 Маас їде в Україну для підготовки саміту в "нормандському форматі", - представник МЗС Німеччини Бургер

Про це повідомив журналістам офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні міністр вирушає до Харкова, а далі - в район контактної лінії", - сказав Бургер. За його словами, у вівторок поїздка продовжиться в Києві, де Маас буде вести переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими політиками.
Відповідаючи на запитання, Бургер сказав, що поїздка служить підготовці майбутнього саміту в "нормандському форматі", запланованого на 9 грудня в Парижі.
"Мета зустрічі в "нормандському форматі" - реалізація мінських домовленостей. Міністр планує отримати інформацію на місці", - додав він.
Ну хоть кто то скажите, чего вы ожидаете от етих переговоров?
...
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...