 Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише активіст Сергій Стерненко.
"Я не люблю п'ятого президента України і вважаю, що його є за що притягнути до відповідальності.
Така моя думка.
Але.
Вперше бачу, щоб правоохоронний орган у фейсбуці публічно повідомляв, що направив проєкт (!) повідомлення про підозру в орган, який здійснює процесуальне керівництво, як у випадку з Порошенком і ДБР.
При цьому Портнов видає це ж повідомлення навіть раніше за ДБР.
З таким же успіхом Роман Труба може особисто анонсувати в телеграм-каналі Портнова всі обшуки, НСРД (прослушка і т.д.) та інші слідчі і процесуальні дії.
Хоча, зачекайте ... 😏
ДБР може піти ще далі і писати повідомлення, що слідчі Бюро відкрили на комп'ютері програму Word.
Потім має бути новина, що слідчі написали в цій програмі кілька пропозицій.
Потім можна викласти звіт про те, що в ДБР на принтері закінчилися чорнило, а також Роман Труба з'їв на обід презерватив Портнова.
І фотозвіт.
Це будуть дуже важливі новини для кримінальних проваджень".
на КОЖНОГО керівника !! Але такі зебіли - москалі як ти, й тому раді - ви ж дуже хочете Пороха посадити за те , що він у вас РУСЬКІЙ мір вкрав !!
Вы уж определитесь , кто Вам ненавистнее -- враг Украины , военный преступник и патологический садист ***** , его банда рыгоблевотины типа : Портнова , Лукаш , Мертветчука или коррумпированные ворюги Пепа и Ко.
"Ворюга мне милей чем кровопивца !"
1. Путин - однозначно враг, он в отместку Западу развязал войну в нашей стране. Но на сегодня активных боевых действий не ведет. Готов вернуть Донбасс взамен Крыма и снятия санкций. Нужно идти с ним на переговоры по возврату Донбасса и уповать на помощь Запада по возврату Крыма.
2. Портнов, Лукаш - вообще ниочем. У власти было 5 лет, чтобы посадить их в тюрьму, если преступники. В тюрьму их не посадили. Сегодня они мочат порохоботов - значит они с прошлой властью не договаривались (в отличие от Бойко, Ахметова и пр.). Поэтому не имею к ним никаких претензий.
3. Медведчук - падаван Путина. На сегодня не опасен.
4. Порошенко и порохоботы. Это самый опасный враг Украины. Они сидят на миллиардах, украденных у нашей армии. По каждому удобному случаю устраивают провокации, всячески мешают Президенту договориться о возврате Донбасса, радуются каждому проколу новой власти. Однозначно враги. Пока их не посадят в тюрьму и не вернут наворованное - они не оставят Украину в покое.
цитата:"провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначеннячленів Вищої ради правосуддя уберезні-травні 2019 року"!!!!!!!!!!!!!!!!!! ******* вам в дупу!!! Це ж немає до чого більше прискіпатися, так вигадати таку юхню, що на вуха не налазить!!! Вже чіплялися до відпочинку Пороха за його власні кошти-нуль!! А тут нову причепку знайшли...Після заяв зєлєЧМОніки на весь світ про 100%-го СВОГО прокурора всі ці сатанинські хороводи кругом особи 5-го президента, зрозуміло, є помстою реального кукловода бєні за "Приват"(і не тільки), і ця жидяра з трусів вилазить, щоб запраторити Пороха за грати!!! Гниль зєлєгнійна!!! А ще сцються окропом, бо бояться запланованих акцій протесту на 21 листопада!!! Хочуть обезглавити рух опору капітуляції, засадивши Пороха хоть на цей час!!!! Чим більше репету в цій зєлєгнійній зграї парашинських шакалів, тим більше усвідомлюю весь жах вибору зєлєбєні замість Порошенка президентом!!! Коли все летить в прірву, всі досягнення за ці 5 років! І знову нас пхають в стойло до кремлівського улусу!!!! Коли руками 73% затурканого серіалами та бєніних фейконовин, вбивають Україну!
Как слышу эту блевотину , типа Стерненко-убийца так сразу переключаю канал . Бо никто и никогда из этих нелюдей не озвучит очевидный факт , что убийство самого киллера это уже 3-й эпизод покушения на Стерненко .
Я всё время ********* портнову в сердцах говорю -- ёпатыный ****** в дупу ********* , ты чего всё время забываешь упомянуть , что Стерненко после второго покушения еле оклемался в больничке !?
По-меньше читай на ночь бульварные листки и заглядывай в ватные аналы -- те там не такого ещё напишут и покажут !
Все три случая нападения на Стерненко признанны следственными органами официально как покушения на его жизнь . Всем очевидный факт , что это дело рук ватного ***** и известного одесского бандюка - Трухи ... Труха даже не скрывает своей неприязни лично к Стерненко и "Правому сектору" в целом .
А нанять , чтобы третировать кого-то любого в качестве "титушек" это известная метода разных царьков разного разлива . Кто бы он не был - туркменом или пуштуном , с карачаевцем .
И так всегда - сперва пробуют договориться, потом запугать ... потом покалечить . Убивать через киллера -- стрёмное дело . Ведь Катю Ганзюк убили случайно и не факт , что те , кто облил кислотой . Цель была - подавить волю к сопративлению !
Тут могли сперва "чебурека" послать !
"Заказы" , повторю , бывают разные -- часто убийство маскируют под хулиганское нападение .
Поэтому во всём цивилизованном мире принято доказывать не "предел допустимой самообороны" , как в софкоидном КПК , а наоборот , что обороняющийся имел 100% доказательства того , что его не пытаются убить и только в этом случае наказывают за превышение . Поэтому прав у нападающих всегда меньше , даже если они с голыми кулаками бьют . Поэтому вы никогда не прочтёте в США , что чувака посадили за то, что он разрядил кольт в тех , кто его бил ногами до этого .
Где была та "фтофа" и её мозги , когда этот ***** взял бабло за заказуху ?
Думали срубить бабло па-лёгкому ?! Типа зачрырить "бандерлога" , а вышло печальное-озабоченное лицо паталогоанатома и плачущие спиногрызы па-лавкам да щи недоеденные и три блатных аккорда на балалайке недоиграные !
Так, Порошенко і його зграя по великому рахунку винні в всіх сьогоднішніх проблемах України. Винні в тому, що їм ( Порошенку) був даний шанс Україну приєднати до НАТО і ЄС, побороти корупцію і набагато покращити життєвий рівень народу а він все бездарно продав за власне благополуччя, розбазарив серед кумів, любих друзів, сім'ї. Порошенко винен в тому що потурав відвертим зрадникам України і практично реанімував в українській політиці мертвечуків, шуфричів, бойок.... чим поставив під загрозу саме існування незалежної держави України. Вороги України повинні сидіти в тюрмі і довго.