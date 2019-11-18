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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1229) корабель (611) передача (15) Пєсков (608) трибунал (55)

 Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що передача українських кораблів, які були захоплені ФСБ у 2018 році біля берегів Криму, не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу, який у травні зобов'язав Росію повернути судна.

Про це Пєсков у понеділок заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "Интерфакс".

"Це жодним чином не пов'язано з Міжнародним трибуналом. Жодного зв'язку тут немає і бути не може", - сказав Пєсков.

Пєсков порекомендував за коментарями, пов'язаними з процесом передачі Україні військових кораблів, звертатися до ФСБ Росії.

Як повідомлялося, 18 листопада МЗС Росії повідомило, що передача українських кораблів, які були захоплені в 2018 році, відбулася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" почали рух у напрямку материкової України, - ВМС ЗСУ

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160256
 
 
 Топ коментарі
 
КАнешнА. Це виключно, через симпатію до хАрошого парня ермака
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Почему не открытым текстом на ЦЕНЗОРЕ уже можно хуйло хйлом называть. Может своих боишься?
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Почему не открытым текстом на ЦЕНЗОРЕ уже можно ***** хйлом называть. Может своих боишься?
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Беги в АТБ, занимай очередь, а то щяс твои соплеменники все бухло разгребут. Говорят победу будут праздновать.
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Тебе зебилу, только дай волю, и ты побежишь жаловаться модератору, на совет форумчан , что Підлога Маккартні оскорбляет вашего любимого царя, бога, и просто классного парня #уйла - #уйлом. Это как пользоваться с малознакомыми женщинами - презервативом. Так в диалоге с зелибобами я не использую матерных слов или максимально их завуалироваю Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков - Цензор.НЕТ 9724 Доволен ответом?
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Ви неуважно читаєте Правила форуму:
«+40Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков - Цензор.НЕТ 8335 Владимир Гордеев 211*****
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.
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Я как человек культурный, то даже в характеристике такого мудака как путин не использую матерных слов, я же не черноротка какая-то... или максимально вуалирую это. Бывает прийдет на смену модер и начинаются репрессии за мат. Так что я лучше буду цензурно выражаться...
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КАнешнА. Це виключно, через симпатію до хАрошого парня ермака
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... кАнечно, верим , что это чисто ваша кацапо-инициатива связанная с благородством...
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от бл..ь ЗЕльоная, и здесь проср..л решение Гамбургского трибунала!

не захотел "********" по правильному акиу принять, как выполнение решения трибунала

Господи, за что на Украину такой БЕЗДАРЬ ?
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"Чому ми такі дурні?
Бо у нас ЗЕленский.
А чому у нас ЗЕленський?
Тому що ми дурні"
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в стопіісятий раз, для мулдаван і особо вумних, кацапія офіційно підтвердила, що любі міжнародні рішення, які ій не вигідні--вона вертєла..
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ну все было бы именно так как вещает песков, если бы не первые слушания в Гааге по этому делу 21 ноября
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Если не связана, то Россия не признает решение Международного трибунала. И сам трибунал не признает. Вот если было решение Басманного суда, а то какой-то трибунал!
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Конечно не связана=)) Это все Гундяй добазарился с Медведчуком=)))
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Не может быть (называться) великой державой та страна, где высшие чиновники, включая президента (хйуло) так лгут собственному народу. Не может глава страны, развязавший подлую, не объявленную войну соседям, войти в историю иначе, как "хйуло".
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а...у цього ********* называется ЗНАКОМ ДОБРОЙ ВОЛИ! какой он смешной этот рыдий усатый клоун..... даже путин сказал както что он ****** и сам не знает что... Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков - Цензор.НЕТ 9972(я упала с самосвала. тормозила головой!)
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Угу. Ето чистое совпадение что именно перед судом трибунала Рашка вернула корабли и моряков Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков - Цензор.НЕТ 2742
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а разве трибунал хотел "ОТВЕТСТВЕННОГО хранения"?
моника унижает украину по полной
следствие по морякам в ПОЛЬЗУ РФ ведут украинские прокуроры
корабли на ответхранение
а больший ПОЗОР можно придумать?)))))))
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щось ****** *********** перхоті ***** - писькова с "автаритетніми"висказиваніямі на цензорі...
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"...Повертаючи захоплені українські кораблі, Росія виконує рішення трибуналу ООН, - адвокат Полозов..."
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Бачиш, "полозове", а твій патрон "пєсков" каже зовсім протилежне. Ви хоч домовляйтеся там у фсб. Бо ботам блаЗЄнського важко коментувати такі речі Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков - Цензор.НЕТ 13
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скажи это внятно и громко, а лучше официальными дипломатическими и пр. каналами плюс документально (с двухклювой курицей и подписью х.ла) Международному Трибуналу!
пусть и он порадуется своей уцененной значимости в медовых устах и невинных очах руцких
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Кароче, КГБ взуло КВН як захотіло. Радійте зебобіки, яких лошар ви обрали. Бгггг.
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Бреше. Якраз це і пров8язано з рішенням трибуналу. Тільки сцикуни зробили це, як жест доброї волі. Спочатку розстріляли, а потім - ми добрі. Потвори.
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