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 Політика України
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Все про:Бахматюк (71) АРМА (18) Богдан Андрій (216)

 Богдан через АРМА хоче забрати активи Бахматюка, - ЗМІ

Справу проти VAB банку відновлено для того, щоб забрати аграрний бізнес його колишнього власника, Олега Бахматюка, використовуючи підконтрольне Агентство із розшуку і менеджменту активів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своїй статті для DT.UA пише журналістка Юлія Самаєва.

За інформацією DT.UA, "Петро Порошенко свого часу планував, довівши ці справи до кінця, скинути агрохолдинг Ukrlandfarming Бахматюка в сервільне Агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА) і взяти собі недорого найсмачніше. Але марно сподівався на другий термін і не встиг".

Юлія Самаєва пише, що "інтерес до активів Бахматюка АРМА зберігає донині. А контролює його зараз, за різними джерелами, чи то Андрій, чи то Богдан. Не виключаємо, що саме це й воскресило розслідування НАБУ. До нього, як і до НБУ, теж є запитання".

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Проте Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів вкладникам.

Читайте також: Бахматюк заперечує претензії Нацбанку в 29,3 млрд грн боргу перед державою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160272
 
   
 Топ коментарі
 
Богдан через АРМА хочет забрать активы Бахматюка, - СМИ - Цензор.НЕТ 4042 ..Ну без Пороха " земля не освятится " прям . Больным на голову журналюгам , везде мерещится рука Пороха .. Порохофобия какая то . Богдан через АРМА хочет забрать активы Бахматюка, - СМИ - Цензор.НЕТ 5198 .
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а шо конкретно Порошенко смог ?

Даже по мнению какого-то DT.UA, "Петр Порошенко в свое время планировал

Как это у тебя лихо лишь предположение о том, что планировал, преобразовалось в смог ?
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Ключевое слово Порошенко - а дальше муза вдохновляет. Богдан через АРМА хоче забрати активи Бахматюка, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 867
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а шо конкретно Порошенко смог ?

Даже по мнению какого-то DT.UA, "Петр Порошенко в свое время планировал

Как это у тебя лихо лишь предположение о том, что планировал, преобразовалось в смог ?
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Ключевое слово Порошенко - а дальше муза вдохновляет.
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Правильно, зачем же еще в Украине власть, чтобы что-то не забрать для себя задаром, один не успел, может этот заберет
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земельная реформа началась, аграриям всех мастей рекомендуется приобрести кольты (и желательно большого калибра)
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Думаю кольта буде замало, треба МG-42 щонайменше і лєнта за лєнтою...
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..Ну без Пороха " земля не освятится " прям . Больным на голову журналюгам , везде мерещится рука Пороха .. Порохофобия какая то . Богдан через АРМА хочет забрать активы Бахматюка, - СМИ - Цензор.НЕТ 5198 .
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Богдан конешно крыса и рейдер.......
но и Бахматюк - мало чем от него отличается...
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Богдан - будущий аграрий и крепкий хозяйственник
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ЗЕБИки, теперь то вы поняли зачем земельная реформа?

распотрошат не только мелких фермеров, но крупных реальных аграриев

суть реформы: "купи (еще лучше забери) - продай"
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Всі згадки про земельні афери богдана зникли з інтернета. Отака фігня Богдан через АРМА хоче забрати активи Бахматюка, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9540
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ж-бурят подрашистник ,смотрящий от Кало💩мойщик за неплохом 🤢🤡
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Это почему он рейдер? Юахматюк понабирал кредитов в ГОСУДАРСТВЕННЫХ банках на 1+ ярд баксов. И теперь он "гаварит" - буду плОтить по 1 ярду грн в ГОД. КАК?
Так что не надо ля-ля. Пусть бабло вернет и забирает свои курятники.
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Он пример берёт с Коломойского. Или Беня разобрал уже свои курятники?
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Богдан & Богдан. Я щас, на УКРНЕТе, нарвался на откровения Полякова... Богдан через АРМА хочет забрать активы Бахматюка, - СМИ - Цензор.НЕТ 2011 Ай, да Богдан! Показания Скороход- цветочки, по сравнению вот с этим звиздецом:
https://ua.news/ua/anton-polyakov-rasskazal-za-chto-na-samom-dele-ego-ysklyuchyly-yz-fraktsyy-sluga-naroda/
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Голосовали не за этих "безымяных", а за ПАРТИЮ и надежду что ЗЕ и его команда наведут порядок в стране. Вместо фамилии можно было смело писать "неизвестный" и он также бы победил.
А теперь эти "иудушки" начинают свою игру. Как эта скороход. Муж с ********. Там людей кинул, сюда приехал. Так что не надо. Просто самые вумные решили что они ТЕПЕРЬ будут сами по себе. Надо содрать с них депутатство и переголосовать. Вот и все. И посмотрим
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ЦИТИРУЮ: "Голосовали не за этих "безымяных", а за ПАРТИЮ и надежду что ЗЕ и его команда наведут порядок в стране."(с). Вот скажите, Вы ведь это серьёзно, да? У Вас была надежда... Ну, ладно, подождем ещё чуток. Партия уже- тавой... Дело за надеждой, которая, якобы- сдыхает последней.
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Ну а за кого? за жопобблок? за шоколадное очко? одни поведут нас в кандалах в ********, другой уже как свиноматка нажрался и не мог остановиться. жрал, жрал, рохкал и жрал. одна свинья свинарчук чего стоит. Воровать у армии во время войны. Совсем свинота распаясалась. Повесить бы их, да "демократия".
Вот и надеялись многие, что что-то сделают.
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Ладно... Проехали. Результат на фэсах у всех. И у тех, кто был "ЗА", и у оппонентов.
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Люди забыли умную поговорку: "Лучшее - враг хорошего." Порошенко был хорошим президентом, очень проукраинским. Но недостатков было много. А людям как всегда хотелось, чтобы пришёл некий мессия и за короткий срок сделал, чтобы всё было идеально. Но, как это происходит чаще всего в жизни, под видом избавителей от всех проблем пришли обычные мошенники, преследующие свои цели и делающие совершенно не то, что от них ожидали.
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Угу. Какой КАРОШИЙ президент. Весь народ со своих "бальшых зарплат" отчисляет на армию, а это же время свиноматки свинарчуки наваривают по 100-200%. Даже умудрились впарить ранее утраченое. При свиночолом энергия стала стоить в 3 раза дороже. Газ Х7. Премии "просто-так" сотнями миллионов в одно рыло. Красота.
По ВСЕЙ Украине шоколадный глаз развил "игроные залы" - десятками тысяч. При шоколадном глазе беня спокойно опустошил карманы на 5 ярдов баксов. Сбежали все воры.
А так мальчик не плохой только ссыться и глухой. Ну тебе за ВПНом виднее КАК нам тут жить.
Ах да слава свиночолому за поддержку молодежи и не очень. Ипотека всего-ничего 18%. ССУщая мелочь.
И как мы жили без шоколадного глаза?
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При свиночолом энергия стала стоить в 3 раза дороже. Газ Х7.

А можешь цифрами написать, сколько было "тогда" и сколько стало в 3 раза и х7?
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До него юрлицо платило 1 грн за киловат, сейчас почти 3. Газ для населения был гривну с копейками
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Ну, если уж смотреть в корень, то импортный газ до Майдана стоил около 0.12 центов за куб по курсу 8, сейчас это около 3 грн, так что рост не в 7, а в 3 раза, об электроэнергии молчу, нет желания копаться в цифрах, тем более, речь не о юрлицах.
Ты еще вспомни, сколько стоил бензин и колбаса, и сколько раз ты мог подтянуться в молодости.
И что, это все Порох сделал, а не война?
Что ж луноликий президент цены и тарифы не снизил, раз "папередник" их поднял?
Не передергивай.
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Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!
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Сказка о том -як Вова коррупцию на таможне поборов .!! .
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Закарпатські прикордонники пропустили до Словаччини 700 кг нелегального бурштину

Як повідомило Mukachevo.net, українців затримали у словацькому місті Кошице біля офісу міжнародної компанії перевезення вантажів DHL Express. Бурштин вони намагалися переправити до Гонконгу.
Контрабанду словацькі митники виявили під час огляду трьох автомобілів. У Skoda octavia було знайдено 288 кг бурштину, у Mercedes-Benz - 36 кг, у ще одній Skoda Octavia - до 374 кг бурштину. Разом - 698 кг за орієнтовною ціною 550 тис. євро.
Розслідування довело, що всі четверо українців приїхали до Словаччини у вівторок, 12 листопада, вранці через українсько-словацький прикордонний перехід «Малі Селменці - Велке Слеменце».
https://zaxid.net/news/
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Знов, аби плюнути у Порошенка.
Бахматюк спонсор НФ. Упевнивши його в тому, що Порох йому ворог, партійні функціонери НФ "робили партійну кар'єру". В результаті роздраю між НФ та БПП реформи загальмувалися і обидві сторони конфлікту тепер у сраці.
Ні хто не збиравя забарати у Бахматюка його агрохолдинг, Порх лиш хотів щоб перестали доїти державу, що Клопомойські, що Бахматюки, адже працюваи вони за однаковими схемами, тільки масштаби були різні, у Клопомойського на два порядки більші.
А от євреї заберуть у нього власність залюбки.
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ПАРАШенка и боевой кролик очень помогли Украине. боевой кролик сеня "утопил" в ненужную "стену" миллиарды, как стену - так оградка небольшая, которая ни танк, ни бмп не остановит да даже кабана не может остановить. шоколадный глаз поназначал всяких свинарчуков и прочих жЫвотных. Так что шоколадному глазу нужно ити в шоколадное очко. Я вот думал, есть же бабки у человека, но нет, ему МАЛОВАТО. Все жрет, жрет и не нажрется баблом.
И какие "рехформи" шоколадное очко сделал? НИКАКИХ. Раз..л всю страну.
Армия? ЗА НАШИ народные деньги (сам зажал то со своих слепых трастов). Мова? Віра? Віра во что в золтого божка? Как то диссонирую пЭця с продажными попиками и игральтные сатанинские залы по ВСЕЙ Украине. Или нет такого?
Так что пЭцю не вспоминай, это жирная свиноматка бездарно прожравшая 5 лет
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Иди получи свой шекель а парашенка. (если не кинет)
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Шекелі роздає Коломойський кураторам ботоферми Зє!Люді, але ти їх не отримаєш. Ти - корисний ідіот і працюєш на єврейську мафію задурно! Богдан через АРМА хоче забрати активи Бахматюка, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4799
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Вообщем по твоей фене, "кролик" украл деньги со стены, аж мУлиарды. Вопрос1. а ты в курсе какая смета и сколько выделяли? Когда был "кролик" --600 млн. Вопрос2-а ты видел ТУ стену? Её ширина примерно 100 метров-КСП, путанка, ров, забор, снова путанка, блиндажи, окопы, ДОТы, вертолетные площадки, сигнализация, вышки с камерами.... Поэтому тебе совет ниже-
Богдан через АРМА хоче забрати активи Бахматюка, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1850
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Эта стена тупо до сраки. Зачем она ? Армию она может задержать минут на 20. И все.
https://www.youtube.com/watch?v=F26rjJ56Xjo

https://www.youtube.com/watch?v=W4i1t7UKR9I

Это может остановить танк? НЕТ.
Дальше. Стена в том виде что ты рисуешь готова? Сколько % построено стены?
Против контрабандистов мелких да. Но против армии - ненужная трата денег. Деньги на ветер.
Так что это ты тупой мудак. Идийот
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У кацапів є забава - розказувати, що українська влада хєрова, а українці і русособаки - бтацця, типу "от навіть границя лише умовна". Так от, оця стіна проти оцього їхнього міфу. Тепер границя чітко окреслена - колючка, полоса, вишки. А від наступу армії не лише оця стіна, але й кілька ліній окопів з мінними полями не врятують. Ця стіна НЕ МАЄ зупинити наступ.
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Не дарма літінант вибив йому зуби. Видно було за що.
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яке хитродупе бурятіно!
А ви що вважали, що воно прийшло до влади розбудовувати нову вільну Україну?
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Бедные бабушки и дедушки, скоро им на животы утюги начнут ставить не только за пенсию, а еще и за землю.
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Бедные бабушки и дедушки, скоро им на животы утюги начнут ставить не только за пенсию, а еще и за землю.
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З'явились подробиці про елітну нерухомість "правої руки" президента ЗЕ на Київщині http://mykyivregion.com.ua/2019/06/25/zyavilis-podrobici-pro-elitnu-neruhomist-pravoyi-ruki-prezidenta-ze-na-kiyivshini/
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нічого дивного, минулі президенти, починаючи з кучми, та не минаючи передостаннього були хорошими вчителями.
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Скажите этой журналистке ,что она проплаченная ДУРА .Что такое бизнес Бахмателло ? Земля в аренде 570000 га ,так это не его земля ,она людская ,2 банка - они оба банкроты ,птицефабрики Авангард - просьтите ,но 70% это хлам на который не кто не польстится , зернохранилища в залоге у иностранцев ( а может у самого Бахматюка через его оффшорные компании ).Бахматюк - аферист на доверии ,кинул государство на 30 млрд гривен ,кинул иностранных инвесторов на 700 млн долларов ... Если Зеля не наведет в стране порядок с такими аферюгами ,не заставит заплатить за все украденное и не в рассрочку не один иностранный инвестор к нам не прийдет
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