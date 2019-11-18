 У справі про захоплення українських кораблів Росія має виплатити компенсацію, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко.
"Минуло 358 днів з моменту захоплення кораблів, Росії знадобилося пів року, щоб повернути їх. Хоча, відповідно до наказу Міжнародного суду, РФ мала одразу їх повернути. Попереду ще перевірка, в якому стані кораблі", - зазначила Зеленко.
Вона додала, що попри повернення кораблів 21-22 листопада в Гаазі буде суд щодо порушення імунітетів трьох суден.
"Ми вирішимо, яким чином проводитиметься процедура. Росія порушила міжнародне морське право і має заплатити компенсацію", - сказала речниця МЗС.
Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Сьогодні, 18 листопада МЗС Росії повідомило, що передача українських кораблів, які були захоплені в 2018 році, відбулася.
"Чому ми такі дурні?
Бо у нас ЗЕленский.
А чому у нас ЗЕленський?
Тому що ми дурні"
..опять надурили, Порох виноват
- нужно посмотреть вот эти видео...(
отменная лексика великорусского матерного, в Украине так не говорят
где акт сдачи-приемки?
где назависимые *********** с фото-видео фиксацей ?
Сколько слов ты выучил за свою длинную и бездарную жизнь ?
неужели 73 мухи еще не поняли,
что опустили ниже плинтуса )))))))))))))
за ответственное хранение вещдоков???
моника фактически признало правоту рф в керченской истории )))))))))))))
))))) ++++
А так иранцы возвращали заблудившихся американцев вместе с их катерами, например.
И воспринималось это нормально в мире!
В 2014 году сколько кораблей забрали из Севастополя? Десятки. И никто это не оценивал как отсутствие агрессии.
В любом случае аналогия есть, хоть и не на 100% (как и любая аналогия).
Слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву состоялись 6 ноября[74], 22 ноября трибунал огласил решение о временных мерах: «Российская Федерация должна незамедлительно освободить судно Arctic Sunrise и всех людей, которые были арестованы, под финансовые гарантии в размере 3,6 миллиона евро со стороны Нидерландов»[75]. В ответ официальные представители РФ заявили, что Россия намерена «никак не реагировать» на решение Международного трибунала[76].
12 ноября все обвиняемые были переведены из следственных изоляторов Мурманска и Апатитов в Санкт-Петербургские СИЗО. Согласно заявлению, распространенному УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Жалоб и заявлений от указанных граждан не поступало»[77]. 15 ноября ввиду приближения окончания срока содержания под стражей Следственный комитет РФ выступил с требованием продлить на три месяца сроки задержания членов экипажа[78], через несколько дней, 18 ноября, под залог в размере 2 млн рублей были освобождены Андрей Аллахвердов, Денис Синяков и Екатерина Заспа, арест австралийца Колина Рассела был продлён до 24 февраля[79]. Впоследствии под залог вышли все арестованные. Последним, 28 ноября, по решению Городского суда Санкт-Петербурга, рассматривавшего апелляцию адвокатов Greenpeace, был выпущен Колин Рассел[80].
В декабре Нидерланды во исполнение решения Международного трибунала предоставили банковскую гарантию за «Арктик Санрайз», однако власти России оставили судно под арестом[81]. Позже юрист Гринпис России М. Крейндлин высказал мнение, что «демонстрируя неуважение к международному морскому праву, Россия создает проблемы своим собственным судовладельцам, которые однажды тоже будут нуждаться в защите»[82].
После подписания закона об амнистии к 20-летию Конституции РФ все члены команды судна «Арктик Санрайз» получили от СКР постановления о прекращении уголовного дела по амнистии[83]. К 29 декабря 2013 года все иностранные члены экипажа «Арктик Санрайз» покинули Россию[84].
В январе 2014 года Россия начала возвращать «Гринпис» залоговые суммы, внесённые за активистов, в то же время ледокол «Арктик Санрайз» продолжал находиться в порту Мурманска[85] пока 6 июня Следственный комитет России не сообщил, что снимает арест с судна: 27 июня экипаж «Гринпис» был допущен на корабль[86]. В то же время значительная часть электронного оборудования, изъятого с корабля, владельцам не была возвращена[87]. 9 августа ледокол вернулся в Амстердам[88].
В октябре 2014 года Следственный комитет прекратил дело в связи с амнистией[89].
"В декабре Нидерланды во исполнение решения Международного трибунала предоставили банковскую гарантию за «Арктик Санрайз», однако власти России оставили судно под арестом[81]."
Слава Україні!!!