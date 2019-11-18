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 Політика України
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Все про:Азовське море (1229) корабель (611) МЗС РФ (539) Росія (20847)

 Передача захоплених Росією українських кораблів відбулася, - МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що передача українських кораблів, які були захоплені в 2018 році, відбулася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"18 листопада відбулася передача українській стороні трьох кораблів ВМФ України", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що їхня передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів і їхнє перебування на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден, - МЗС РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160245
 
   
 Топ коментарі
 
"Возвращая захваченные украинские корабли, Россия выполняет решение трибунала ООН"...Какое отношение к этому имеет преЗЕдент?... Передача захваченных Россией украинских кораблей состоялась, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6486
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хотя ЗЕркаль и ЗЕленский начинаются с ЗЕ, но это очень большие разницы Передача захваченных Россией украинских кораблей состоялась, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6846
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Раша выполнила решение международного морского трибунала, вот и усе...
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хотя ЗЕркаль и ЗЕленский начинаются с ЗЕ, но это очень большие разницы Передача захваченных Россией украинских кораблей состоялась, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6846
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Т.е. Украина признала паРашкинскую юрисдикцию в Крыму....
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"Возвращая захваченные украинские корабли, Россия выполняет решение трибунала ООН"...Какое отношение к этому имеет преЗЕдент?... Передача захваченных Россией украинских кораблей состоялась, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6486
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Если бы это возвращение произошло во время президентства Порошенко, то вы бы кричали о том, что он имеет к этому самое непосредственное отношение и что это все - его заслуга.
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да иск в Международный трибунал и принятие решения в пользу Украины происходило при Порошенко, и это - его заслуга.
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Это заслуга команды Пороха, которая довела это дело до логического завершения, а не лично Порох...А уж преЗЕдент тут никаким образом...
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Раша выполнила решение международного морского трибунала, вот и усе...
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идиотом может быть кто-то с таким "ником" как у тя, а Зеленский..... ну, миллионер и президент как-то не особо может быть "идиотом".
Кстати, слово "идиот" это из Греции - так называли тех кто не поддерживал ни одну из партий....

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Имелась в виду идиосинкразия как ответ на детскую травму... он, в отличие от еврея, уродился жидом, и этот факт наложил неизгладимый отпечаток на мозг коротышки... он даже сыграл голобородьку... не голобородьмана, голобородского, голобородсона, а голобородьку... комплексы...
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хмммммм
тут имеется статья - декларация Зели(и Пети тоже)......
ну, не знаю. если столько всего нагрести и шоб его потом "идиотом" назвали..... то я назвавшего посчитаю, не то идиотом, а кретином.
это как бы торговец сосисками на улице "брайтона" высрал что Трамп идиот - ну не знаю, один небоскребы строит, а другой - горчицой на колбасу брызжет.
есть разница то?
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Так, як вони вернули, то твій зеленський не ідіот, а зрадник. Віддали на "зберігання", по законам рашки, а не за рішенням Міжнародного Трибуналу. Знову пуйло з під санкцій витягнув. Нехай що покажуть, що за металобрухт повернули
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Зе - черт закатай вата , если бы не трибунал ООН то мы бы этот металлолом не получили бы никогда!!! Потому что кацапам запретили бы заходить судам во все порты мира !!! Вот они и дали заднюю.... А теперь посмотрим как Зе будет подавать в суды за разграбленные и уничтоженные эти корабли кацапами - их ремонт будет стоить очень-очень дорого !!!
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когда было решение трибунала? полгода назад! и никто кацапам за эти полгода никуда заходить не запрещал
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пару дней назад закончился последний срок возврата судов установленный трибуналом.
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Потому что лапти признали решение и пребывали в процессе передачи... а шмаркля всячески способствовала выводу паРашки из-под каких-либо последующих ограничений аплоть до санкций... вот такого резерватива вы себе выбрали в презервуары
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Правильно, может и не идиот, но что лох - точно.
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ГЫ ГЫ НА ОТВЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ЗЕДЕБИЛ ТЫ ШО РАМСЫ ПОПУТАЛ ЕВРЕЙ ДОХЛОВАТЫЙ.. они нам обязаны вернуть без всяких условий и оговорок вот же прсти Госоди скуко...
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О если это малый ростом Кривожопинский пацан с органам на роляле поставит прикажет поставить корабли на хранение БОЕВЫЕ ЕДИНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ во исполнение закидонов Ху..ло по какому то высосаному из члена делу...то по нему Зедебилу будет сразу Раздел Преступления против основ национальной безопасности Украины интересно как долго Рябошапка будет включать дебила....??????????????
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вот же прсти Госоди скуко...\\\\\\\\

Госодю побоку эта возня....
примерно потому же шо эта возня побоку и "Супермену"
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он не идиот, он полный КРЕТИН!
и корабли он не вернул, а согласился принять их на ответственное хранение, в качестве вещдоков! Прогнулся под все РФские хотелки!
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Тепер заганяти їх на судноремонтний завод - розібрати до гвинтика , потім зібрати.. І вже після цього знову вводити в штат ВМС України..
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Дешевле новые построить. Разборка-сборка металолома тоже немалых денег стоит. Да и корабли ети годными оказались только в жопу засунуть. Ни дать врагу бой не смогли ни уйти от погони. Нах. такие лоханки вообще нужны.
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"В министерстве отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне сталаИсточник" https://censor.net.ua/n3160245 Кацапи передали кораблі не як нашу власність, а довірили нам зберігання речових доказів злочину України. То твій презЕдент, всупереч рішенню Міжнародного Трибуналу, визнав Україну і наших моряків злочинцями?
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Старый ишак, ты хоть читай текст, а не только заголовки! Передали "на ответственное хранение" !!! Это значит что нынешняя клоунская власть признает правомерность уголовного преследования, которое ведет засРашка против Украины.
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Днєпр, ти уважно статтю читав?-
;... их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в Источник: https://censor.net.ua/n3160245
Нізя в ВМС. Зеленський підписався зберігати речові докази.
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Срава Пудину!(ожидеем очередного "западла")
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В министерстве отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется. Источник: https://censor.net.ua/n3160245
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их передача на ответственное хранение украинской стороне - ЗЕБЕня принял вещдоки преступления укропов на хранение ?
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Сам факт возврата боевых единиц радует, а на их состояние и возможные паРашкинские "закладки" еще надо посмотреть...
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Вполне возможно,что состояние этих боевых единиц после парашинских очумелых ручек такое, что факт возврата радости нам не добавит
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корабли нужно переплавить, метал продать на *********, так как там ***** напихал жучков.
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Теперь осталось закладки найти gps трекера, взрывные устройства и тд. Чтобы не было как с линкором Новороссийск.
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Какие жпс треккеры к Линкору Новороссийск? Если бы КГБ не хотело свергнуть министра бороны, чтобы поставить Жукова, то Новороссийск доплавал бы до старости.
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Версий по линкору Новороссийск много, но я считаю, что это дело рук итальянских диверсантов-аквалангистов.
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У меня дед служил в то время на черноморском флоте. Тоже говорил, что скорее всего итальянцы
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Спершу лайно з трюмів повимивати.
Ще питання-а в якому вони стані ? Чи повна комплектність ?Чи всі особисті речі моряків повернули ?
Хто взагалі відповідальний за прийом речового майна ВМФ України в рамках незакритого кримінального провадження в рф та Україні ?
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Подготовка к нормандскому формату идёт.Визит Макрона и Мааса( Меркель при виде ВАЗа становится дурно) подправят отдельные штрихи.
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Ну вот и отлично ! Но соевые сейчас как всегда будут визжать "зрада"
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Приезжай Вася с Лондона в Луханск и увидиш зраду когда Ходаковский за яйца повесит тебя а кишки выпотрошит,будет тебе и соевые и зеленные
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Хоть видео покажите как тянут етот металолом буксирами. Какой хороший *****. И корабли отдал без моторов и оборудования и мертвых пленных без внутренних органов. К нормандской капитуляции готов.
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Наши корабли тянут в окружении российских кораблей. Опять орки устроили нашим коридор позора!
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Там, ниже пишут что это победа Украины. Но я согласен с вами. Это конечно позор
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Спасибо Порошенко, что наши катера возвращаются домой. Ведь, если бы он их не отправил, то они сейчас бы не вернулись, а моряки не получили бы квартиры и новые катера Передача захоплених Росією українських кораблів відбулася, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 4886 Передача захоплених Росією українських кораблів відбулася, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9631
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спасибо ЗЕБЕньскому что он проср...л Азовское море
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Кстати на счет квартир. Вот поверь, ну поседели моряки на казеных харчах в "морской тишине", эх какое романтичное название для моряка, ну годик всего ж посидели, не напрягаясь. А вкалывали б в Пильше где год за пять, отдали бы свое здоровье на стройке. И сомневаюсь, что у нас моряк, не кептен дальнего плавания, а именно моряк на службе за год может позволить себе купить квартиру. А так на киче годик посидел и хату дали. Так что все хорошо, что хорошо заканчивается!!! Передача захоплених Росією українських кораблів відбулася, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2118
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И АТО не надо было начинать?
И ХНР - не ликвидировать?
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надо проверить все ли на месте, туалетная бумага, полотенца...
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То есть - и здесь унизили.
А скоморошный адмирало-танкист чего-то придумает про перемогу.
У него это хорошо получается...
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Похоже лапотники корабли на лавочку поменяли
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Если "Мюнхенский сговор 1938 года" был трагедией и предвестником Второй Мировой, то "Встреча в "Нормадском формате" 9 декабря 2019 г." может быть трагифарсом и позором Украины под флагом "мира", кто бы сомневался! Ведь урод "устал от войны"...
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Эх, а ПЭТРУХА их бы отбивал не один год. Не повезло. Хоть бы на приемку прилетел.
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Пэтруха их не для того отправил, шоб потом отбивать. Ему нужно было пушечное мясо - он его получил.
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Якщо і правда на відповідальне зберігання-то це повний зашквар
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Рашка может говорить и показывать все, что угодно. Но есть факты. Корабли пришлось вернуть , и это победа украинской дипломатии.
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Слабенькая такая победа, если честно сказать. Больше похоже на сигнал Зеленскому да и нашей Меркель
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это полное фиаско украинской дипломатии и высшего военно-политического руководства страны! Опять только стыд и позор для Державы!
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смотря ЧТО написано в АКТЕ ПРИМА - ПЕРЕДАЧИ
если ответственное хранение, а это наверняка так.
то лучшего унижения для украины сам дьявол не придумал бы ))))
73 мухи они и есть мухи и вкусы у них те самые )))
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Что смогли украли, что не удалось вытянуть заминировали. Осторожно там.
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Доброго дня, Україно без брехуна і хапуги порошенка і бовдура януковичча !
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зато з наркошею... а де він до речі, щось не бачили лесопеда??
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Думаю, что "передача на ответственное хранение украинской стороне" это просто красивая обвертка для внутреннего потребления лаптеногих, они ведь не могут прямо сказать, что выполняют решение суда, к тому же эта новость преподноситься в интернет-странице запоребрикового мида как комментарий Департамента информации и печати мид россии. Отмолчиться ли Банковая, как было в связи с принятием решения в Гааге, и в этот раз ?
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прежде всего это формулировка, которую сглотнула Украина в лице ЗЕнеЛОХа!
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Зелень вряд ли захочет опровергать кацапскую версию, чтобы не раздражать их самолюбие
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а вотвесной 14-го Украина цвела и Вова рубил бабло х..ем на рояле Передача захоплених Росією українських кораблів відбулася, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2810
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Передали на зберігання? То нехай спробують тепер забрати зі зберігання!
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а кто будет ОПЛАЧИВАТЬ ответственное хранение???
однако, ТАК украину давно не унижали преЗЕКи..))))
заслуга 73 мух несомненна )))
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о як рогаті замекали... та куй їм, а не Україна!!!
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ага, радиостанции Харрис , оккупанаты дикая орда россияне демонтировали их и оставили себе. Ворье...и это у них в крови, срусский мир. Потомственные гопники,, биомусор, таких ничего не излечит.

Наверняка они катера нашпигованы жучками и маячками, Рашка будет все слышать и видеть перемещение. Нужно тотально почистить, вплоть до прожарки металл. стенок автогеном.
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