 21 листопада в Гаазі відбудуться перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден, - Зеркаль

Про це заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Поки "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права", - написала вона.
Заступниця міністра додала, що "боротьба за хлопців і кораблі почалася з моменту їхнього незаконного затримання".
Вона зазначила, що "довгий час всі наші політико-дипломатичні зусилля і зусилля наших партнерів із їхнього повернення додому були марними".
"1 квітня 2019 року, згідно з вимогами Міжнародної Конвенції ООН з морського права, ми повідомили Російську Федерацію про спір за Конвенцією ООН з морського права. Бо захоплення і утримування українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів є грубим порушенням Росією імунітетів військових кораблів, гарантованих нормами міжнародного звичаєвого і морського права. Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" на 24 члени їхніх екіпажів. Проте Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета - встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації", - зазначила Зеркаль.
У зв'язку з цим заступниця міністра зазначила, що "саме це і закладено в позові МЗС від 1 квітня 2019 року".
Крім того, вона додала, що українська сторона збирається "довести всьому світу і арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права".
Слухи о пАбеде зеленой власти оказались сильно преувеличены.
Вы еврей?
Давай.те с Вами подпишу "тайный договор" об отжатии половины лохобизнеса Ротшильда?
Или "договор" потом не вылезет кому-то боком?
Это же тянет на госызмену..... А, блин, я забыл просто в какой стране Зеля президент..... тянет на госызмену уже ой как много что. Так шо Вы прав походу. Потом два гнома скажут: "этонемы"))
Одежду купить, покушать, еды купить и "немножко подписать"(что-то там за моряков)
Чет слишком быстро "расследуют", потому что просто по показаниям радаров можно бы за день разобраться.
Командуны мля. Зеркаль вроде - добрая, но уже столько "добрых" было, шо не верится никому. Савченки-бени-дубинские - все себя позиционируют как патриоты(реально - для дискредитации самого слова).
Обосрется ли "команда"?
как тогда румыны отобрали чет там шельф и остров. и так был один остров, так обосрались вроде бы в очевидном деле(наши то). обосрались не за просто так...
все 73 мухи на гавно слетелись