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 Політика України
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Все про:корабель (611) МЗС (1960) Росія (20847) Зеленко (42)

 У справі про захоплення українських кораблів Росія має виплатити компенсацію, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Росія має виплатити компенсацію у справі про захоплення моряків і українських кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Минуло 358 днів з моменту захоплення кораблів, Росії знадобилося пів року, щоб повернути їх. Хоча, відповідно до наказу Міжнародного суду, РФ мала одразу їх повернути. Попереду ще перевірка, в якому стані кораблі", - зазначила Зеленко.

Вона додала, що попри повернення кораблів 21-22 листопада в Гаазі буде суд щодо порушення імунітетів трьох суден.

"Ми вирішимо, яким чином проводитиметься процедура. Росія порушила міжнародне морське право і має заплатити компенсацію", - сказала речниця МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Сьогодні, 18 листопада МЗС Росії повідомило, що передача українських кораблів, які були захоплені в 2018 році, відбулася.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160276
 
   
 Топ коментарі
 
правило 73-х:

"Чому ми такі дурні?
Бо у нас ЗЕленский.
А чому у нас ЗЕленський?
Тому що ми дурні"

..опять надурили, Порох виноват В деле о захвате украинских кораблей Россия должна заплатить компенсацию, - МИД - Цензор.НЕТ 8429
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вы русский ?
отменная лексика великорусского матерного, в Украине так не говорят У справі про захоплення українських кораблів Росія має виплатити компенсацію, - МЗС - Цензор.НЕТ 3144
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правило 73-х:

"Чому ми такі дурні?
Бо у нас ЗЕленский.
А чому у нас ЗЕленський?
Тому що ми дурні"

..опять надурили, Порох виноват В деле о захвате украинских кораблей Россия должна заплатить компенсацию, - МИД - Цензор.НЕТ 8429
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чтобы понять кто такие малороссы достаточно выглянуть в окно
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вы русский ?
отменная лексика великорусского матерного, в Украине так не говорят У справі про захоплення українських кораблів Росія має виплатити компенсацію, - МЗС - Цензор.НЕТ 3144
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Засцав, кацапе, написати свій нік правильним ім'ям свого кумира? Я тобі поможу: Vladimir
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Что зебилы, что порохосрань одинаковая масса, с диагнозом украинцы.
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Хтось із зебобіків вірить, що нова влада отримає компенсацію?
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от мертвого осла уши получите ЗЕБИлы

где акт сдачи-приемки?
где назависимые *********** с фото-видео фиксацей ?
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Вова, повторяешься.
Сколько слов ты выучил за свою длинную и бездарную жизнь ?
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акт есть - на ответхранение ))))
неужели 73 мухи еще не поняли,
что опустили ниже плинтуса )))))))))))))
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а компенсацию за Што?
за ответственное хранение вещдоков???
моника фактически признало правоту рф в керченской истории )))))))))))))
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и уголовным процессом против моряков по лекалам раши
))))) ++++
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"повинна" не означає - "зобов'язана"!
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Ржачная история. Компенсация будет. В 2089 году. Может быть...
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Наш МІД цікавий. Чому не говорили про це до повернення кораблів? Зараз рф клала на ці заяви. А от зайняли б принципову позицію... Хоча про що я, у зе з ****** повний контакт і готовність до норманської злучки.
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А ці все на компенсації від кацапні чекають. Дивіться, щоб не вдавилися кацапською компенсацією, виродки.
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Я, в принципе, не упомню, в Военной Истории- ничего подобного. Ну, да, как-то раз японцы вернули рашке, поднятого ими "Варяга", которого, между прочим,- взорвали сами русские. Тут- иное: сдача в плен, потом- возврат из плена невредимых членов экипажа, а потом- и кораблей... Кто знает что-то подобное?! Просвятите, плиз.
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"Варяга" японцы русне вернули (точнее продали) аж через 10 лет после войны.
А так иранцы возвращали заблудившихся американцев вместе с их катерами, например.
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Именно! После войны, став уже союзниками! Так что тут- никакой аналогии. Про заблукавших- просто неинтересно, и рядом не лежало. Здесь- совсем иная история! Рашка признана агрессором, никаких иных толкований нет. Однако!!! Следует возврат всего! Как мне кажется,- это ловушка. В международных инстанциях оценят это как подтверждение отсутствия агрессии.
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Германия выплачивала долгие годы репарации за свою агрессию.
И воспринималось это нормально в мире!
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Где аналогия??? Германия что, в процессе войны, возвращала пленных СССР? Может быть танки, корабли, самолёты возвращала? Я- не упомню.
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Слава Уйлу хочешь сказать? Как относительный пример, когда фашисты могли легко уничтожить более 300 тысяч людей, служит Дюнкеркская операция. Ну без захвата в плен, но позволили эвакуироваться.
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Почему про заблукавших аналогия есть - нарушили границу - были задержаны. Потом отпущены.
В 2014 году сколько кораблей забрали из Севастополя? Десятки. И никто это не оценивал как отсутствие агрессии.
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Нарушили границу в нейтральных водах?
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Сначала нарушили, потом ушли в нейтральные воды.
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Если даже так - задерживать в нейтральных водах погранцы права не имеют.
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А вообще как теперь доказать в нейтральных водах их задержали или нет?
В любом случае аналогия есть, хоть и не на 100% (как и любая аналогия).
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По необработанным записям показаний средств объективного контроля, записям навигационного оборудования. Возможно, по спутниковым снимкам. Суд разберется.
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В "Военной Истории" не припомню, а в истории Международного трибунала нечто похожее есть

Слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву состоялись 6 ноября[74], 22 ноября трибунал огласил решение о временных мерах: «Российская Федерация должна незамедлительно освободить судно Arctic Sunrise и всех людей, которые были арестованы, под финансовые гарантии в размере 3,6 миллиона евро со стороны Нидерландов»[75]. В ответ официальные представители РФ заявили, что Россия намерена «никак не реагировать» на решение Международного трибунала[76].
12 ноября все обвиняемые были переведены из следственных изоляторов Мурманска и Апатитов в Санкт-Петербургские СИЗО. Согласно заявлению, распространенному УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Жалоб и заявлений от указанных граждан не поступало»[77]. 15 ноября ввиду приближения окончания срока содержания под стражей Следственный комитет РФ выступил с требованием продлить на три месяца сроки задержания членов экипажа[78], через несколько дней, 18 ноября, под залог в размере 2 млн рублей были освобождены Андрей Аллахвердов, Денис Синяков и Екатерина Заспа, арест австралийца Колина Рассела был продлён до 24 февраля[79]. Впоследствии под залог вышли все арестованные. Последним, 28 ноября, по решению Городского суда Санкт-Петербурга, рассматривавшего апелляцию адвокатов Greenpeace, был выпущен Колин Рассел[80].
В декабре Нидерланды во исполнение решения Международного трибунала предоставили банковскую гарантию за «Арктик Санрайз», однако власти России оставили судно под арестом[81]. Позже юрист Гринпис России М. Крейндлин высказал мнение, что «демонстрируя неуважение к международному морскому праву, Россия создает проблемы своим собственным судовладельцам, которые однажды тоже будут нуждаться в защите»[82].
После подписания закона об амнистии к 20-летию Конституции РФ все члены команды судна «Арктик Санрайз» получили от СКР постановления о прекращении уголовного дела по амнистии[83]. К 29 декабря 2013 года все иностранные члены экипажа «Арктик Санрайз» покинули Россию[84].
В январе 2014 года Россия начала возвращать «Гринпис» залоговые суммы, внесённые за активистов, в то же время ледокол «Арктик Санрайз» продолжал находиться в порту Мурманска[85] пока 6 июня Следственный комитет России не сообщил, что снимает арест с судна: 27 июня экипаж «Гринпис» был допущен на корабль[86]. В то же время значительная часть электронного оборудования, изъятого с корабля, владельцам не была возвращена[87]. 9 августа ледокол вернулся в Амстердам[88].
В октябре 2014 года Следственный комитет прекратил дело в связи с амнистией[89].
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Помню эту историю! Но, тут опять таки- никакой аналогии. В этой истории- ни о каком агрессоре речи не ведется. В этом- вся разница.
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Что же Украина не предложила РФ "финансовые гарантии в размере 3,6 миллиона евро" за корабль???
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По решению Международного трибунала.
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Международный трибунал обязал Нидерланды внести залог??? Что за бред?
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Вы не читатель, Вы писатель... Придется повторять, для особо одаренных...

"В декабре Нидерланды во исполнение решения Международного трибунала предоставили банковскую гарантию за «Арктик Санрайз», однако власти России оставили судно под арестом[81]."
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Дело "Арктик Санрайз". И опять таки РФ. Правда, там были не военные. А так - почти один к одному.
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Принцим зеленоцй власти заплатите нам денег с Коломойским и делайте с Украиной что хотите,даже забирайте только 100 млрд стоит
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🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Слава Україні!!!
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Просто жесть. У справі про захоплення українських кораблів Росія має виплатити компенсацію, - МЗС - Цензор.НЕТ 8991 ..У Зеленского согласны с тем, что корабли не вернули, а передали "на ответственное хранение" как речдок? «Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется» - кацапо сми
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п.с. Мало того, это заявление МИД рф подтверждает, что ДБР трубы-портнова, не просто ведёт "дело моряков", а ведёт его совместно и в полной координации с российской стороной. пздц
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Екатерина Зеленко скоро будет писать заявление?
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Захватить чужие корабли, в чужих территориальных водах, на чужой территории и ещё петь себе дифирамбы за искорёженные корабли - это истинное лицо рашистского империализма.
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Может и заплатят компенсацию. За потерянный спасательный плотик.
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