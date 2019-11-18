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 Суспільство
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 Закон №0931 грубо обмежує конституційні права громадян України: Заява Координатора Всеукраїнської Собору Турчинова

Закон №0931 щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації в тій редакції, яку ухвалив профільний комітет, грубо обмежує конституційні права громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Координатора Всеукраїнської Собору Олександра Турчинова щодо спроб законодавчого обмеження свободи слова і віросповідання

"14 листопада на своєму засіданні Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин ухвалив редакцію проекту Закону №0931 щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, знехтувавши зверненням Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, що об’єднує 95% релігійної спільноти нашої держави.

Закон №0931 в редакції, що ухвалив профільний комітет, грубо обмежує конституційні права громадян України, адже позбавляє їх права на вираження своїх поглядів та переконань, відповідно до їх світогляду та віросповідання. Громадянам нашої країни забороняється поза межами церкви чи свого дому висловлювати критичні зауваження щодо агресивної пропаганди ЛГБТ, будь-яких збочень, адже за це законом передбачене покарання аж до відкриття кримінального провадження.

Внесені до законопроекту №0931 норми доводять ситуацію до абсурду, позбавляючи релігійні організації права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ чи іншим людям, які ведуть спосіб життя, що протирічить загальним моральним та церковним канонам. У разі відмови, церкви чекають серйозні штрафи та покарання.

Також законопроект №0931, посилюючи норми щодо протидії так званій "дискримінації", запроваджує такі нові розпливчасті поняття, як: "віктимізація", "дискримінація за асоціацією", "множинна дискримінація". Враховуючи двозначність та неконкретність даних понять, відкриваються широкі можливості для покарання за будь-які критичні зауваження чи дописи у соцмережах щодо порушення традиційних для нашої нації цінностей чи аморальної поведінки.

Боротьба з "дискримінацією" у даному законопроекті нівелює основоположні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання.

За публічну позицію віруючих громадян та батьків, які дбають про виховання своїх дітей, законодавчо передбачено адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. Тобто будь-яка критика діяльності ЛГБТ-спільноти та аморальної поведінки прирівнюватиметься до злочину.

Враховуючи викладене, аби не допустити обмеження свободи слова, світогляду та віросповідання, звертаємося до всіх фракцій Верховної Ради України та позафракційних народних депутатів України не підтримувати проект Закону №0931.

Об’єднання релігійних та громадських організацій "Всеукраїнський Собор" закликає всіх віруючих та небайдужих громадян об’єднати свої зусилля для захисту фундаментальних прав та моральних основ нашого суспільства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У питаннях захисту української ідентичності не можна здавати назад, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160265
 
   
 Топ коментарі
 
знов це гівно звідкись вилізло!
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Ця влонтерша просто дура.
Вона, і їй подібні нищили Порошенка, сподіваючись "розчистити електоральне поле", для "своїх". Та не розуміла, що на те поле може вискочити хтось інший.
Тупе створіння з лілнйним чорно-білим мисленням, через таких Україна сотні років потерпає. Це просто прокляття якесь.
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Ну, я думаю тут всім все зрозуміло.
Закон №0931 грубо ограничивает конституционные права граждан Украины: Заявление Координатора Всеукраинского Собора Турчинова - Цензор.НЕТ 7873

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то його основна робота, в снбо був по сумісництву
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Подібних законопроектів у ВР лежить з десяток, але витягли саме цей і саме зараз. Чому? Закон №0931 грубо ограничивает конституционные права граждан Украины: Заявление Координатора Всеукраинского Собора Турчинова - Цензор.НЕТ 3007
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Тобі до Турчинова, як лайну до шоколада.Краще б помовчав,недоумок.
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На полном серьезе верить рассказчику смехотворных баек?

понятно что он не верит в эти бредни, НО!
если раз соврамши, то во второй раз - выкуси ты ка, а не получи доверие.
а ведь все эти байки, просто все вместе - бред для стада(в основном для гоев то)
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Минюст зарегистрировал общественный союз "Всеукраинский собор"

Вот так это и следует писать. Общественная организация «Всеукраинский собор»
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«За публичную позицию верующих граждан и родителей, которые заботятся о воспитании своих детей, законодательно предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. То есть любая критика деятельности ЛГБТ-сообщества и аморального поведения приравниваться к преступлению. Источник: https://censor.net.ua/n3160265
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С критикой аморального поведения выступи на партсобрании
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Общественный фонд "Всеукраинский собор"по отмыванию бабла.
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Хоть одного достигли, как в Европе, защита геев, конечно, это самое важное в Украине в данный момент и все этого очень ждали.
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а что зедебилы все з-аконы ДО НИХ оставляют номер и дату регистарии но полностью до 99% переписывают статьи и содержание....
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Відомий волонтер розчарована тим, що голосувала за Зеленського
Источник: https://informator.press/vidomyy-volonter-rozcharovana-tym-shcho-holosuvala-za-zelens-koho/?fbclid=IwAR2Y6mjSiW5MsRjyvJPg7CQjRcuiof6COvMvGkh1Judo4KMaVs2xxK1Q1DQ
"Ну що ж…і антисоціальний бюджет прийняли таки швиденько. Пане президент, а Ви таки брехун ще цинічніший, ніж попередній. Ваш турбо-режим доволі успішно знищує Україну і українців. Так бездумно ще ніхто не працював. А ми так чекали змін на краще. Сумно і ганебно. Я маю право Вас критикувати, бо голосувала за Вас, тому і питати буду по повній", - обурена Шматко. Закон №0931 грубо ограничивает конституционные права граждан Украины: Заявление Координатора Всеукраинского Собора Турчинова - Цензор.НЕТ 9060 .

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Ця влонтерша просто дура.
Вона, і їй подібні нищили Порошенка, сподіваючись "розчистити електоральне поле", для "своїх". Та не розуміла, що на те поле може вискочити хтось інший.
Тупе створіння з лілнйним чорно-білим мисленням, через таких Україна сотні років потерпає. Це просто прокляття якесь.
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Она уже и сама поняла то - дура дурой .Только уже поздно . .
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Не факт. Она обвиняет Зеленского. Признания в том, что у нее мозгов не хватило правильно оценить возможные последствия ее действий и выбора, не видно.
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У неё мозгов точно не хватает, т.к. вспоминает предыдущего президента, на которого лили те, кого она избрала...
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"...А ми так чекали змін на краще. Сумно і ганебно..."
===
Йди ти до дупи. Я пам'ятаю, як ти постійно срала в Тві. Без перестанку. Тепер їж.

Чекала вона змін. Тьху!
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Звинувачує Зеленського у чому? Що їй забракло клепки, щоб зрозуміти, ху є ху і вибрати менше зло?
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А волонтер знает, что Порошенко оставил ситуацию так, что каждую третью гривню бюджета нужно отдать как проценты по кредитам, даже не погашение тела кредита!
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.А я откуда знаю , это надо спрашивать у волонтёра .?! И при чём тут лишь Порошенко . ? 70-75 % долгов набрали ещё те кто был до него . При Пете госдолг наоборот , начал уменьшаться .
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Борьба с дискриминацией перевоплотилась в навязывание некоторых идей, запрещающих вольнодумие, свободу изречения. Почему я должна любить некоторые национальности, расы, классы ?
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Можете не любити. Але залишайте свою думку при собі. І всі будуть задоволені. Звісно, що можна говорити все, що Ви думаєте про кацапню. Але то не люди.
Це єдиний виняток з правила.
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"безперестанку" пишеться разом. (I'm GN) Закон №0931 грубо обмежує конституційні права громадян України: Заява Координатора Всеукраїнської Собору Турчинова - Цензор.НЕТ 94
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Почему это вдруг ?
Не нужно ограничивать мои права.
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Бачите, Вам здається, що Ваше право говорити є непорушним. В даному разі Ви належите до більшости. В разі, якщо станеться так, що, реалізовуючи своє право, Ви належатимете до меншости, а хтось захоче за Ваші слова дати Вам по обличчю доброго ляпаса, тоді не дивуйтеся. Закон №0931 грубо обмежує конституційні права громадян України: Заява Координатора Всеукраїнської Собору Турчинова - Цензор.НЕТ 1183 Звісно, що поліція захистить Вас, але не гарантує цілісність Вашого личка.
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Я принадлежу сама себе. А вы пытаетесь ограничить мои права. Запугиванием, угрозами..
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пані, Tommy Lee майже hippie, отже не може нікого залякувати (за винятком хіба що чемного зауваження Памелі Я лише змоделював одну з можливих ситуацій, від якої ніхто не застрахований. Особливо, коли стикається з брутальною силою.
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Брутальную силу может иметь и использовать даже меньшинство.
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Почему вы начали писать на русском. Не заболели часом?
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Є стаття 19 Декларації прав людини. Тому плюйте на цей "закон".
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Координатор Турчинов всю свою жизнь прожил и продолжает жить в своей Украине, построенной за ворованные деньги олигархами и воровским кодлом приближенных к власти из бюджета Украины, в том числе и на выдуренные у евангельских христиан - бабтистов, деньги.
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странно. ведь среди попов педофилов и скипидаров повышенный процент.
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Ні. А ти випадково не жертва попа-педофіла?
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Все это похоже на лай бешеной собаки, которая намертво закрыта за решеткой. Только одно неудобство, слюна летит.
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Координатор Всеукраинского Собора - Пастор? Закон №0931 грубо обмежує конституційні права громадян України: Заява Координатора Всеукраїнської Собору Турчинова - Цензор.НЕТ 5327
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