 21 листопада в Гаазі відбудуться перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден, - Зеркаль

Про це заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поки "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права", - написала вона.

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Заступниця міністра додала, що "боротьба за хлопців і кораблі почалася з моменту їхнього незаконного затримання".

Вона зазначила, що "довгий час всі наші політико-дипломатичні зусилля і зусилля наших партнерів із їхнього повернення додому були марними".

"1 квітня 2019 року, згідно з вимогами Міжнародної Конвенції ООН з морського права, ми повідомили Російську Федерацію про спір за Конвенцією ООН з морського права. Бо захоплення і утримування українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів є грубим порушенням Росією імунітетів військових кораблів, гарантованих нормами міжнародного звичаєвого і морського права. Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" на 24 члени їхніх екіпажів. Проте Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета - встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації", - зазначила Зеркаль.

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У зв'язку з цим заступниця міністра зазначила, що "саме це і закладено в позові МЗС від 1 квітня 2019 року".

Крім того, вона додала, що українська сторона збирається "довести всьому світу і арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права".