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 Політика України, За кордоном
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Все про:Газпром (482) Нафтогаз (634) Росія (20847)

 "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі

"Газпром" 18 листопада направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію про продовження терміну дії чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

У пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

Крім того серед умов перераховані: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за порушення економічної конкуренції; відкликання клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії.

Також "Газпром" чекає позицію української сторони щодо її готовності напряму купляти російський газ з 2020 року.

"Копії офіційної пропозиції спрямовані міністру енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексію Оржелю і заступнику голови Європейської комісії Марошу Шефчовичу", - уточнює "Газпром".

Читайте також: Польща повідомила "Газпрому" про намір не продовжувати контракт на закупівлю газу після 2022 року

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується в кінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160287
 
 
 Топ коментарі
 
и выплатить еще премию газмясу за такое мирное предложени???
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Не удивлюсь, если нанешнее руководство Нафтогаза уберут и поставят тех, кто на такое согласится
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В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.



Тю... делов то... Давайте предложим газпрому мировую... За 22лярда откупных и продление транзита по сходной цене.
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Розрахунок на убожество зебілів. І зебіли цей розрахунок підтвердять, "аніжезамір".
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Смокчіть прутня, свинособаки.
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Примитивное предложение от кацапов, рассчитанное на среднестатистического зелебобика "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі - Цензор.НЕТ 339 Принять такое предложение - открыто стать на сторону врага и сдать национальные интересы.
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Як справи, кацапе?) Как пагодка в пітєрє?
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Ты ******** если не имеешь представления о сути предложения от кацапов - забейся под трубу и не мычи.
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А шо там "по суті", свинособачка?)
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"Кемску волость? Забирайте! Государство не обеднеет."
Моніка Нелох Сцикліски.
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і пороxockoти (с)ідори)
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Йолопукки (Дед Мороз и он же Санта-Клаус) - враг Украины, и работает на "Газпром". Когда дедушка просыпается после летней спячки, контракты на топливо подписываются не в нашу пользу. Так уже было.
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Коломойский, Ермак , Богдан дали "добро". А президент пока "думает".
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А пеня в полмиллиона долларов капает каждый день...
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У подлости и беспринципности этого наследника орды есть предел?
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Нафтогаз" может предложить встречное предложение "Газпрому". "Газпром" выплачивает все задолженности "Нафтогазу", тем самым подтвердит свою надежность и только после этого возможно "Нафтогаз" заключит долгосрочный на 10-15 лет договор на транзит российского газа через Украину. В противном случае с 1.01.2020г. Украина запретит транзит российского газа через свою территорию. Поскольку, спасибо Дании, "Северный поток " Россия не сможет достроить до 01.01.2020г и не сможет выполнить договор с Евросоюзом на поставку своего газа, ей придется выплачивать большие суммы неустойки и ее деловая репутация сильно пострадает, как надежного партнера.
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С первого взгляда, кажется что "предложение" настолько тупое что Зе низачто не согласится.
С другой стороны, пару месяцев назад казалось чот предложение "обменять Цемаха" тоже настолько тупое что Зе низачто не согласится...
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Дания по разным причинам долго не позволяла строить СП-2 через свои территориальные воды. Россия к 1.01.2020 строительство не может завершить. Такие козыри, как дала Дания Украине, бывают раз в жизни. Поэтому судьба России сейчас зависит от Зеленского.
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Послати кацапів на хрін і всі справи.
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от дурні балалаєшники.. Хоча.., наші "піаністи" можуть і на таке погодитись (((
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Ну за год транзита, Украина получит реальную прибыль 3 миллиарда, а не те виртуальные 3, которые никак не может отсудить уже второй год и врят ли отсудит.
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Смешное предложение...
Оно смешно хотя бы тем, что если "снять все взаимные претензии" - то Коболеву, Витренко и ещё 23 высокооплачиваемым менеджерам Нафтогаза придется вернуть ранее выплаченные себе-любимым премии в общем размере 45 млн. долларов, а на это их не сможет укатать даже всемогущий скоморох со всей партией собственных "слуг"!
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