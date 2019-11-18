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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вакцина (167) грип (170) Мінздоров'я (1022)

 У цьому епідсезоні в Україні можуть захворіти на грип від 4,8 до 6,7 млн ​​осіб, - ЦГЗ МОЗ

В епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти від 4,8 до 6,7 млн ​​осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними відомства, протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн ​​осіб. Епідемічний поріг для нового сезону становить 476,7 на 100 000 населення.

Крім того, згідно з прогнозом, очікуються дві хвилі підйому захворюваності: в грудні і наприкінці січня – на початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020 року.

За розрахунками ВООЗ, протягом нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 10 тисяч киян захворіли на грип та ГРВІ, - КМДА

Водночас у відомстві повідомили, що протягом звітного тижня (04-10.11.2019) на ГРВІ захворіли 150 171 особа (66,5% - діти до 17 років). Інтенсивний показник захворюваності становить 392,7 на 100 000 населення, що на 17,6% менше епідемічного порогу по Україні.

"У країні відсутня циркуляція вірусів грипу", - йдеться в повідомленні.

Також за звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Протягом тижня проти грипу вакциновано 34 165 осіб, а від початку епідемічного сезону щеплення зробили 125 008 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160266
 
 
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"В стране отсутствует циркуляция вирусов гриппа", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3160266\\\\\\\\\\\

???
чет не особо понятно то.... это типо шоб сменялись штаммы, типо иммунитет улучшается то?
ну так емое - у нас хотят АН-132 делать(арабы киданули) - вот и берите все штаммы(кроме "испанки" да распыляй.те.)
заодно мона будет толкануть какие-то хитрые эти..... ну, японцы их носят, ватно-марло короче В этом эпидсезоне в Украине могут заболеть гриппом от 4,8 до 6,7 млн человек, - ЦОЗ Минздрава - Цензор.НЕТ 3524
в каждой ветке(экономики) - нагнетают. кажется шо неспроста это.....
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"В этом эпидсезоне в Украине могут заболеть гриппом от 4,8 до 6,7 млн человек, - ЦОЗ Минздрава" - помню, перед Майданом пугали тремя невиданными видами гриппов надвигающимися на украинцев, Канадским, Европейским и каким-то новым NH, но неожиданно случился Майдан и эти гриппы испугавшись обошли зимой 2014 года Украину. Я тогда весной тут писал, что лучшее средство от гриппа, это Майдан.
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И откуда это они всё знают - и число заболевших, и события расписывают аж до февраля?
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