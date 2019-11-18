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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (6133) житло (179) компенсації (136) ЧЕСНО (22)

 Нардепи нової Ради отримали понад 3 мільйони гривень компенсації за житло, - "ЧЕСНО"

Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів отримали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЧЕСНО" із посиланням на Портал відкритих даних ВРУ.

Згідно зі статтею 35 закону "Про статус народного депутата України", депутати ВРУ отримують компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж міста.

Хоча на Порталі відкритих даних зазначено, що це сума за жовтень, на сайті транзакцій грошових коштів є детальніша інформація про виплати, зокрема про те, якого періоду вони стосуються. Деякі депутати одержували відшкодування за два місяці, решта – за один.

Наприклад, 18 нардепів отримали по 41 600 грн, що, найпевніше, свідчить про надання компенсації на житло за два місяці (20 800 грн за кожен).

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов подав щорічну декларацію за 2018 рік як кандидат у депутати ВРУ. Серед об’єктів нерухомості Кабанов і його дружина задекларували проживання у квартирі в Києві площею 75 кв.м 2015 року. Власником зазначено Бориса Нахмановича Шефіра, брата сценариста "Кварталу-95" та помічника Володимира Зеленського.

Також на кінець 2018 року у власності Кабанова був недобуд – квартира в Гостомелі (входить до 30-кілометрової зони). Утім, у коментарі Руху "ЧЕСНО" нардеп повідомив, що його помешкання ще будується, а у квартирі Шефіра він більше не проживає. Компенсацію використовує для оренди житла в Києві.

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Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук подавав щорічну декларацію за 2018 рік як заступник директора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності". За даними його декларації, Стефанчуки проживали у квартирі площею 101,8 кв.м 2012 року, що належить Тетяні Ситарук. Дружина Стефанчука мала до одруження прізвище Ситарук, про що свідчать дані із соцмереж. Також, за інформацією журналістів, Тетяна Ситарук є матір'ю дружини першого заступника спікера парламенту.

У коментарі Руху "ЧЕСНО" Руслан Стефанчук підтвердив, що досі мешкає в цій квартирі: "У цьому році я сплачую орендну плату за це житло. За неї орендодавець сплачуватиме податки в порядку, що передбачений законодавством…"

На запитання про те, чи платить Стефанчук за оренду помешкання матері дружини, він відповів, що платить "орендодавцю за договором – власнику квартири".

"Право обрати квартиру для проживання, як і місце проживання, – це моє право як орендаря", - сказав він.

Також на момент обрання народним депутатом у Києві мешкав позафракційний нардеп-кнопкодав Олександр Ковальов, за якого проголосували 220 виборців. Утім, декларацію як кандидат на посаду він не подавав, тому не можна достеменно сказати, чи володіє він майном.

Рух "ЧЕСНО" спробував узяти в Ковальова коментар у кулуарах Верховної Ради, але нардеп зазначив, що він нічого не брав, і натомість попросив показати посвідчення журналіста й навіть статут.

Нагадаємо, що НАЗК рекомендувало подавати декларації новообраним народним депутатам лише з квітня 2020 року. Це унеможливлює перевірку наявності житла в нардепів у межах 30-кілометрової зони від столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160278
 
   
 Топ коментарі
 
совершенно с Вами согласен
на всю каденцию бесплатное общежитие гостиничного типа (поближе к месту заседания...чтоб сэкономить еще и на автопарке))) ...а потом - нах домой
никаких ведомственных квартир (которые потом почему-то остаются в собственности) никакой компенсации - слугам (обобщающее понятие)))) это не положено! ))))
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как они заколебали со своим жильем. В малометражки из вселять нужно временно, а как депутатство закончится, по домам пусть разъезжаются. Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9786
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Ну, епоха бідності для них таки закінчилася...
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как они заколебали со своим жильем. В малометражки из вселять нужно временно, а как депутатство закончится, по домам пусть разъезжаются. Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9786
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совершенно с Вами согласен
на всю каденцию бесплатное общежитие гостиничного типа (поближе к месту заседания...чтоб сэкономить еще и на автопарке))) ...а потом - нах домой
никаких ведомственных квартир (которые потом почему-то остаются в собственности) никакой компенсации - слугам (обобщающее понятие)))) это не положено! ))))
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они должны иметь место для нарушения табу..
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в смысле - "комната для отдыха по-взрослому" ?))))
та ну! это за территорией....в кустах))))) там и папарацци подтянуться)))))

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Что-то мне подсказывает, что когда рассчитывался размер зарплаты депутатов, туда уже вошла плата за жилье. То есть, дополнительная компенсация (во всяком случае, в полном размере) - это повторная плата за одно и то же. Размер зарплаты депутата (ЗП+надбавка = 63 тыс. грн. - информация от депутата А. Гончаренко) должно с лихвой хватить на любое жильё в Киеве, тем более в пригороде.
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А зебобікам компенсували втрачений час?
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це питання буде вічним, поки не побудують 200 квартирний будинок зі статусом службового на час каденції.
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Угу, они к концу каденции приватизируют через суд. Это жИ классика
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😆згоден з Вами. Причому комуніздять усі, незалежно від партійної належності...
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Так його під кінець каденції виведуть з-під юрисдикції ДУС, і стане він приватною власністю. Схема вже налагоджена.
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Так уже были служемные дома и квартиры. Слуги народа их прихватизировали и продали. Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 5605
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якщо на це є політична воля--не виведуть, а якщо давати подарунки за вірну службу--то це вже було.
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Что происходит с нашим любимым президентом?У него слова и дела не дружат совсем.
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он с головой не дружит, а ты про слова и дела
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"Лица НОВЫЕ над городом кружатся,
С тихим шорохом на плечи нам лАжаться.... " Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9257

сколько еще будут гадить на голову народа ?
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Ты ба. Эпоха бедности и правда закончилась.
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Бедняжки. Опять во власть одних бездомых и малообеспечиных набрали. Даже квартиру не могут себе снять и депутатские значки купить. Поставьте хоть перед ВР шляпу пускай прохожие украинцы кидают мелочь нашим слугам народа.
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Закон старые, нормы старые
В прошлой Раде было так же только ещё хуже
Сейчас хотя бы 120 человек
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ну вот и ПОКРАЩАННЯ НОВЫХ ЛИЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Сейчас хотя бы 120 человек"
и берут в конвертах всего-то по 5 тыщ зелени - нищеброды


но народу и олигархам платить нужно меньше - уже хорошо Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 6909
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Кацап, ты не можешь выучить слово «покращення»?

Видели уже «жити по-новому». Мародерам из БПП наверное Зеленский мешал все 5 лет убрать эту норму
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Сидіть собі там спокійно - можете дрокати і з лярвами вошкатись, за це все даплатить нарід. Нардепи нової Ради отримали понад 3 мільйони гривень компенсації за житло, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 2
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А теперь Порошенко зе мешает? Сказочный ...
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поистине "из грязи - в князи". А как насчет коммуналки?
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На халяву мля😎. Це ж бо не прості смертні українці...
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я даже не удивлюсь если они тайно получают субсидии
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Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что некоторые тайно посещает любовницу (ну или синагогу)
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Володя, где сокращение дупутатов? Почему, даже в кацапской Думе, 450 дупутатов, хотя населения намного больше? А у нас еще и отпали дупутаты Крыма и Донбасса. Похоже, что у Вовочки язык, мозг и совесть совсем не связаны между собой, или чего там не хватает.
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Вы еще забыли добавить помощников депутатоФФ). Тоже, видимо, не за просто так "помогают"). И не за минимальную заработную плату)).

"Работать депутатом - это Вам не мешки ворочить"

Сел депутат в такси. Водитель начал дергать все рычаги подряд, нажимать все кнопки, мотать руль туда-сюда. То включит фары, то откроет капот, то нажмет бибикалку.
- Тебя где так водить учили! - орет депутат, - да мы так никуда не доедем! Да мы так расшибемся нахрен!
- Ничего страшного, - отвечает таксист. - Вы таким образом уже сколько лет страной управляете! И ничего, едем как-то.
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