее фаза закончилась точно.
Я думаю, что слудующая будет в ближайшею весну после окончания строительства СП2
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Зе-стратеги своими тупыми действиями не отдаляют войну - а приближают ее...
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Негативный рейтинг Зеленского впервые превысил позитивный.


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Эту проблему понимают только страны, находившиеся под советской оккупацией
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Та й то не всі. Україна, схоже, так і не зрозуміла. Alas.
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27.11.17 01:51Литва планирует передать Украине
оружия и боеприпасов на 1,9 млн евро
Литва намерена передать Украине вооружение,

стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро.Усі розуміють, що війна в Україні - це глобальна проблема, і її наслідки важко переоцінити, - Разумков на зустрічі зі спікером Сейму Литви - Цензор.НЕТ 3466Усі розуміють, що війна в Україні - це глобальна проблема, і її наслідки важко переоцінити, - Разумков на зустрічі зі спікером Сейму Литви - Цензор.НЕТ 3956http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/07/23/74241/

***Кравчук с Кучмой зпт Порошенко и прочими прос ...ли ВСЕ !****Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою у Європі формацією. Модерну на той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищували. Давайте глянемо, що наше військо мало у 1991 році, і що є зараз.780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою на той час у Європі формацією.
За 28 рік "Армія Апокаліпсису...
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В таких випадках треба додавати: на час, коли уламок совкової армії в Україні був таким "грізним" **, українці не мали навіть туалетного паперу.
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** насправді совкова армія була нікому не страшна. Хіба що ядерною зброєю. (сам відслужив у РВСН)
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тебе же главный босс беня уже не раз сказал, что это гражданский конфликт.. а виновата во всём америка !
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как это он не сказал "гражданская война" аш удивительно. думаю через месяц -другой скажет а зезомби будут согласно кивать
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Ну не поворачивается ватный язык сказать"агрессия рф", ну что поделать? Природу не обманешь.
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конечно.. им же еще парламентами дружить
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Для Украины это должно стать слоганом для войны с русней : "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир, уроженка Киева и премьер-министр Израиля с 17 марта 1969г.
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******* хлопчикувате, кажи не "війна", а "російсько-українська війна"! Курвінок розумковатий! 😠
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Все понимают/ типа только спикер Сейма Литвы не понимает- вразумляет барыга 61-летнего политика/Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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а раньше вы бараны е#анные не понимали? раньше это порошенко не хотел войну заканчивать?
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Раніше був котел, в ньому були "цинічні бандери". Панамські папери були, незрячі трасти ...
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В таких випадках треба говорити про оцінку, а не переоцінку і цей термін може вживатися в двох випадках - коли мова йде про повторну оцінку і коли мова йде про надмірну оцінку, але в позитивному аспекті. Тому говорити про переоцінку наслідків війни в такому аспекті безглуздо,
Називати "війну в Україні" глобальною проблемою, а не українською проблемою, можна тільки в набагато ширшому контексті з детальним викладом всієї інформації, що цієї війни стосується, а одним реченням можна говорити тільки про війну проти України або з Україною.
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Если россия отправляет своих военных в Венесуэлу за 17 тыс. км, в Африку.
Россия ведёт сразу пять войн далеко и близко, ещё операции на Кавказе.
Вопрос оставит ли она в покое тех кто находится с ней рядом?
Украину, Грузию, Молдову.
Надежда на мир - есть идиотизм инфантильный.
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Это понимает только великая американская шестёрка: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина, Грузия. Остальные стесняются.
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