 За час мого перебування на посаді ГПУ разом із колегами з МВС, СБУ та ДФС повернули державі $4 млрд, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив в інтерв'ю УП.
"За мій час генеральна прокуратура разом з колегами з МВС, СБУ, ГФС повернули державі 4 мільярди доларів, грошима або майном. 4 мільярди доларів. З них півтора мільярда доларів грошей - злочинної організації Януковича", - сказав він.
За його словами, в планах було повернути ще 7 мільярдів доларів, які оточення колишнього президента Віктора Януковича вивели з території України в США.
"Ще 7 млрд доларів цієї ж організації були виведені з України на територію Сполучених Штатів Америки ... Це гроші злочинної організації Януковича. Коли ми спецконфіскували півтора мільярда, вони були пропущені через більш ніж 10 різних офшорів, які пов'язані між собою одними і тими ж особами.
Деякі офшори також були присутні і у виведенні 7 млрд. Це означає, що діяла та сама організація, тими самими методами, а іноді і тими самими інструментами. Відповідно я звернувся до уповноважених осіб США допомогти нам з розслідуванням цієї справи. Відповіді я не отримав", - повідомив він.
Тоді, як зазначив ексгенпрокурор, він звернувся в посольство США з пропозицією організувати зустріч з генеральним прокурором США, щоб обговорити це питання.
"У показаннях Марі Йованович Конгресу є пряма брехня. Вона стверджує, що я хотів цієї зустрічі, але відмовився надати документи про те, що саме я хочу обговорити в Штатах", - сказав Луценко.
Нагадаємо, 13 листопада Палата представників Конгресу США почала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями до Йованович виступили двоє свідків - тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.
так что - возвращай-не-возвращай, все равно получишь "хайп")
Они же даже на носки не заработали "возвращая" наворованное.
А тут опять Юра бахвалится, лучше бы доказал хоть как-то. Ибо реально это все "добро" хочется уже..... превращать в говно(©портнов)
То пишут шо вернули там чет 160000грн., то теперь высрали что в..... о б*же, ну, в сотни тыс. раз больше.
х.з. как такие балаболы могли бы даже в Румынии просидеть хоть неделю в креслах шоб не быть посаженными.
Я ВОТ НЕ ПОЙМУ ТРОЛЛЕЙ - КАК МОЖНО СПОРИТЬ С ФАКТОМ - ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР КТО ХОТЬ СКОЛЬКО ДО НЕГО ВОЗВРАЩАЛ =- ВСЕ ТОЛЬКО БОЛТАЮТ - КАК И СЕЙЧАС
или к гонтаревой.в страну,которая не выдает по экстрадиции
"- А вам не здається, що заслужена подяка Авакову мала би бути не тільки Авакову - за чесні вибори? Вам не здається, що без об'єктивної позиції прокуратури, а не тільки поліції, ми би не провели чесних і відкритих виборів? Так, я собі стиснув зуби і сказав: "Я все рівно буду, не віддам цього "окопу" для тих, хто може використовувати ГПУ в старих методах". І в нас були класні вибори".
"Якщо не помиляюся, шість разів це просив і шість разів не голосували не тільки "Самопоміч", Опоблок, "Батьківщина", ну, щоб, не дай Бог там, Луценко не став успішним, а, можливо, Порошенку це чимось допоможе, але навіть БПП. Навпаки, парламент приймав закони, які просто зв'язували руки, ноги слідчим, і не тільки прокуратурі". https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/18/7232239/
Клоуни розв'язали руки і прокуратурі і слідчим, і Портнову.