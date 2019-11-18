 "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
У пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
Крім того серед умов перераховані: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за порушення економічної конкуренції; відкликання клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії.
Також "Газпром" чекає позицію української сторони щодо її готовності напряму купляти російський газ з 2020 року.
"Копії офіційної пропозиції спрямовані міністру енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексію Оржелю і заступнику голови Європейської комісії Марошу Шефчовичу", - уточнює "Газпром".
Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується в кінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.
Тю... делов то... Давайте предложим газпрому мировую... За 22лярда откупных и продление транзита по сходной цене.
Моніка Нелох Сцикліски.
С другой стороны, пару месяцев назад казалось чот предложение "обменять Цемаха" тоже настолько тупое что Зе низачто не согласится...
Оно смешно хотя бы тем, что если "снять все взаимные претензии" - то Коболеву, Витренко и ещё 23 высокооплачиваемым менеджерам Нафтогаза придется вернуть ранее выплаченные себе-любимым премии в общем размере 45 млн. долларов, а на это их не сможет укатать даже всемогущий скоморох со всей партией собственных "слуг"!