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 Політика України
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Все про:Порошенко (9955) Портнов (152) Стерненко (50) Труба (175) ДБР (631)

 Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко

Дуже незвично, що правоохоронний орган у фейсбуці публічно повідомляє про направлення проєкту повідомлення про підозру в орган, який здійснює процесуальне керівництво, як у випадку з п'ятим президентом Петром Порошенком і ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише активіст Сергій Стерненко.

"Я не люблю п'ятого президента України і вважаю, що його є за що притягнути до відповідальності.

Така моя думка.

Але.

Вперше бачу, щоб правоохоронний орган у фейсбуці публічно повідомляв, що направив проєкт (!) повідомлення про підозру в орган, який здійснює процесуальне керівництво, як у випадку з Порошенком і ДБР.

При цьому Портнов видає це ж повідомлення навіть раніше за ДБР.

З таким же успіхом Роман Труба може особисто анонсувати в телеграм-каналі Портнова всі обшуки, НСРД (прослушка і т.д.) та інші слідчі і процесуальні дії.

Хоча, зачекайте ... 😏

ДБР може піти ще далі і писати повідомлення, що слідчі Бюро відкрили на комп'ютері програму Word.

Потім має бути новина, що слідчі написали в цій програмі кілька пропозицій.

Потім можна викласти звіт про те, що в ДБР на принтері закінчилися чорнило, а також Роман Труба з'їв на обід презерватив Портнова.

І фотозвіт.

Це будуть дуже важливі новини для кримінальних проваджень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160285
 
   
 Топ коментарі
 
При этом Портнов выдает это же сообщение даже раньше ГБР.

вопросы ?
без вопросов.......
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Зеля приговор Украине. ВСЕ.
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Уйдет клоун, а Украина была и будет.
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Льонька - такого подібного ЛАЙНА як в тому твоему посиланні можна назбирати
на КОЖНОГО керівника !! Але такі зебіли - москалі як ти, й тому раді - ви ж дуже хочете Пороха посадити за те , що він у вас РУСЬКІЙ мір вкрав !!
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Интересно, да? Это ж какая должна быть крыша, у Стерненко, чтобы вот так, можно сказать- опуская по-полной, вполне при делах деятелей, самому будучи на крючке... вот так себя вести. Вот какая у него крыша?!
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Націоналісти, зешмарклі як вогню бояться їх чіпати.
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И всё??? Чес слово, я бы не смог вот так. Риск очень велик. А он прёт, аки танк...
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Не знаю, что именно. Хотя бы- жизнь. Там ведь- жернова...
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Некоторые за свои убеждения на костер шли,потому что были в своей правоте уверенны
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Та шли... Тока это были исключения из правил. Единицы, против многих миллионов.
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Ще якигось 100 років назад, млн йшли за свої переконання, з обох боків.
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Ты понимаешь, тогда, у каждого, были шансы уцелеть. А тут- реально башку в жернова совать...
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Ну крайні націоналісти, як і крайні комуністи чи там есери завжди трохи безбашені.
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З іншого боку також, просто в націоналістів нема нормального об'єднання, інакше був би повний ****...
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Вот с Этим- я соглашусь! Потому и странно мне... нет единства, есть проблемы. А Стерненко- спокоен и весел. Ладно. Но... таки странно.
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Є проблеми, але рух йде потихеньку, 1919 чи 1939 не повториться.
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Щас точно, неповторимое что-то может быть... На этой неделе- я у своих негров буду. Очень меня два чудика там интересуют, которые интересовались у меня избранным тогда Зеленским. И- ржали. А я не люблю, когда негры ржут, спокойно и в лицо...
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Ну да, ми йдем своїм шляхом, десь ще є граблі на які ми ще вставали? Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2217
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Цензор уже Стерненко цитирует. Вообще крыша от порохоботства отъехала.
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Ну не тебя, же цитировать. В отличие от тебя Стерненко умный.
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Цензор и Бутусов в дружеский отношениях с Турчиновым -- не самый худший из сторонников Пепы .
Вы уж определитесь , кто Вам ненавистнее -- враг Украины , военный преступник и патологический садист ***** , его банда рыгоблевотины типа : Портнова , Лукаш , Мертветчука или коррумпированные ворюги Пепа и Ко.
"Ворюга мне милей чем кровопивца !"
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Тут дело в том, что внутренние враги (крысы, которые воруют у своих) всегда опаснее, чем внешние. Давайте разложим каждого по полочкам.
1. Путин - однозначно враг, он в отместку Западу развязал войну в нашей стране. Но на сегодня активных боевых действий не ведет. Готов вернуть Донбасс взамен Крыма и снятия санкций. Нужно идти с ним на переговоры по возврату Донбасса и уповать на помощь Запада по возврату Крыма.
2. Портнов, Лукаш - вообще ниочем. У власти было 5 лет, чтобы посадить их в тюрьму, если преступники. В тюрьму их не посадили. Сегодня они мочат порохоботов - значит они с прошлой властью не договаривались (в отличие от Бойко, Ахметова и пр.). Поэтому не имею к ним никаких претензий.
3. Медведчук - падаван Путина. На сегодня не опасен.
4. Порошенко и порохоботы. Это самый опасный враг Украины. Они сидят на миллиардах, украденных у нашей армии. По каждому удобному случаю устраивают провокации, всячески мешают Президенту договориться о возврате Донбасса, радуются каждому проколу новой власти. Однозначно враги. Пока их не посадят в тюрьму и не вернут наворованное - они не оставят Украину в покое.
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і ви, мертвечуківці-зажопівці, як би ви не маскувались - але ви ті ж самі 73/43%зебіли, як одна з її складових. Ви всі надзвичайно небезпечні для державності України.
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То есть лично для Вас враг - это народ Украины? Сочувствую, придется смириться.
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ні, ви зажопівці - не народ України. Ви - колаборанти.
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Зміни назву "За Справедливість", на " За ЖОПОблок". Так буде правильно.
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ми всі давно вже визначились: вороги - ви, 73/43%зебіли. всі скопом.
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Наизбирала быдлота немытая 73 процентная "немародеров"...
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Зато теперь все будут следить что напишет Стерненко .
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Іноді люди говорять самі, а не через піськових.
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насправді підозра стосується засідання рнбо, як відповідь на рішення оаск щодо привату на користь бєні. але лохам у вуші вкладуть потрібну інфу, ті самі готові зробити себе вчергове
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проект підозри(щоб вам, гниди, пусто було!)
цитата:"провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначеннячленів Вищої ради правосуддя уберезні-травні 2019 року"!!!!!!!!!!!!!!!!!! ******* вам в дупу!!! Це ж немає до чого більше прискіпатися, так вигадати таку юхню, що на вуха не налазить!!! Вже чіплялися до відпочинку Пороха за його власні кошти-нуль!! А тут нову причепку знайшли...Після заяв зєлєЧМОніки на весь світ про 100%-го СВОГО прокурора всі ці сатанинські хороводи кругом особи 5-го президента, зрозуміло, є помстою реального кукловода бєні за "Приват"(і не тільки), і ця жидяра з трусів вилазить, щоб запраторити Пороха за грати!!! Гниль зєлєгнійна!!! А ще сцються окропом, бо бояться запланованих акцій протесту на 21 листопада!!! Хочуть обезглавити рух опору капітуляції, засадивши Пороха хоть на цей час!!!! Чим більше репету в цій зєлєгнійній зграї парашинських шакалів, тим більше усвідомлюю весь жах вибору зєлєбєні замість Порошенка президентом!!! Коли все летить в прірву, всі досягнення за ці 5 років! І знову нас пхають в стойло до кремлівського улусу!!!! Коли руками 73% затурканого серіалами та бєніних фейконовин, вбивають Україну!
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Ватные ублюдки хотят самого Стерненка привлечь за то , что он не дал наемному убийце себя убить и убил его первым .
Как слышу эту блевотину , типа Стерненко-убийца так сразу переключаю канал . Бо никто и никогда из этих нелюдей не озвучит очевидный факт , что убийство самого киллера это уже 3-й эпизод покушения на Стерненко .

Я всё время ********* портнову в сердцах говорю -- ёпатыный ****** в дупу ********* , ты чего всё время забываешь упомянуть , что Стерненко после второго покушения еле оклемался в больничке !?
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Какой "узбек" , ёпсель ?!
По-меньше читай на ночь бульварные листки и заглядывай в ватные аналы -- те там не такого ещё напишут и покажут !
Все три случая нападения на Стерненко признанны следственными органами официально как покушения на его жизнь . Всем очевидный факт , что это дело рук ватного ***** и известного одесского бандюка - Трухи ... Труха даже не скрывает своей неприязни лично к Стерненко и "Правому сектору" в целом .
А нанять , чтобы третировать кого-то любого в качестве "титушек" это известная метода разных царьков разного разлива . Кто бы он не был - туркменом или пуштуном , с карачаевцем .
И так всегда - сперва пробуют договориться, потом запугать ... потом покалечить . Убивать через киллера -- стрёмное дело . Ведь Катю Ганзюк убили случайно и не факт , что те , кто облил кислотой . Цель была - подавить волю к сопративлению !
Тут могли сперва "чебурека" послать !
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А вот представь себе , что гораздо проще , чем кислотой в глаза и уж тем паче в лицо . Убойная сила травмата лишь в корпус и конечности не способна нанести тяжкие увечия и смерть . Особенно опасно в висок или шею . Стерненко был ранен в шею . В шее много жизненно важных органов и там нет рёбер - но есть артерии и трохея .
"Заказы" , повторю , бывают разные -- часто убийство маскируют под хулиганское нападение .
Поэтому во всём цивилизованном мире принято доказывать не "предел допустимой самообороны" , как в софкоидном КПК , а наоборот , что обороняющийся имел 100% доказательства того , что его не пытаются убить и только в этом случае наказывают за превышение . Поэтому прав у нападающих всегда меньше , даже если они с голыми кулаками бьют . Поэтому вы никогда не прочтёте в США , что чувака посадили за то, что он разрядил кольт в тех , кто его бил ногами до этого .
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Можно зарезать человека, снять это на телефон и запросто откупиться.
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Этот Стерненко ходячий позор украинского правосудия. Покажи это дело западным партнерам у них бы волосы побелели.
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А еврея - пожирателя сала и шримпсов с молоком не он не подрезал в будуистком храме богини любви Лакшми ?!
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Хорошая и надежная крыша у Стерненко. Даже Шарик не может ее пробить еще со времен Луценко. Даже вдова убитого им не смогла попасть на аудиенцию к двум генпрокурорам, а Сережа двери к ним ногой открывает.
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Тяжела и неказиста жизнь у ватников в Украине. Все их притесняют, ущемляют... Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9215
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"Вдова убитого" -- ватный приёмчик .
Где была та "фтофа" и её мозги , когда этот ***** взял бабло за заказуху ?

Думали срубить бабло па-лёгкому ?! Типа зачрырить "бандерлога" , а вышло печальное-озабоченное лицо паталогоанатома и плачущие спиногрызы па-лавкам да щи недоеденные и три блатных аккорда на балалайке недоиграные !
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Интересно про патологоанатома написали. С чего бы это ему быть "печально-озабоченным"? Печально-озабоченными обычно бывают убийцы, когда их начинают прижимать к стенке.
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Мухоморы крайне вредны, не стоит ими злоупотреблять ибо на своей странице фейсбука можно еще и не такое написать.
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Повторював і повторюю ПОКИ В СІЗО,ЗОНІ НЕ БУДУТЬ СИДІТИ ПОРТНОВ, ШУФРИЧ, БОЙКО, ЛУКАШ, ВОЛОШИН, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ДОБКІН, ГЕПА .... вся ригівська шваль буду вважати що влада Земанди не бореться з ворогами України а сприяє їм в цькуванні патріотів.
Так, Порошенко і його зграя по великому рахунку винні в всіх сьогоднішніх проблемах України. Винні в тому, що їм ( Порошенку) був даний шанс Україну приєднати до НАТО і ЄС, побороти корупцію і набагато покращити життєвий рівень народу а він все бездарно продав за власне благополуччя, розбазарив серед кумів, любих друзів, сім'ї. Порошенко винен в тому що потурав відвертим зрадникам України і практично реанімував в українській політиці мертвечуків, шуфричів, бойок.... чим поставив під загрозу саме існування незалежної держави України. Вороги України повинні сидіти в тюрмі і довго.
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Спочатку зроби стільки для захисту України, як зробив Бєня у 2014, а потім будеш відкривати на нього свій рот брудний
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Причем это был тот презерватив...с которым портнов имел трубу в зад...😀
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А на что фактически жалуется этот "активист"? На то что все происходит открыто и не под ковром? А именно так и происходит в цивилизованных странах. Так что все мимо кассы, Порошенко будут судить и там уже пусть защищается
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под ковром у протнова прозвище - большая берта Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко - Цензор.НЕТ 110 он второй кто носит сеё прозвище первый сел в 1941 В Англии Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко - Цензор.НЕТ 110
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Стерненко зря думает, что его долго покрывать будут. Только за эту писанины, работа по нему кратно ускорится. Да и бежать ему особо не куда.
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И кто этот Стерненко. ПО нем тюрма плачет за убиство человека,а он тут рассуждает о справедливости. ГБР нужно поновить следствие и наказать тех кто его отмазал.
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Стерненко як завжди - робить і каже красиво, по одеські))
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