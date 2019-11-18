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Все про:Зеленський (3578) Олена Зеленська (33)

 Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська

Дружина президента Володимира Зеленського - Олена - розповіла про те, як змінилося її особисте життя, коли Володимир Зеленський став Президентом України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю VogueUA.

"Я пишу сценарії, як і раніше,  — каже перша леді.  — Правда, тепер треба розподіляти свій день між офісом президента й "Кварталом" і дотримуватися таймінгу". Інституту першої леді в Україні не існує (на відміну, до прикладу, Сполучених Штатів або Франції): це статус радше представницький, дружина президента не отримує зарплату, тому може поєднувати дві роботи".

Водночас вона наголосила, що не є публічною людиною і вважає за краще бути за лаштунками.

"Я непублічна особа. Але нові реалії диктують свої умови, і я намагаюся відповідати очікуванням, — розповідає Олена. — Не скажу, що публічність чи спілкування з пресою для мене стрес. Проте я краще почуваюся за лаштунками. Мій чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше у тіні. Я не душа компанії, я не люблю розповідати анекдоти. Це мені не властиво. Але я знайшла для себе аргументи на користь публічності. Один з них — можливість привернути увагу людей до важливих соціальних питань. Правда, це не стосується публічності моїх дітей: я й дотепер не викладала у соцмережах їхні фотографії, і зараз не буду".

На питання про те, чи змінилося її життя після інавгурації, Олена відповідає: "Життя — ні, змінилися обставини. Мені бракує часу на самоті. У мене двоє дітей, тому я й раніше зрідка бувала сама. Свій простір у мене був хіба у машині, за кермом. Зараз мене цього позбавили — я завжди з охороною. Для усамітнення залишилася ванна кімната. (Сміється.) Але мені пощастило з людьми, які опинилися у моєму особистому просторі: вони вміють мовчати, коли мені хочеться тиші, і можуть підтримати розмову, коли відчувають, що це потрібно".

До свого нового статусу, за словами Зеленської, вона поставилася прагматично, хоча спочатку були різні думки. На громадських засадах - особистий вибір першої леді, жодних офіційних зобов'язань щодо цього немає.

"Я могла б жити звичним життям і надалі, відгородивши себе від проблем та інформаційних нападів, проте схотіла підтримати чоловіка: йому непросто на емоційному рівні і потрібна людина, яка буде поруч. Зокрема й фізично: наприклад, стояти пліч-о-пліч під час офіційних візитів, позуючи фотографам з усього світу, — й не зіпсувати кадр".

На те, аби визначитися з першочерговими завданнями у статусі першої леді, в Олени та її команди пішло пів року.

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Каже, що програму багато в чому формувала суб’єктивно.

"Я виросла у Кривому Розі, живу в цій країні все життя і добре розумію, як багато у нас проблем. Але якщо буду братися за все, не вийде нічого, тому наша команда вирішила зосередитися на конкретних завданнях: здоров’я дітей, рівні можливості для всіх українців і культурна дипломатія".

Головним бонусом свого статусу Олена вважає, що першу леді чують.

"У дружини президента є можливість спілкуватися з тими, хто наближений до влади. Перед першою леді чиновники не зачиняють двері. Я не політик і не маю права втручатися у роботу президента, але стати посередницею між людьми і владою, щоб остання почула перших, можу й хочу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160286
 
   
 Топ коментарі
 
Перебьешься. Тебя еще не хватало вместе со своим муженьком людям на головы срать. Посредница,блин.
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Судя по комментариям, понимаешь сколько дебилов в Украине к сожалению, и все любители раши.
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Не подобається мені їхня сімейка - та й увесь їхній рід погубить нашу країну. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью могу и хочу, - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 6769
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А может сначала послушать,а не как свора шавок гавкать по команде, но тем простительно
животные не ведают что творят.
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У Зеленського паралізувало язик. Тож говорити буде Лєна. Треба ще когось знайти, щоб думав.
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А как будет называться прокладка между "слугой" и народом?
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нахєр вона всралась еще? най йде субсідію получає, посрєднік....
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Ленка Зеленка скоро напишет новый сценарий побыстрячку "Особый статус" ))))
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Дорогая наша Первая Леди страны Украина !!! Мы вам с глубоко признательны за Вас смелый поступок , так как не кто не решался стать мостом в этот тяжелый промежуток времени для страны . Вы мужественная женщина вы готовы пожертвовать собой не взирая на опасность со стороны народа ,который угрожает власти . Вы как лучь надежды для правительства вашего мужа и я надеюсь что народ примет эту вашу жертву с искренним пониманием вашего глубокого разумения ситуации . Вы с народом и с правительством ,Вы должны с гордо поднятой головой нести эту ношу под названием народ . Благодорим вас и будем славить в века за ваши слова . Вашь глубокоуважаемый Народ .
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Оценил, но ооооочень тоненько, получилось то Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 1929
боюсь, не только лишь все заценят "глубину тролинга"))
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Народу не нужна жертва. Народу нужен ум и нормальная власть. Но второе вытекает из первого. Это правило почти без исключений. Так что не ей надо кланяться, а самому умнеть.
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На то, чтобы определиться с первоочередными задачами в статусе первой леди, у Елены и ее команды ушло полгода Источник: https://censor.net.ua/n3160286\\\\\\\\\\\\\\\

б*же.....
премию Дарвина(заочно) этой "леди"
да я бы корову научил за стоко времени 25-ти ко.******.....
это как так что то шо мона выучить за неделю, "леди" пол-года учи.ли?
это шо - как тех, ну, "дупутатов" в Трускавце натаскивали?
- оп-оп, это не та кнопка, смотри на Абрахамию, как понял прием?
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Для підтримки зпадаючих штанів гідранта одного Богдана вже недостатньо, рішили все ж таки Лєнку підключить.
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"Із жизні богєми"
(а у ванній відеокамера полюбе є-вдруг шо случіться,тут тєлохранітєль і знадобиться Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 5845)
"позируя фотографам со всего мира, - и не портить кадр"-і цього не змогла.

Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 4439
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Дуже скорботно - мабуть хтось помер як людина.....
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«Посредник между людьми и властью « это зачем нужна такая прокладка?
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Така вона - жіноча логіка... ЗІ Прошу пробачення тільки у порохоботок. Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 2222
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Елена вы уже свою квартиру в Крыму продали?
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Кароче , ана хатела сказать ,если надо кого то устроить на теплое место , то это к ней , ана пасредник ! 🤣
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мы поняли!
когда просчет за гудка ахметова кто выставит?!
даже "наши гроши" его не трогают!
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Може ахмєтка дає їм потрібну інфо, тому і обходять стороною!!!
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Знайшлася перша лядя.Нема інстітуту.Іди ішукай.Хай мене вкрадуть.Якщо воно перша лядя,тоя папа римський.
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Ти, хочаб, навчись писати без помилок, "папа римський" з хліву
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Він менгрел, це кавказька народність. Українська мова для нього не рідна, і похвально, шо він їй вчиться.
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Головне щоб не повторила долю своєї тезки- Олени Чаушеску.
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Щось приготувалась ротом ловити, певно.
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Печінка в гарному стані. язик чистий. Як і психіка. бо емоції не стримує і вони позитивні. А у кацахола - комплекс Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 4721
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Медичне обслуговування в неї значно краще за твоє. Ти зуби вставив, чи так і ходиш?
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Вспомни что Райка горбачёва умерла от рака или раком история умалчивает
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Супруга зеленского это богдан.
Ленка уже давно за кадром.
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Чомусь верещу від її "вишуканого" стилю Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 5245

Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 9977
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миллионерша с причудами Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 3250
это же Европа ?
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Так, це аутфіт "центровой чувихи Ленки Зеленой" під час візиту в Брюссель...
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А к вам, Ксения, особь мужского пола иногда подкрадывается?
Вы же все на Цензоре - акр пчела...
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Упаси боже!!! Тебе, удмурту, все карты в руки -вас почитание мародера об'еденяет и общий бюджет. Я только за здоровье Ксении беспокоился
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отдать бы вас на попечение психиатра...
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тебе подкацапнику поверить - себя не уважать...
ты переживай за своих лукашенко и *****...\что с такими будет как ты - когда они сдохнут...!\ вы подкацапники тоже сдохните...!
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Еще и Бога к своим козням приплел..
До чего же склочный индивид.. Противный клоп.
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Не пачкайся. З Клоуном завжди зможеш розвестися і взяти дівочу фамілію, але як вступиш в зелене гівно, потім вже ніколи не відмиєшся - он Богословська і Тарас Чорновіл не дадуть збрехати.
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всі так "морозяться" ...майбуть щось знають
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Ти можеш виступити "пасрєдніком" між прутнем блазня та своєю промежиною. Погралися у пріпіздєнта і пєрвую лєді, покривлялись, і досить. Бо висітимеш на сусідніх стовпах з прізідєнтом Каломойшею та його кокаїновим аватаром. Краще займися гімнастикою у прямому ефірі "Кривого" теле-аналу,як твоя попредниця, вальцманова МарЫна
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Нет, народ, что ни говори, а бренд у зеленского зачётный.
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Елена, ты не политик и муж твой не политик, шли бы вы обратно пока не поздно в Квартал.
А то после еще и отвечать придется за то, что натворили.
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Була така Олена вже. Чаушеску прізвище мала.
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А разве зебики выбрали себе гидранта, чтобы между ним и народом была какая-то прослойка. А как же прямое народовластие. Не разрешают бедняге?
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Лена, скажи Вове что 30 процентов плюс в рейтинге после посадки Пороха расстают, зима идет ... зрада в норманнском идет- посадка Пороха Вовку не спасет. Ты не зря ревела, провожая его в политику
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Батя, я стараюсь))))))) И спасибо жителям Кривбасса за преЗЕдента 3,14дорасаЯ не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 6274
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ничего не имею против Елены, но пора собирать деньги на глобальные проекты.
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"Я виросла в Кривому Розі і ще в школі позувала шкільним фотографам-старшокласникам" О.Зеленська
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помогай бубочке собирать чемодан и айда на Ростов.
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быть посредником - это действововать либо в интересах людей, либо в интересах власти
боюсь, что у вас не хватит интеллекта, чтобы выстроить баланс
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здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия...(с)

-медицина де-факто-платная.в т.ч. и педиатрия
-как остались неприсновенные през,оп,км,головы,суды,сбу,гп,мвс,нг,мчс,так и есть.
-капитуляция во время гибрибных БД.

переведено с лярвиного на человечий.
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Наскільки мені мерзотний Порошенко, але НІКОЛИ не опускавсь до того рівня, щоб поливати брудом його Марину. Мерзотник Порошенко спустив всю свою багатотисячну ботоферму на жінку Зеленського. Це ж треба, щоб українці обрали собі таку наволоч своїм лідером, ще й водинтур
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держись Иван - у них только до Нового года проплачено...)))
у вас кацапов денег больше...
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Наскільки мені мерзотний Порошенко, але НІКОЛИ не опускавсь до того рівня, щоб поливати брудом його Марину. Мерзотник Порошенко спустив всю свою багатотисячну ботоферму на жінку Зеленського. Це ж треба, щоб українці обрали собі таку наволоч своїм лідером, ще й водинтур
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Открытое признание, что у власти не люди.
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Mda, i zacjem ona prinjala takoje resjenije, vedj prjam podumal cjto ona umneje zebila, hotja, jesli visjla zamuzj za zebila, hm, mozjet tam dengi i hren s tem zebilikom.
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Конечно Елена тебе и Володеньке тяжело - оказывается в стране еще есть активные граждане, которые считают себя Украинцами, а не малоросами как в ваших сериалах, категорически не согласны на "мир любой ценой" с врагом - парашей, являются патриотами своей страны и готовы ее защищать от оккупантов. Понимаю, это расходится с видением будущего этой страны у вас и вашей секты из 95 квартала.
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"...аргументы в пользу публичности. Один из них - возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам."

Проблема не в том, что внимание людей не привлечено в важным вопросам (очень даже привлечено и без лишних привлекателей), а том, что власть понятия не имеет о том, как эти важные вопросы решать.
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Куриця, сиди в дома і не вспливай, перемовниця, йо.....!!! Маємо вже твого клоуна, а де його засунути Україна ще не вирішила!!!
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