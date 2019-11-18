 Усі розуміють, що війна в Україні - це глобальна проблема, і її наслідки важко переоцінити, - Разумков на зустрічі зі спікером Сейму Литви

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на початку зустрічі зі спікером Сейму Литовської Республіки Вікторасом Пранцкетісом у понеділок у Києві.
"Ми добре розуміємо, що ті події, та війна, яка йде в нашій державі, не є виключно нашою проблемою. Вона сьогодні є глобальною проблемою, і її наслідки важко переоцінити. І Литовська республіка, і багато інших держав, розуміючи це, об'єднують зусилля для збереження і відновлення миру", - сказав Разумков.
Идиотов выбрали... они и сами о войне только полгода назад узнали.
Я думаю, что слудующая будет в ближайшею весну после окончания строительства СП2
оружия и боеприпасов на 1,9 млн евро
Литва намерена передать Украине вооружение,
стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро.http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/07/23/74241/
***Кравчук с Кучмой зпт Порошенко и прочими прос ...ли ВСЕ !****Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою у Європі формацією. Модерну на той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищували. Давайте глянемо, що наше військо мало у 1991 році, і що є зараз.780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою на той час у Європі формацією.
За 28 рік "Армія Апокаліпсису...
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** насправді совкова армія була нікому не страшна. Хіба що ядерною зброєю. (сам відслужив у РВСН)
Називати "війну в Україні" глобальною проблемою, а не українською проблемою, можна тільки в набагато ширшому контексті з детальним викладом всієї інформації, що цієї війни стосується, а одним реченням можна говорити тільки про війну проти України або з Україною.
Россия ведёт сразу пять войн далеко и близко, ещё операции на Кавказе.
Вопрос оставит ли она в покое тех кто находится с ней рядом?
Украину, Грузию, Молдову.
Надежда на мир - есть идиотизм инфантильный.