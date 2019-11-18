 Зеленський завтра зустрінеться з прем'єром Чехії Бабішем

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"19 листопада відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом", - йдеться в повідомленні.
Президент України і глава чеського уряду зустрінуться з представниками ЗМІ о 12:45.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чеський прем'єр Бабіш 18 листопада прибуде з візитом до України. Прем'єр заявив, що прибуде в Україну з економічною місією.
Сегодня эйфории в Чехии больше не испытывает никто.
Жители страны снова массово выходят на улицы - на этот раз они протестуют не против однопартийного правления, а против того, что власть вновь оказалась в руках политиков, чья карьера уходит корнями в систему, существовавшую в стране до 1989 года.
"Нам по-прежнему приходится иметь дело с наследием коммунистического режима, - возмущается студент Бенджамин Ролл, заместитель руководителя гражданского объединения "Миллион мгновений за демократию". Когда Ролл говорит о политиках, олицетворяющих собой коммунистическую номенклатуру, он в первую очередь имеет в виду нынешнего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в прошлом - члена Коммунистической партии Чехословакии. Отставка Бабиша относится к основным целям движения "Миллион мгновений за демократию".
Премьер-министр Чехии - бывший агент СГБ и коррупционер?
В ряде документов Службы государственной безопасности Чехословакии (СГБ), найденных в архивах, Андрей Бабиш фигурирует в качестве внештатного агента под псевдонимом "агент Буреш". На этом основании словацкий Институт национальной памяти внес Бабиша в списки агентов СГБ. Премьер-министр Чехии неоднократно заявлял, что никогда не подписывал согласия на сотрудничество со спецслужбами ЧССР, и многие годы пытается доказать незаконность внесения его в список осведомителей СГБ.Сотрудничество с чехословацкими спецслужбами - не единственное обвинение в адрес Андрея Бабиша. Успешный предприниматель, занимающий второе место в рейтинге самых богатых людей Чехии, Бабиш обязан своим состоянием агропромышленному холдингу Agrofert, единственным владельцем которого он являлся до перехода на государственную службу. Бабиша подозревают в том, что в 2007 году он незаконно получил субсидии ЕС в размере 2 миллионов долларов в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально деньги были предназначены для поддержки малого и среднего бизнеса в Чехии. В отношении Бабиша ведется расследование, сам премьер при этом отрицает факты нарушений, называя дело политически мотивированным.
Не избавится - требуют его отставки
Здесь уже есть Зе!ман.
Надо и зеленскому подсуетитьсч и купить такой.
А то, как то некрасиво получится
Позавчера в праге были протесты ЗА ОТСТАВКУ ПРОРОССИЙСКОГО ПРЕМЬЕРА БАБИША
300 тысяч чехов вышли на митинг против БАБИША
И тут наша БУБОЧКА туда попрется
А презедентов они КАК ПРИКРЫТИЕ ПРИХВАТИЛИ
Чехи вообще могли бы пересадить приличное количество кгбистов - не хотят они жить в Козломордии , им хочется жить в ЕС под видом важного задания. Ну там в Каталонии замутить сепаратизм, или в Македонии переворот, или в Австрии выбрать премьера. До всего у козломордых руки тянутся