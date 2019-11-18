 Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише активіст Сергій Стерненко.

"Я не люблю п'ятого президента України і вважаю, що його є за що притягнути до відповідальності.

Така моя думка.

Але.

Вперше бачу, щоб правоохоронний орган у фейсбуці публічно повідомляв, що направив проєкт (!) повідомлення про підозру в орган, який здійснює процесуальне керівництво, як у випадку з Порошенком і ДБР.

При цьому Портнов видає це ж повідомлення навіть раніше за ДБР.

З таким же успіхом Роман Труба може особисто анонсувати в телеграм-каналі Портнова всі обшуки, НСРД (прослушка і т.д.) та інші слідчі і процесуальні дії.

Хоча, зачекайте ... 😏

ДБР може піти ще далі і писати повідомлення, що слідчі Бюро відкрили на комп'ютері програму Word.

Потім має бути новина, що слідчі написали в цій програмі кілька пропозицій.

Потім можна викласти звіт про те, що в ДБР на принтері закінчилися чорнило, а також Роман Труба з'їв на обід презерватив Портнова.

І фотозвіт.

Це будуть дуже важливі новини для кримінальних проваджень".

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