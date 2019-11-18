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 Політика України
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 21 листопада в Гаазі відбудуться перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден, - Зеркаль

21 листопада в Гаазі відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права.

Про це заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поки "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача захоплених Росією українських кораблів відбулася, - МЗС РФ

Заступниця міністра додала, що "боротьба за хлопців і кораблі почалася з моменту їхнього незаконного затримання".

Вона зазначила, що "довгий час всі наші політико-дипломатичні зусилля і зусилля наших партнерів із їхнього повернення додому були марними".

"1 квітня 2019 року, згідно з вимогами Міжнародної Конвенції ООН з морського права, ми повідомили Російську Федерацію про спір за Конвенцією ООН з морського права. Бо захоплення і утримування українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів є грубим порушенням Росією імунітетів військових кораблів, гарантованих нормами міжнародного звичаєвого і морського права. Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" на 24 члени їхніх екіпажів. Проте Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета - встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації", - зазначила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повертаючи захоплені українські кораблі, Росія виконує рішення трибуналу ООН, - адвокат Полозов

У зв'язку з цим заступниця міністра зазначила, що "саме це і закладено в позові МЗС від 1 квітня 2019 року".

Крім того, вона додала, що українська сторона збирається "довести всьому світу і арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права".

21 листопада в Гаазі відбудуться перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден, - Зеркаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160248
 
   
 Топ коментарі
 
Поэтому кацапы их и отдали.
Слухи о пАбеде зеленой власти оказались сильно преувеличены.
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Вот кто должен возглавлять МИД Украины, а не Дрыстайко, который то ли дурак , то ли играет роль дурака....😉
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Та красавица... буквально и фигурально... последняя из мыслящих могикан, с которой зеленая сопля расправиться не отважилась... восхитительная профи...
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ууупсссс... пардон... есть еще один... Рюкзаков как антипод...
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Вот кто должен возглавлять МИД Украины, а не Дрыстайко, который то ли дурак , то ли играет роль дурака....😉
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Труппа есть труппа, и клоуны в ней не меняются...
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Кстати, из всей соевой банды она мне наиболее симпатична. Она на своём месте и делает всё по уму. Ну и как женщина - очень даже по-моему
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Поэтому кацапы их и отдали.
Слухи о пАбеде зеленой власти оказались сильно преувеличены.
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Если Зелупа до сих пор тайно не подписал с ****** обоюдный договор о отказе от притензий. Ато несмотря на то что Зелупа перед выборами обещал все согласовывать с народом на рехверендуме а вместо етого мы узнаем о новых договорах Зелупы и ***** из просочившейся информации через росийскую прессу.
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до сих пор тайно не подписал с ****** обоюдный договор о отказе от притензий\\\\\\\\\

Вы еврей?
Давай.те с Вами подпишу "тайный договор" об отжатии половины лохобизнеса Ротшильда?
Или "договор" потом не вылезет кому-то боком?
Это же тянет на госызмену..... А, блин, я забыл просто в какой стране Зеля президент..... тянет на госызмену уже ой как много что. Так шо Вы прав походу. Потом два гнома скажут: "этонемы"))
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Так это не Порох их отдал, а паРашка их в нейтралных водах захватила?...Опять ЗЕлепузики и ольгинские начнут знакомую мантру повторять... 21 ноября в Гааге пройдут первые слушания по захвату Россией украинских военных судов, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9275
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А смысл теперь рассматривать захват, если корабли возвращаются в родную гавань? Кацапы там вроде даже косметический ремонт сделали, хотя рации и украли...
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Вот только международный трибунал так не думает как МИД засрахи
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Не "ремонт сделали", а уничтожили доказательства. Преступление было? Да, было. Преступника необходимо засудить.
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параходики прямують додому, тобто нема чого позиватись, та і для кацапії, рішення будь якого суду, не в її користь просто бумажка. це треба мати в голові завжди, де є якісь відношення з парашею
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В том то и дело что мокшанскими бумажками в трибунале можно только жопу подтереть 😂
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За расеюшку топишь? Ну, с тебя, козла, станется. А в суд на русню подать нужно и правильно. И еще нужно те же суда по тому же самому маршруту провести, только с международными наблюдателями на борту. Жаль, зеля трус и глупец.
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команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу Источник: https://censor.net.ua/n3160248\\\\\\\\\

Одежду купить, покушать, еды купить и "немножко подписать"(что-то там за моряков)
Чет слишком быстро "расследуют", потому что просто по показаниям радаров можно бы за день разобраться.
Командуны мля. Зеркаль вроде - добрая, но уже столько "добрых" было, шо не верится никому. Савченки-бени-дубинские - все себя позиционируют как патриоты(реально - для дискредитации самого слова).
Обосрется ли "команда"?

как тогда румыны отобрали чет там шельф и остров. и так был один остров, так обосрались вроде бы в очевидном деле(наши то). обосрались не за просто так...
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Лапоть , вали есть ваши щи. Без козломордых разберемся в Украине
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Сейчас Зеркаль кацапам покажет "ответственное хранение", замахаются санкции глотать.
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Это в украинских судах можно все смыть в унитаз, а в международных судах кацапы будут успевать только сглатывать...😂
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Зеркаль единственный луч света в этом скопище зеопарышей
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Удачи, здоровья и энергии Зеркаль! Респект!
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Зрозуміло, навіщо їх повернули Україні, "на ответстенное хранение"
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моника упростило жизнь пукину, приняв скорлупки от кораблей к 21.11...)))
все 73 мухи на гавно слетелись
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