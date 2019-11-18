 Рецидивіста, який видурив у пенсіонера понад 1,1 млн грн, заарештовано на 60 діб, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
8 листопада близько 20:30 на міський телефон заявника з невстановленого номеру зателефонував невідомий. Він сказав, що нібито донька потерпілого збила чоловіка, який наразі у тяжкому стані перебуває у медичному закладі. Для його "лікування" пенсіонер передав невідомому 17 тисяч доларів США. Менш ніж за годину заявнику зателефонували із повідомленням про те, що "постраждалий" у ДТП помер та потрібні ще гроші для вирішення питання щодо не притягнення його доньки до кримінальної відповідальності. 81-річний чоловік передав незнайомцю ще 5,4 тис. доларів США, 7 тис. євро та 37 тис. гривень.
Таким чином, телефонний шахрай шляхом обману заволодів грошима на загальну суму 1 109 368 гривень.
У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів працівники Московського відділу поліції затримали особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 28-річний чоловік, раніше неодноразово судимий за умисні корисливі злочини проти власності.
Слідчим Московського відділу поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 та ч. 4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
1,1 мільйон у зубожілого пенсіонера... намародьоріл...
Це йому не врємєна Гонтарєвої і Порошенко ....
Міг продати і переїхати з міста.
но за "грех" есть вопрос - перед кем "грех" то?
в мире куча религий, и это понятие - разнится.
кто-то говорит шо гоя "грех" не намахать. а кто-то что - не делай другим того шо сам бы себе не хотел.
так что.... ну, я тут, если что, просто поддерживаю т.н. "графа Дракулу". при условии шо если казнят невиновного, то палачи = сами за ним пойдут.
ошибка следствия/подстава/донос и подкидывание вещдоков - тоже ведь могут невиновного угробить.
\\\\\\Следователем Московского отдела полиции Источник: https://censor.net.ua/n3160269\\\\\\
И еще спрашивают - че так живем то..... да "потому что гладиолус".