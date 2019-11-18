 У цьому епідсезоні в Україні можуть захворіти на грип від 4,8 до 6,7 млн ​​осіб, - ЦГЗ МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними відомства, протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн ​​осіб. Епідемічний поріг для нового сезону становить 476,7 на 100 000 населення.

Крім того, згідно з прогнозом, очікуються дві хвилі підйому захворюваності: в грудні і наприкінці січня – на початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020 року.

За розрахунками ВООЗ, протягом нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88).

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Водночас у відомстві повідомили, що протягом звітного тижня (04-10.11.2019) на ГРВІ захворіли 150 171 особа (66,5% - діти до 17 років). Інтенсивний показник захворюваності становить 392,7 на 100 000 населення, що на 17,6% менше епідемічного порогу по Україні.

"У країні відсутня циркуляція вірусів грипу", - йдеться в повідомленні.

Також за звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Протягом тижня проти грипу вакциновано 34 165 осіб, а від початку епідемічного сезону щеплення зробили 125 008 осіб.