 Богдан через АРМА хоче забрати активи Бахматюка, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своїй статті для DT.UA пише журналістка Юлія Самаєва.
За інформацією DT.UA, "Петро Порошенко свого часу планував, довівши ці справи до кінця, скинути агрохолдинг Ukrlandfarming Бахматюка в сервільне Агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА) і взяти собі недорого найсмачніше. Але марно сподівався на другий термін і не встиг".
Юлія Самаєва пише, що "інтерес до активів Бахматюка АРМА зберігає донині. А контролює його зараз, за різними джерелами, чи то Андрій, чи то Богдан. Не виключаємо, що саме це й воскресило розслідування НАБУ. До нього, як і до НБУ, теж є запитання".
Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Проте Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів вкладникам.
Даже по мнению какого-то DT.UA, "Петр Порошенко в свое время планировал
Как это у тебя лихо лишь предположение о том, что планировал, преобразовалось в смог ?
но и Бахматюк - мало чем от него отличается...
распотрошат не только мелких фермеров, но крупных реальных аграриев
суть реформы: "купи (еще лучше забери) - продай"
Так что не надо ля-ля. Пусть бабло вернет и забирает свои курятники.
https://ua.news/ua/anton-polyakov-rasskazal-za-chto-na-samom-dele-ego-ysklyuchyly-yz-fraktsyy-sluga-naroda/
А теперь эти "иудушки" начинают свою игру. Как эта скороход. Муж с ********. Там людей кинул, сюда приехал. Так что не надо. Просто самые вумные решили что они ТЕПЕРЬ будут сами по себе. Надо содрать с них депутатство и переголосовать. Вот и все. И посмотрим
Вот и надеялись многие, что что-то сделают.
По ВСЕЙ Украине шоколадный глаз развил "игроные залы" - десятками тысяч. При шоколадном глазе беня спокойно опустошил карманы на 5 ярдов баксов. Сбежали все воры.
А так мальчик не плохой только ссыться и глухой. Ну тебе за ВПНом виднее КАК нам тут жить.
Ах да слава свиночолому за поддержку молодежи и не очень. Ипотека всего-ничего 18%. ССУщая мелочь.
И как мы жили без шоколадного глаза?
А можешь цифрами написать, сколько было "тогда" и сколько стало в 3 раза и х7?
Ты еще вспомни, сколько стоил бензин и колбаса, и сколько раз ты мог подтянуться в молодости.
И что, это все Порох сделал, а не война?
Что ж луноликий президент цены и тарифы не снизил, раз "папередник" их поднял?
Не передергивай.
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Закарпатські прикордонники пропустили до Словаччини 700 кг нелегального бурштину
Як повідомило Mukachevo.net, українців затримали у словацькому місті Кошице біля офісу міжнародної компанії перевезення вантажів DHL Express. Бурштин вони намагалися переправити до Гонконгу.
Контрабанду словацькі митники виявили під час огляду трьох автомобілів. У Skoda octavia було знайдено 288 кг бурштину, у Mercedes-Benz - 36 кг, у ще одній Skoda Octavia - до 374 кг бурштину. Разом - 698 кг за орієнтовною ціною 550 тис. євро.
Розслідування довело, що всі четверо українців приїхали до Словаччини у вівторок, 12 листопада, вранці через українсько-словацький прикордонний перехід «Малі Селменці - Велке Слеменце».
https://zaxid.net/news/
Бахматюк спонсор НФ. Упевнивши його в тому, що Порох йому ворог, партійні функціонери НФ "робили партійну кар'єру". В результаті роздраю між НФ та БПП реформи загальмувалися і обидві сторони конфлікту тепер у сраці.
Ні хто не збиравя забарати у Бахматюка його агрохолдинг, Порх лиш хотів щоб перестали доїти державу, що Клопомойські, що Бахматюки, адже працюваи вони за однаковими схемами, тільки масштаби були різні, у Клопомойського на два порядки більші.
А от євреї заберуть у нього власність залюбки.
И какие "рехформи" шоколадное очко сделал? НИКАКИХ. Раз..л всю страну.
Армия? ЗА НАШИ народные деньги (сам зажал то со своих слепых трастов). Мова? Віра? Віра во что в золтого божка? Как то диссонирую пЭця с продажными попиками и игральтные сатанинские залы по ВСЕЙ Украине. Или нет такого?
Так что пЭцю не вспоминай, это жирная свиноматка бездарно прожравшая 5 лет
https://www.youtube.com/watch?v=F26rjJ56Xjo
https://www.youtube.com/watch?v=W4i1t7UKR9I
Это может остановить танк? НЕТ.
Дальше. Стена в том виде что ты рисуешь готова? Сколько % построено стены?
Против контрабандистов мелких да. Но против армии - ненужная трата денег. Деньги на ветер.
Так что это ты тупой мудак. Идийот
А ви що вважали, що воно прийшло до влади розбудовувати нову вільну Україну?