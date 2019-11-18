 Катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" почали рух у напрямку материкової України, - ВМС ЗСУ

Про це повідомляє пресцентр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому. Сьогодні, 18 листопада в акваторії Чорного Моря розпочато процес, щодо повернення українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" та буксиру "Яни Капу". Наразі українські буксири "Тітан", "Гайдамаки" та пошуково-рятувальне судно "Сапфір" разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України.", - йдеться в повідомленні.
прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Помню как летом пошли в горы гулять, жара жуть, вся вода закончилась, думал окочурюсь, и тут встретили татар, отца с дочерью, девчонка, помню, такая красивая была, никогда не забуду как она мне воды давала, золотые люди....
"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется.Источник: https://censor.net.ua/n3160245
При всем моем уважении Али, но в документах под писаных представителем Украины, будет указано и ответственное хранение, и по какому уголовному делу возбужденному, и что за нарушение гос.границы кацапстана - тоже.
Бо це кацапы...они по другому жить не умеют
Сдача кораблей без боя - величайший позор в морской истории.
В крайнем случае команды топили собственные корабли.
Фактически - это была калька сдачи Крыма - из-за бесхребетности слюнявого Пластыря.
А теперь их "возвращают за ненадобностью и ввиду завершения следствия".
Самое грустное - невежество нашей колхозной быдломассы.
Она просто ничего не понимает...
просто чудовищное совпадение...или характерные детали... привычки-навыки рукожопых