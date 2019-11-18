 Передача захоплених Росією українських кораблів відбулася, - МЗС РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"18 листопада відбулася передача українській стороні трьох кораблів ВМФ України", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що їхня передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів і їхнє перебування на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден, - МЗС РФ