 Передача захоплених Росією українських кораблів відбулася, - МЗС РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
"18 листопада відбулася передача українській стороні трьох кораблів ВМФ України", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що їхня передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів і їхнє перебування на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібне.
Кстати, слово "идиот" это из Греции - так называли тех кто не поддерживал ни одну из партий....
тут имеется статья - декларация Зели(и Пети тоже)......
ну, не знаю. если столько всего нагрести и шоб его потом "идиотом" назвали..... то я назвавшего посчитаю, не то идиотом, а кретином.
это как бы торговец сосисками на улице "брайтона" высрал что Трамп идиот - ну не знаю, один небоскребы строит, а другой - горчицой на колбасу брызжет.
есть разница то?
21 ноября в Гааге пройдут первые слушания по захвату Россией украинских военных судов, - Зеркаль
Госодю побоку эта возня....
примерно потому же шо эта возня побоку и "Супермену"
и корабли он не вернул, а согласился принять их на ответственное хранение, в качестве вещдоков! Прогнулся под все РФские хотелки!
;... их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в Источник: https://censor.net.ua/n3160245
Нізя в ВМС. Зеленський підписався зберігати речові докази.
Ще питання-а в якому вони стані ? Чи повна комплектність ?Чи всі особисті речі моряків повернули ?
Хто взагалі відповідальний за прийом речового майна ВМФ України в рамках незакритого кримінального провадження в рф та Україні ?
И ХНР - не ликвидировать?
А скоморошный адмирало-танкист чего-то придумает про перемогу.
У него это хорошо получается...
если ответственное хранение, а это наверняка так.
то лучшего унижения для украины сам дьявол не придумал бы ))))
73 мухи они и есть мухи и вкусы у них те самые )))
однако, ТАК украину давно не унижали преЗЕКи..))))
заслуга 73 мух несомненна )))
Наверняка они катера нашпигованы жучками и маячками, Рашка будет все слышать и видеть перемещение. Нужно тотально почистить, вплоть до прожарки металл. стенок автогеном.