EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  4551  28
Матеріали за темою:
Все про:побиття (482) Київ (6802) охорона (201) Нацполіція (8520) Правоохоронні органи (417)

 Троє молодиків побили охоронця магазину на Подолі: постраждалий у реанімації, зловмисників затримано, - поліція. ВIДЕО

Столичні правоохоронці затримали трьох молодих людей за побиття охоронця. Постраждалий перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий. Зловмисникам оголошено про підозру, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Києві.

До поліції надійшло повідомлення від працівника продовольчого магазину про те, що за адресою вул. Ярославська компанія молодих людей побила охоронця, якого у важкому стані госпіталізували. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію й відео з камер спостереження.

"Ми встановили, що чоловік перебував на робочому місці, коли до нього почала чіплятися компанія молодих людей напідпитку, серед яких була одна дівчина. Один зі зловмисників вдарив охоронця по обличчю, після чого разом з двома своїми товаришами почав його бити доти, доки останній не впав на підлогу непритомний", - сказав Іщенко.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили осіб, причетних до скоєння цього злочину. Ними виявилися троє місцевих мешканців, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстерегли на сходах, били битою і молотком, - затриманим за побиття ветерана Панова та його дружини пред'явлено підозру

"Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою" - додав Іщенко.

Крім того, слідчим відділом Подільського управління поліції вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за цим фактом за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160244
 
   
 Топ коментарі
 
никуясе по ст. 296 (хулиганство) Трое парней избили охранника магазина на Подоле: пострадавший в реанимации, злоумышленники задержаны, - полиция - Цензор.НЕТ 2247 ... за хулиганство нужно Киву привлекать за то что дрочил в ВР , а этих отморозков - покушение на убийство... имхо
 показати весь коментар
 
просмотр Дебильного квартала, Сватов и Рассмеши гомика на Г+Г приводит к таким вот результатам....(((
 показати весь коментар
 
Устали от войны, сняли стресс, понять и простить...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Устали от войны, сняли стресс, понять и простить...
 показати весь коментар
 
 
Стая смелая в стае.По одному они пай мальчики и красивые к тому же...
 показати весь коментар
 
 
Безделие и безнаказанность плодит моральных уродов...
 показати весь коментар
 
 
просмотр Дебильного квартала, Сватов и Рассмеши гомика на Г+Г приводит к таким вот результатам....(((
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Молодежная политика последних 5 лет имени Порошенко вырастила такое отребье.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А в росии на оборот: там охранники избивают посетителей. Дякую Богу, що я не москаль!!!! Трое парней избили охранника магазина на Подоле: пострадавший в реанимации, злоумышленники задержаны, - полиция - Цензор.НЕТ 5543
 показати весь коментар
 
никуясе по ст. 296 (хулиганство) Трое парней избили охранника магазина на Подоле: пострадавший в реанимации, злоумышленники задержаны, - полиция - Цензор.НЕТ 2247 ... за хулиганство нужно Киву привлекать за то что дрочил в ВР , а этих отморозков - покушение на убийство... имхо
 показати весь коментар
 
 
Ну или тяжкие телесные по предварительному сговору группы...
 показати весь коментар
 
 
это почти одно и тоже и срока аналогичные..
 показати весь коментар
 
 
Не путайте,тяжкие телесные-это отдельная статья.Сначала обычно задерживают по подозрению в хулиганке(мед освидетельствования потерпевшего ещё как правило нет)потом дело переквалифицируется.А хулиганство-это в магазине продавщицу послать и толкнуть даже легко...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Типові порохошавки.
 показати весь коментар
 
 
Рюзьге свинья, тебе за этот пост не заплатят. Пшнхй.
 показати весь коментар
 
 
Представляю как это быдло было шокировано приходом полиции. Здоровья потерпевшему
 показати весь коментар
 
 
А как мама шокирована,она же только собиралась подарить ему PS4...
 показати весь коментар
 
Дешёвые бакланы,подогретые дешёвым портвейном,не знали,что в магазинах есть видео съёмка и взяли на дело мобилы,по которым их даже я найти могу,не говоря уже о нашей доблестной полиции.Отсидят лет 7-наберутся на зоне опыта,станут опаснее когда выйдут для общества и это проблема нашего общества и совкового законодательства,оставшегося с СССР в котором не было такой преступности.
 показати весь коментар
 
 
с таких отморозков уже ничего хорошего не будет. нужно как можно на дольше их изолировать от общества.
 показати весь коментар
 
 
Капец, полицейский женщина бекает ужасно, кого они в полицию понабирали?!
 показати весь коментар
 
Подростающие зебуины Отправить их окопы копать
 показати весь коментар
 
 
Какие окопы копать?Тут с зебилами дай бог что-бы нас с тобой не послали их засыпать...
 показати весь коментар
 
ви подивіться скільки відморозків, явно під якимось кайфом ( не п'яні) ходять по місту. і ви ще за узаконення травки будете ратовать? та зброї? для узаконення таких речей сознанка ( свідомість) повинна бути інша.
 показати весь коментар
 
Расстрелять и забыть. Метод пряника с быдлом работает хуже кнута. Нормальных людей пряником можно стимулировать, быдло нет, оно всегда быдлом остается.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору