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 Політика України, Суспільство
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Все про:діти (1719) насилля (100) Кулеба Микола (26)

 Кожна п'ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства, - уповноважений з прав дітей Кулеба

Згідно з дослідженнями, кожна п'ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства, цього року постраждали 324 дитини.

Про це заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба під час брифінгу на тему "Як захистити дитину від сексуального насильства", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Стосовно статистики, дослідження показують, що кожна п'ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства. І дійсно, цифра досить серйозна. Це не тільки зґвалтування. Сексуальне насильство може відбуватися у різний спосіб, це також можуть бути домагання", - сказав Кулеба.

За його словами, потерпають від цього як хлопчики, так і дівчатка. "Ці дослідження проводили по всьому світу. Україна не вирізняється від інших країн, високий рівень насильства існує в кожній країні. І як показують дослідження, переважно це люди, які є знайомими чи близькими дитини", - зазначив дитячий омбудсмен.

Кулеба наголосив, що досить часто проблеми важко виявити, тому цій темі необхідно приділяти значну увагу при формуванні державної політики, розробленні процедур, щоб захистити дітей. Він підкреслив, що останні роки дедалі актуальнішим стає питання захисту дітей в онлайн-просторі.

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"Тому що злочинці все більше ідуть в онлайн-простір, і дуже багато батьків не розуміють, яким чином можна було б дитину захистити", - зауважив Кулеба.

Начальниця ювенальної превенції Національної поліції України Лариса Зуб своєю чергою додала, що загалом у цьому році від сексуальних злочинів постраждали 324 дитини. Вона наголосила на необхідності розробити комплексний захист для дитини.

"Анонімні центри, куди дитина зможе звернутися сама... І правоохоронні органи, це не тільки, а й поліція, прокуратура, судді повинні мати єдину навчальну програму, яку убезпечить дітей від повторного травмування", - заявила Зуб.

Також, за її словами, є необхідність у більшій кількості кваліфікованих психологів, соціальних працівників. Кулеба, своєю чергою, підкреслив, що у складі Національної поліції необхідно створити спеціальний підрозділ з питань захисту дітей, який би займався, в тому числі розслідуваннями цих злочинів, де були б фахівці, які б зналися на таких питаннях.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160257
 
 
 Топ коментарі
 
324x5=1620. Оце в Україні стільки дітей?
Що воно курить?
Ці зе!біли точно всі куку на муню!
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насилию подвергается мозг каждого пятого украинца, когда он смотрит на математику Зе и его команды. А остальным 4/5 нормально, даже нравится.
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324x5=1620. Оце в Україні стільки дітей?
Що воно курить?
Ці зе!біли точно всі куку на муню!
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Пусть Кулеба расскажет нашим законодателям - рептилоидам эту статистику, как их недолугие законы увеличивают преступность и в отношении детей в том числе.Преступникам дают мизерные сроки и просто выпихивают из тюрем. А потом рецидивизм и новые убийства. Пусть дадут статистику рецидивных убийств в Украине, волосы встанут дыбом. А нашей зеленой плесени все равно, они же на олигархат работают, а не для людей.
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Тюрми звільняють для українців, які проти влади євреїв.
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немного не так, но детское население сегодня составляет 7,6 млн, так что математика у этих счетоводов не сходится в любом случае.
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это только за год, ребенок до 18 лет считается
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Я так розумію, тепер всіх хто незгоден з зєльонками будуть записувати у педофіли, звинувачувати у насильстві над власними дітьмі чи дітьми родичів і причиняти, а дітей відправляти у дитбудинки.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Подейкують, і винахід СССР- каральну психіатрію збираються повернути. Веселі часи настали.
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Це як у кацапів буде.
Пішли батьки на мітинг з дітьми - піддали дітей небезпеці, дітей забрати у дитбудинок.
Пішли батьки на мітинг без дітейй - залишили без догляду, дітей забрати у дитбудинок.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!
Сталін до такого не додумався, а євреї - додумалися.
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5 лет об этом говорят, пишут , трындят , НО НИ ОДИН СПЕЦИАЛИСТ НЕ ПОЕХАЛ В АВСТРИЮ поучиться их законам про охрану детей.
А Австрия самая безопасная страна - полиция работает и штрафы работают
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Кожен п'ятий? Такої цифри не може бути.
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З мови дипломатів це означає: дайте мені більше грошей, бо я захищаю ваших нещасних дітей.
Ненавиджу всю цю братію, що доводить до абсурду кожну справу. Яким чином ці виродки прирівнюють 324 зґвалтування до инших, на їхню думку, мільйонів сексуальних злочинів проти дітей? Якась нова українська "ґрета". А може до божевільні цього покидька "кулебу"?
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Хе ! Це як рахувати ! Якщо якийсь дядько-тітка погладили дитині голову-насилля,коли незнайомець в інтернеті сказав комплімент-домагання ,а з 13-14 років-суцільний ґвалт(там вже й "зустрічаються" з повнолітніми-хтось когось поцілував без згоди,хтось торкнувся....)
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у нас кожен другий підлягає під якесь насилля з боку держави
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насилию подвергается мозг каждого пятого украинца, когда он смотрит на математику Зе и его команды. А остальным 4/5 нормально, даже нравится.
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Ну,якщо вважати дітьми 14-16-тирічних,то його правда,тепер до звання "Найкорумпованіша країна в світі"(послиця зі своєю бригадою постарались),додастся "Країна педофілів".
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Діти до 18 років у будь-якому разі. Ви хочете сказати, що кожна дитина старша за 14 років, дівчинка чи хлопчик, потерпає від сексуального насилля? Тобто КОЖЕН підліток переживає досвід домагань педофілів? Так скільки ж педофілів ми маємо?
Колись Дмитро Гордон розповідав анекдот про карліків, якій закінчувався: "Зупиніться! Бо дійдемо до мишей!" Слухаючи ЗеКоманду дуже хочеться спитати суспільство: це вже "до мишей", чи "далі буде"?
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Я вище пояснював,що має на увазі цей дядько під "кожним п'ятим"
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В принципі,-так.Років в 14 дівчатка стараються почати "зустрічатися" з більш старшими хлопцями,років в 15 більшість втрачають цноту.
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бубочке 42 года, а он всёровно ещё ребенок.
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а Беня тогда педофил-насильник для Зе.
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Я понял, это они собственный опыт проецируют на всю Украину.
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А картинка прям аж смакует темку. Храни господь детей от насильников и от этих защитничков. Два сапога - кеды. И журналюшки на подхвате. А заводам - хана. Пароходство просрали гомосеки вонючие. А шахтёры? Х..рят забесплатно. Всех в трудовые лагеря на перековку, зелёных полупидаров фейсбучных в первую очередь - плотины строить, пока дурь из головы не выйдет.
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Раскручивают тему чтобы отбирать детей у родителей и сдавать их богатым иностранным извращенцам за бабло. Подобных случаев достаточно.
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Какие дауны пишут эти статистики???
Каждый первый Кулеба, это даун)
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