 У справі про захоплення українських кораблів Росія має виплатити компенсацію, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Минуло 358 днів з моменту захоплення кораблів, Росії знадобилося пів року, щоб повернути їх. Хоча, відповідно до наказу Міжнародного суду, РФ мала одразу їх повернути. Попереду ще перевірка, в якому стані кораблі", - зазначила Зеленко.

Вона додала, що попри повернення кораблів 21-22 листопада в Гаазі буде суд щодо порушення імунітетів трьох суден.

"Ми вирішимо, яким чином проводитиметься процедура. Росія порушила міжнародне морське право і має заплатити компенсацію", - сказала речниця МЗС.

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Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Сьогодні, 18 листопада МЗС Росії повідомило, що передача українських кораблів, які були захоплені в 2018 році, відбулася.