 Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ посилює передові підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, у т.ч. за рахунок російських кадрових військовослужбовців та найманців, які призиваються повторно для уникнення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні після звільнення зі служби.
При цьому із зазначеними особами перед направленням на передову проводяться інструктажі з врученням розроблених російськими пропагандистами спеціальних пам’яток щодо порядку поведінки у разі необхідності спілкування з представниками Місії ОБСЄ та міжнародних ЗМІ.
Водночас через неконтрольовані Україною ділянки кордону продовжується постачання зброї, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Т.Г. Шевченко 1847 р.
"Я знаю дуже мало патріотичних організацій, які не продадуться Коломойському, якщо він захоче їх купити, - каже Дмитро Корчинський. - Тому Марш проти капітуляції 14 жовтня Зеленського не налякав, бо позапарламентські патріотичні організації не об'єднані, вони ненавидять ЄС Порошенка, тому що ЄС пройшла у Раду вони ні. На виборах всі вони працювали на Зеленського проти Порошенка, одні відкрито, інші приховано".