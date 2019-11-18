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Все про:Міноборони (2943) розвідка (1497) Росія (20847) Донбас (13686)

 Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка

Командування Збройних сил Російської Федерації посилює передові підрозділи з'єднань і частин терористичних угруповань на Донбасі, в тому числі й за рахунок російських військовослужбовців і найманців, які раніше були судимими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ посилює передові підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, у т.ч. за рахунок російських кадрових військовослужбовців та найманців, які призиваються повторно для уникнення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні після звільнення зі служби.

При цьому із зазначеними особами перед направленням на передову проводяться інструктажі з врученням розроблених російськими пропагандистами спеціальних пам’яток щодо порядку поведінки у разі необхідності спілкування з представниками Місії ОБСЄ та міжнародних ЗМІ.

Водночас через неконтрольовані Україною ділянки кордону продовжується постачання зброї, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Читайте також: За тиждень втрати найманців РФ становлять 28 осіб, 12 окупантів було знищено, 16 - санітарні, - розвідка ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160280
 
 
 Топ коментарі
 
...У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Т.Г. Шевченко 1847 р.
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Зебобіки! Наказуйте відводити війська, щоб росіянам було де будувати свою фортифікацію.
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Свято место пусто не бывает. Отводим украинские войска- приходит "русский мир".
Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 134
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Зебобіки! Наказуйте відводити війська, щоб росіянам було де будувати свою фортифікацію.
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У меня дежавю или эта новость всплывает каждый месяц.
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Этот не дежавю. Расходный материал у кацапни убывает и прибывает. Туда "груз200",назад свежее мясо. "Ротация" по свиноруски в течение 5 лет,
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Монику на нары ! Предатели пошли вон на передовую с вашими лозунгами «просто перестать стрелять»
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Отводим,отводим-не отвлекаемся. Блеать,какой-то маниакальный самозакоп в исполнении зеленых,не иначе.
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...У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Т.Г. Шевченко 1847 р.
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Да кому это надо? Спроси ЗЕ, или Сивоху с Ермаком, они это читали когда?
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Но почему молчат боевые офицеры ? Ясно ,что происходит предательство шоблой каломойского Где все патриоты и здравомыслящие оппозиционеры в Раде?
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"патриоты и здравомыслящие оппозиционеры в Раде" на жаль не мають ніякого впливу, бо їх дуже мало, всього 8,10% - 23 мандати.

"Я знаю дуже мало патріотичних організацій, які не продадуться Коломойському, якщо він захоче їх купити, - каже Дмитро Корчинський. - Тому Марш проти капітуляції 14 жовтня Зеленського не налякав, бо позапарламентські патріотичні організації не об'єднані, вони ненавидять ЄС Порошенка, тому що ЄС пройшла у Раду вони ні. На виборах всі вони працювали на Зеленського проти Порошенка, одні відкрито, інші приховано".
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Неужели русские не понимают , чем они занимаются!!!! Неужели такие безмозглые все!!!
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Якраз кацапи то добре все розуміють. "Всё идёт по плану".
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Скорее ето украинцы безмозглые если думают что если они устали от войны то наступит мир. А рузкие еще в 2014 году все понимали и все знали что именно Рашка захватила и крым и дамбас. но разумеется на камеру валяли дурака что ничего не знают. Ето они называют рузкой смекалкой. Как говорит всегда *****, рузкие говорят одно а делают другое.
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Свято место пусто не бывает. Отводим украинские войска- приходит "русский мир".
Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 134
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Немного уточню. Сейчас на дамбасе в предвкушении переговоров Зелупы и ***** и в результате отвода войск ВСУ и признании Украиной ОРДЛО, происходит то же самое что происходило 6 лет назад после захвата ********** крыма. А именно, замена боевиков регулярной армией РФ, а боевиков переправка дальше в глубь Украины с целью разкачки войны и захвата новых территорию в новых областях.
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Рвуть наші міни та гранати ціх криворуких схиблених покидьків, за один тільки жовтень 96 орків подохли обісравшись. Кацапура сциклива не воїн, була би в Українського військового керівництва політична воля, гнали б ціх вилупків до Воронежа, але ж солдату й досі не доводять що армія це і е головний державно-політичний важіль.
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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цікаво, що буде з зебілом 21 листопада, а потім 9грудня, куди воно повернеться до України чи у Парижі останеться на роялі грати!!!!
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