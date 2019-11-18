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Все про:Білорусь (864) вибори (4600) ОБСЄ (2323)

 Вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам, - ОБСЄ

Парламентські вибори, що відбулися в Білорусії 17 листопада, не відповідали демократичним стандартам, заявила спеціальна координаторка ОБСЄ Маргарета Седерфельт.

"Парламентські вибори не відповідали важливим демократичним стандартам", - сказала Седерфельт на пресконференції в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також зазначила, що "ПАРЄ розчарована тим, що Білорусь не виконує рекомендації щодо поліпшення виборчого процесу". При цьому Седерфельт вважає, що "вибори були добре організовані".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори до парламенту відбулися в усіх округах Білорусі, перша сесія відкриється 6 грудня, - глава ЦВК Єрмошина

За попередніми результатами парламентських виборів у Білорусі, до нижньої палати національного парламенту - Палати представників не пройшов жоден опозиційний кандидат, пише dw.

Згідно з цими даними, до нижньої палати Національних зборів обрано представників Білоруської патріотичної партії, Республіканської партії праці і справедливості, Ліберально-демократичної партії, а також громадського об'єднання "Біла Русь". Усі з них підтримують політику влади. У минулому скликанні Палати представників працювали два опозиціонери - Анна Канопацька з Об'єднаної громадянської партії та Олена Анісим з "Товариства білоруської мови".

Зазначається, що в новому парламенті Білорусі працюватимуть ексміністр інформації Лілія Ананіч, дипломати Андрій Савіних, Валерій Воронецький, міс Білорусь Марія Василевич, глава "Білої Русі" Геннадій Давидько, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич.

Вибори Палати представників, яка складається зі 110 депутатів, проводяться в одномандатних округах за мажоритарною системою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160283
 
   
 Топ коментарі
 
Слово "выборы" и Белоруссия не совместимы.
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Диктаторской стране это не удивительно тоже самое в Рассии творится. Там один фарс, а не выборы.
выборы не легитимны и власть не легитимна..все сфальсифицировано.
Оппозицию не допустили к выборам.
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Разгон оппозиционной акции в Минске: как это было (фото)

https://naviny.by/rubrics/elections/2010/12/20/ic_articles_623_171740
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нагнутый батька так не считаеет
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Америка помоги Беларусам!!! Ну жалко их, хорошие они люди -работящие и добрые!!!
Никак нам от коммуняк этих не избавиться!! Вот прилипла же зараза!!!
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продолжайте и поэтому мы их признаем
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А вони хочуть виборів? Я сумніваюся.
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Я часто переглядаю Белсат (щоб послухати білоруську мову). І часом ловлю себе на думці, що навіть на Белсаті в багатьох журналістів-ведучих наявна велика частка совковости. Звісно, що таке є і в Україні. Тут канали "коломИйських". Але ж на Белсаті?
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А почему не все бойцы на передовой говорят на украинском?
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Я ж тут не про мову казав, а про совковість. Тих, хто мав би Білорусі допомагати вилазити з совка. Це не докір, а спостереження.
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а как допрашивать бурятов шахтёров и сталеваров из народностей дагестана Вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8946
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"Согласно этим данным, в нижнюю палату Национального собрания избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также общественного объединения "Белая Русь". Все из них поддерживают политику властей. .
Источник:https://censor.net.ua/n3160283"

А наши "оппозиционеры" её даже как оппозиционную называли....
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Вибори в США теж не відповідають стандартам Білорусі.
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Диктаторской стране это не удивительно тоже самое в Рассии творится. Там один фарс, а не выборы.
выборы не легитимны и власть не легитимна..все сфальсифицировано.
Оппозицию не допустили к выборам.
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Лука сЛУКАвил про "посиневшие пальцы", которыми он НЕ БУДЕТ держаться за власть. Вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8653
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В Украине демократия, но патриоты сами ей не рады. Всех обзывают зебилами и малоросами.
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такое ОБСЕ даже "выборы" в ИГИЛ признает правильными и демократичными Вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1581
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"выборы не соответствовали демократическим стандартам, заявила ОБСЕ"Источник: https://censor.net.ua/n3160283
дуже велеке "і" ?
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Как-то сжато и без аргументов, Марго. Не демократические - и всё. Неубедительно.
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Да Бог с ними, выборы, как выборы. Главное, что бы нам самим нравилось.
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В Украине главное что бы американцам нравилось. Тут демократия.
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Подохнет скоро твой хозяин Лукашенко. Это было видно по его вчерашней истерике. Так что скоро конец, и тебе тоже.
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В Беларуси видать не меньшинство правит
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Лахтинский, так подох твой хозяин Пригожин или нет!
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