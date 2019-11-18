EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  728  33
Все про:Зеленський (3578) Чехія (273) Бабіш (11)

 Зеленський завтра зустрінеться з прем'єром Чехії Бабішем

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, проведе зустріч із Прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"19 листопада відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом", - йдеться в повідомленні.

Президент України і глава чеського уряду зустрінуться з представниками ЗМІ о 12:45.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чеський прем'єр Бабіш 18 листопада прибуде з візитом до України. Прем'єр заявив, що прибуде в Україну з економічною місією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Бабіш налаштовані активізувати політичний діалог між Україною та Чехією

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160267
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо прокапають до ранку. Зеленский завтра встретится с премьером Чехии Бабишем - Цензор.НЕТ 446
 показати весь коментар
 
А КАК ЭТО ОН С БАРЫГОЙ ТА ВСТРЕЧАТЬСЯ БУДЕТ ? - Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат.- ЗРАДА - ЗЕБИЛЫ))))))))))
 показати весь коментар
 
Чехія може взяти клоуна в аренду. Навіть усіх. Щоб дарма не сиділи в Україні - якраз на карнавал у Чехію чехів веселити.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А КАК ЭТО ОН С БАРЫГОЙ ТА ВСТРЕЧАТЬСЯ БУДЕТ ? - Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат.- ЗРАДА - ЗЕБИЛЫ))))))))))
 показати весь коментар
 
 
И что?Будете обсуждать вопрос об автономии венгров Закарпаття?
 показати весь коментар
 
Премьер-министр Чехии - бывший агент СГБ и коррупционер



Сегодня эйфории в Чехии больше не испытывает никто.
Зеленский завтра встретится с премьером Чехии Бабишем - Цензор.НЕТ 1844Жители страны снова массово выходят на улицы - на этот раз они протестуют не против однопартийного правления, а против того, что власть вновь оказалась в руках политиков, чья карьера уходит корнями в систему, существовавшую в стране до 1989 года.
"Нам по-прежнему приходится иметь дело с наследием коммунистического режима, - возмущается студент Бенджамин Ролл, заместитель руководителя гражданского объединения "Миллион мгновений за демократию". Когда Ролл говорит о политиках, олицетворяющих собой коммунистическую номенклатуру, он в первую очередь имеет в виду нынешнего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в прошлом - члена Коммунистической партии Чехословакии. Отставка Бабиша относится к основным целям движения "Миллион мгновений за демократию".
Премьер-министр Чехии - бывший агент СГБ и коррупционер?
В ряде документов Службы государственной безопасности Чехословакии (СГБ), найденных в архивах, Андрей Бабиш фигурирует в качестве внештатного агента под псевдонимом "агент Буреш". На этом основании словацкий Институт национальной памяти внес Бабиша в списки агентов СГБ. Премьер-министр Чехии неоднократно заявлял, что никогда не подписывал согласия на сотрудничество со спецслужбами ЧССР, и многие годы пытается доказать незаконность внесения его в список осведомителей СГБ.Сотрудничество с чехословацкими спецслужбами - не единственное обвинение в адрес Андрея Бабиша. Успешный предприниматель, занимающий второе место в рейтинге самых богатых людей Чехии, Бабиш обязан своим состоянием агропромышленному холдингу Agrofert, единственным владельцем которого он являлся до перехода на государственную службу. Бабиша подозревают в том, что в 2007 году он незаконно получил субсидии ЕС в размере 2 миллионов долларов в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально деньги были предназначены для поддержки малого и среднего бизнеса в Чехии. В отношении Бабиша ведется расследование, сам премьер при этом отрицает факты нарушений, называя дело политически мотивированным.
 показати весь коментар
 
Бабіш хоче прикупити землі в Україні?
 показати весь коментар
 
 
ТО ЕСТЬ - ИСТИННА - ТАК И ЭТО ОДНОЗНАЧНО))))))
 показати весь коментар
 
 
В Праге были протесту и Бабишу чешский Майдан дал срок до НГ чтобы продать Липецкую фабрику ой избавиться от бизнеса
Не избавится - требуют его отставки
 показати весь коментар
 
Чехія може взяти клоуна в аренду. Навіть усіх. Щоб дарма не сиділи в Україні - якраз на карнавал у Чехію чехів веселити.
 показати весь коментар
 
 
так - это ему не на тесле ездить - а работать в поте лица)))))))
 показати весь коментар
 
 
Спасибо, не нужно.
Здесь уже есть Зе!ман.
 показати весь коментар
 
У Чехії клоунів вистачає. Президент - комуніст алкоголік, А премєр міністр злодій проти якого відкрита справа у ЕС за розкрадання грошей. Але нарід чеський вибрав собі президентом словака - жуліка.Вчора мітинг у Празі мітинг 300 000 душ.Цікавий був там транспарант "Всі крадуть! І тільки я черпаю!" Так що народ не завжди правий.
 показати весь коментар
 
моника готовит себе запасной ареродром - куда бежать будет ,от украинского возмущенного народа - врешь не уйдешь_)))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
Это тот, кто носит на галстуке российский триколор?
Надо и зеленскому подсуетитьсч и купить такой.
А то, как то некрасиво получится
 показати весь коментар
 
 
"Зеленский завтра встретится с премьером Чехии Бабишем" - Ермака на встречу возьмёт?
 показати весь коментар
 
Лучше б с буратиной эстонской встретился, там хотя бы можно дружно рф победить, или сопли в их сторону пустить.
 показати весь коментар
 
выбор понятен,пообщаются по расейски, без напряга и переводчика))
 показати весь коментар
 
И КТО ЖЕ ЭТУ ВСТРЕЧУ ОРГАНИЗУЕ? ермак с рашей ?

Позавчера в праге были протесты ЗА ОТСТАВКУ ПРОРОССИЙСКОГО ПРЕМЬЕРА БАБИША
300 тысяч чехов вышли на митинг против БАБИША
И тут наша БУБОЧКА туда попрется
 показати весь коментар
 
 
Ну так треба ж підтримати. Певно прямий наказ з Кремля.
 показати весь коментар
 
 
Там просто будет попойка фсбэшников со стороны ЗЕ и со стороны Чехов.
А презедентов они КАК ПРИКРЫТИЕ ПРИХВАТИЛИ
 показати весь коментар
 
 
Все цуки руцкий мир строят в чужих странах
Чехи вообще могли бы пересадить приличное количество кгбистов - не хотят они жить в Козломордии , им хочется жить в ЕС под видом важного задания. Ну там в Каталонии замутить сепаратизм, или в Македонии переворот, или в Австрии выбрать премьера. До всего у козломордых руки тянутся
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору