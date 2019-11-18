 Від початку доби найманці РФ один раз обстріляли українських військових на Донбасі, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Від початку поточної доби до 13.30 ворог один раз обстріляв позиції наших військових на Донецькому напрямку", - повідомив спікер Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

Також, за його словами, противник в період з 8.55 до 9.20 випустив дві міни калібру 82 мм, вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаним неподалік Новомихайлівки.

"Втрат з нашого боку немає", - підкреслив спікер.

Дивіться також: "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі. ВIДЕО

За даними Міноборони, через неконтрольовані Україною ділянки кордону тривають поставки зброї, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.