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 Рецидивіста, який видурив у пенсіонера понад 1,1 млн грн, заарештовано на 60 діб, - Нацполіція

28-річний раніше неодноразово судимий чоловік шахрайським шляхом видурив у 81-річного пенсіонера понад 1,1 млн грн. Суд заарештував його на 2 місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

8 листопада близько 20:30 на міський телефон заявника з невстановленого номеру зателефонував невідомий. Він сказав, що нібито донька потерпілого збила чоловіка, який наразі у тяжкому стані перебуває у медичному закладі. Для його "лікування" пенсіонер передав невідомому 17 тисяч доларів США. Менш ніж за годину заявнику зателефонували із повідомленням про те, що "постраждалий" у ДТП помер та потрібні ще гроші для вирішення питання щодо не притягнення його доньки до кримінальної відповідальності. 81-річний чоловік передав незнайомцю ще 5,4 тис. доларів США, 7 тис. євро та 37 тис. гривень.

Таким чином, телефонний шахрай шляхом обману заволодів грошима на загальну суму 1 109 368 гривень.

У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів працівники Московського відділу поліції затримали особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 28-річний чоловік, раніше неодноразово судимий за умисні корисливі злочини проти власності.

Слідчим Московського відділу поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 та ч. 4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160269
 
   
 Топ коментарі
 
Та да, епоха бідності минула.
Рецидивист, который выманил у пенсионера более 1,1 млн грн, арестован на 60 суток, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2047
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А ви говорили, що у нас бідні пенсіонери! Рецидивист, который выманил у пенсионера более 1,1 млн грн, арестован на 60 суток, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5897
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Оце вже дійсно борошна України закінчились і нам усміхнулась частка! Рецидивист, который выманил у пенсионера более 1,1 млн грн, арестован на 60 суток, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2198
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Ага.
1,1 мільйон у зубожілого пенсіонера... намародьоріл...
Це йому не врємєна Гонтарєвої і Порошенко ....
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непоганный пенсиОНЭР интересно все 70 лет не ел и не пил?????? или еврей....
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41 тисяча долларів. Ціна трикімнатної квартири.
Міг продати і переїхати з міста.
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У моей тетки таким образом выманили 16 тысяч. Давно это было. Странно, что все еще есть люди, которые верят мошенникам.
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не простий то пенсіонер, що тримає в кроваті 40 кіл баксів. знали кроти куди стукали.
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А ви говорили, що у нас бідні пенсіонери! Рецидивист, который выманил у пенсионера более 1,1 млн грн, арестован на 60 суток, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5897
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у нас разные пенсионеры, Кравчук с Кучмой тоже пенсионеры
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Тобто у вас різні, а у нас ті пенсіонери у яких ваші крадії вкрали гроші.
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не знаю, - где у тебя, кто там у тебя ваши или нет, но я про Украину говорил.
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Всі 5 років пенсіонери ялини стать вареника, але епоха зубожіння минула і в них з'явилися мовна та аматорська ковбаса, паляниця з пшеничного страждання, горілка "Стоособова" і велетенські бабусі )))0))0))
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Оце вже дійсно борошна України закінчились і нам усміхнулась частка! Рецидивист, который выманил у пенсионера более 1,1 млн грн, арестован на 60 суток, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2198
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Не пиши під таким прапором. Це британські свині-балаболи. грит сшит балаболен бритен. це не англія - це кончені мудаки, які себе позиціонують як джентельмени, а насправді гоміки з напомвженими губками та в париках. Віри їм - як москалям.
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и моей маме такое чмо звонило. но после пару доп вопросов чмо не смог ответить и кинул трубку. кто хочет жить воровством должен быть готов к заточению на многие года. криминал нужно истребить и чтоб даже думать боялись воровать.
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даже в Китае - стреляют вроде тысячами, но все равно "кто не рискует, тот не строит коммунизм"))
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воровсто это не только грех а и огромная куча г. ведь после звонка такого уё.ка моя мама неделю ходить не могла.. они же сцуки творят зло безразмерное не только в материальном плане но и ломают здоровье и жизнь ЛЮДЕЙ.. это должно быть очень наказуемо.
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верно
но за "грех" есть вопрос - перед кем "грех" то?
в мире куча религий, и это понятие - разнится.
кто-то говорит шо гоя "грех" не намахать. а кто-то что - не делай другим того шо сам бы себе не хотел.
так что.... ну, я тут, если что, просто поддерживаю т.н. "графа Дракулу". при условии шо если казнят невиновного, то палачи = сами за ним пойдут.
ошибка следствия/подстава/донос и подкидывание вещдоков - тоже ведь могут невиновного угробить.
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Он як пенсіонери зажили при преЗеденті ! 1.1 млн. грн. пенсійних заощаджень. При шоколадному злодієві такого не було. Зубожіння вже по заду...
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пол-зоны потом жрало чифирь от пуза поди, а вертухаи кокаином загрузились как пекарь мукой))

\\\\\\Следователем Московского отдела полиции Источник: https://censor.net.ua/n3160269\\\\\\

И еще спрашивают - че так живем то..... да "потому что гладиолус".
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... на 60 діб зловмисника що скривдив пенсіонера!! А тих хто п'ять років грабував цілу державу на чолі з ПОП, наскільки ж тоді їх?!!!!
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всех воров нужно жёстко наказывать. только огромный страх их как то остановит.
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60 діб - визначений законом стандартний термін попереднього затримання у СІЗО. І так, його можуть неодноразово подовжувати кожні 60 днів. Стандартна процедура.
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Готов поспорить - у этого пенса была оформлена субсидия.
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и выйдет под заставу в 0,1 млн грн. нормальная схема, все при деле!
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та ладно вам.., у деда ещё два матраса таких купюр осталось..
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Ну хоть на 60 суток прикрили, а у моєї знайомої у батьків виманили 31 тищу гривень, ми самі знайшли злодюг (камера+раскадрока+фото+розали фото по району), здали їх поліції, їх допитали, вони зізнались, а їх в той же день відпустили і все. А головний постраждалий та свідок - мама, померла на тій неділі, слідчий так її за три місяці і не удосужився допитати, знять її свідчення.
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Теперь в этом деле главный подозреваемый - следователь.
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Всегда проверяю. Может ошибся. Не получается миллион и сто тысяч гривен. В лучшем случае 800 тысяч.
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