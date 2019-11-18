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 Політика України
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Все про:ГПУ (3366) Луценко (2728) МВС (1391) офшор (198) Янукович (7354) ДФС (2371)

 За час мого перебування на посаді ГПУ разом із колегами з МВС, СБУ та ДФС повернули державі $4 млрд, - Луценко

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що за час перебування його на посаді до бюджету повернули 4 мільярди доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив в інтерв'ю УП.

"За мій час генеральна прокуратура разом з колегами з МВС, СБУ, ГФС повернули державі 4 мільярди доларів, грошима або майном. 4 мільярди доларів. З них півтора мільярда доларів грошей - злочинної організації Януковича", - сказав він.

За його словами, в планах було повернути ще 7 мільярдів доларів, які оточення колишнього президента Віктора Януковича вивели з території України в США.

"Ще 7 млрд доларів цієї ж організації були виведені з України на територію Сполучених Штатів Америки ... Це гроші злочинної організації Януковича. Коли ми спецконфіскували півтора мільярда, вони були пропущені через більш ніж 10 різних офшорів, які пов'язані між собою одними і тими ж особами.

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Деякі офшори також були присутні і у виведенні 7 млрд. Це означає, що діяла та сама організація, тими самими методами, а іноді і тими самими інструментами. Відповідно я звернувся до уповноважених осіб США допомогти нам з розслідуванням цієї справи. Відповіді я не отримав", - повідомив він.

Тоді, як зазначив ексгенпрокурор, він звернувся в посольство США з пропозицією організувати зустріч з генеральним прокурором США, щоб обговорити це питання.

"У показаннях Марі Йованович Конгресу є пряма брехня. Вона стверджує, що я хотів цієї зустрічі, але відмовився надати документи про те, що саме я хочу обговорити в Штатах", - сказав Луценко.

Нагадаємо, 13 листопада Палата представників Конгресу США почала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями до Йованович виступили двоє свідків - тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160259
 
   
 Топ коментарі
 
Мы уже от Луценко столько о возвратах слышали, что из суммы полученных денег каждый гражданин Украины должен приобрести по Феррари. Еще и на бензин останется.
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Сука картава! За час твого перебування у владі банда свинарчуків в широкому розумінні (включно з Хряком, свиноматкою з Нацбанку, розенблядями і т.д.) кинула всю країну на гроші втричі. А це вже чи не сотні мільярдів доларів. Готуй люмінєву кружку до довготривалого використання.
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юра, ти ніхто і звати тебе ніяк. ти навіть не фахівець, ти мотлох.
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За 3 года 4 млрд и не долларов, а гривен -это копейки. Одного олигарха посадить будет в 1000 раз больше. Луценко нихрена не сделал для народа.
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все очень просто - хватит тролЛитЬ - вопрос простой - расскажи тут всем кто и сколько их ген прокуроров вернул наворованных денег в Украину - еще раз - все просто - смотрим на ФАКТЫ И ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ))))
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Та не,в 1000 то много.В 10-20 самый раз.И все знают этого "я не олигарха"
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Юрец -- мастер-- сказочник. Кого посадили за коррупцию, за Майдан? ГПУ за другое отвечает.
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ФАКТЫ = ЭТО ВОЗВРАТ ДЕНЕГ - УКРАИНЕ - а остальное твои слова ,из за ненависти к тем кто не болтает ,а делает
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Украли десятки миллиардов долларов!! О чем это ты, Чинганчгук? Какое отношение Генпрокурор имеет к украденным деньгам?
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За мое время генеральная прокуратура вместе с коллегами из МВД, СБУ, ГФС вернули государству 4 миллиарда долларов состояний, деньгами или имуществом. 4 миллиарда долларов. Из них полтора миллиарда долларов денег - преступной организации Януковича", Источник: https://censor.net.ua/n3160259
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Вся банда Пети-параши напрацювала на огромные сроки. Начиная с организации побитья студентов на Майдане всё правление этой кодлы есть ОДНО ОГРОМНОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО по цинизму и подлости не имеющее аналогов. Одно то что Петя-параша обворовывал нас во время войны требует его посадки лет на 10.
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де ці бабки юра....? а писали що це все не так....повернули а потім забув хто...їх собі заграбастав..хахахаха зникли бабки з банку януковича... прилипли комусь до рук...
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Мы уже от Луценко столько о возвратах слышали, что из суммы полученных денег каждый гражданин Украины должен приобрести по Феррари. Еще и на бензин останется.
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кстати нет - даже 40млрд.(больше бюджета вроде) - разделить на всех - каждый получит по ..... 1тыс.
так что - возвращай-не-возвращай, все равно получишь "хайп")
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юра, ти ніхто і звати тебе ніяк. ти навіть не фахівець, ти мотлох.
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Зам министра образования, министр внутрених дел, генпрокурор, комсомольский вожак, социалист, сын компартийного босса, коррупционер, ноль без палочки и все это Юрец.
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Ах это не ГБР или САП вернули?
Они же даже на носки не заработали "возвращая" наворованное.
А тут опять Юра бахвалится, лучше бы доказал хоть как-то. Ибо реально это все "добро" хочется уже..... превращать в говно(©портнов)
То пишут шо вернули там чет 160000грн., то теперь высрали что в..... о б*же, ну, в сотни тыс. раз больше.
х.з. как такие балаболы могли бы даже в Румынии просидеть хоть неделю в креслах шоб не быть посаженными.
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Югик, скажи, лично ты больше вернул государству или взял?!
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А що, ексгенпридурок і досі "вивчає англіцьку мову" в Лондоні?! Напевно разом з хонтарєвой ховаються, чи жінка 3-го тисячоліття теж приєдналась?!
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Он опять перепутал свой карман с государственным.
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Юра, нужно было рыгов сажать, а теперь они будут сажать вас, во всяком случае попытатся...
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Ну, шо сказать? **........ ся головой и не трошки. И есть же такие - НЕДООЦЕНЕННЫЕ.
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Когда приводит цифры надо уточнять это благодаря ему или вопреки. А може "несмотря"?
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**** картава! За час твого перебування у владі банда свинарчуків в широкому розумінні (включно з Хряком, свиноматкою з Нацбанку, ************ і т.д.) кинула всю країну на гроші втричі. А це вже чи не сотні мільярдів доларів. Готуй люмінєву кружку до довготривалого використання.
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Да знаем, слышали, Порох начал войну а пуйло ваш торговый партнер...
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а скільки ж воно на прокугогську зарплатню собі і своїй відьмі тисячоліття в Лондоні хатинок наваяло...?
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він брав мільйонами. Там такса божевільна.
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Картавый алканафт под видом денег януковоща завел в гос банк ОВГЗ, котор он с корешами из кабмина разместили под 40% годовых, часть пропили и выдали все как потужую пырымогу.
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"За мое время генеральная прокуратура вместе с коллегами из МВД, СБУ, ГФС вернули государству 4 миллиарда долларов состояний, деньгами или имуществом. 4 миллиарда долларов. Из них полтора миллиарда долларов денег - преступной организации Януковича"Источник: https://censor.net.ua/n3160259

Я ВОТ НЕ ПОЙМУ ТРОЛЛЕЙ - КАК МОЖНО СПОРИТЬ С ФАКТОМ - ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР КТО ХОТЬ СКОЛЬКО ДО НЕГО ВОЗВРАЩАЛ =- ВСЕ ТОЛЬКО БОЛТАЮТ - КАК И СЕЙЧАС
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там просто зарплата менше чим в "підлоги макартні".
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Югик человек скромный, и поэтому не ракрывает всю полноту проделанной работы. )) Например сколько за время это время успели хапнуть его соратники.
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Вот скажите мне - Кто-то еще верит этому алкоголику ?
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Повернули чи не повернули державі це ще "вилами по воді писано" - в кишеню собі скільки "повернув" покидьок картавий!!!
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Якби він так робив, як бреше, йому б ціни не було.
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Ще один розводняк для лохов. ГПУ не має займатись поверненням активів. Ви мали займатись наглядом за слідством! Повертати ви можете лише в певній категорії справ, а левова частина, це злочини проти життя, проти майнові проти приватної власності. Яка різниця матері вбитої дитини, що і де ти повернув, якщо покидьок скоївший відносно її родини злочин на свободі? Показник роботи ГПУ, це коли від звичайного, пересічного громадянина до Президента, усі будуть знати, що там де прокурор, там буде по Закону! А при тобі, що було (і зараз те саме) Закон - ворогам, індульгенція - владі, навар - прокурору, а простому народу - куй, на пам'ять...
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клоун с перегаром.к ринату кузьмину-мурку исполнять
или к гонтаревой.в страну,которая не выдает по экстрадиции
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Юга! Твоя експропріація незрозумілих рахунків призведе до величезних міжнародних позовів до України! Нам прийдеться все повертати власникам, ще й з компенсацією
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Інтерв'ю цікаве. Недавно Порошенко хвалився принципом Вольтера, а Луценко хвалиться чесними виборами, в результаті яких, той кому вони дали чесно виграти їх посадить.

"- А вам не здається, що заслужена подяка Авакову мала би бути не тільки Авакову - за чесні вибори? Вам не здається, що без об'єктивної позиції прокуратури, а не тільки поліції, ми би не провели чесних і відкритих виборів? Так, я собі стиснув зуби і сказав: "Я все рівно буду, не віддам цього "окопу" для тих, хто може використовувати ГПУ в старих методах". І в нас були класні вибори".

"Якщо не помиляюся, шість разів це просив і шість разів не голосували не тільки "Самопоміч", Опоблок, "Батьківщина", ну, щоб, не дай Бог там, Луценко не став успішним, а, можливо, Порошенку це чимось допоможе, але навіть БПП. Навпаки, парламент приймав закони, які просто зв'язували руки, ноги слідчим, і не тільки прокуратурі". https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/18/7232239/

Клоуни розв'язали руки і прокуратурі і слідчим, і Портнову.
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Луцык закрой пельку ,ты же сказал ,что книжками будешь заниматься ну и иди туда ради бога ,твоя песенка уже спета ,гуд бай
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