 Троє молодиків побили охоронця магазину на Подолі: постраждалий у реанімації, зловмисників затримано, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Києві.

До поліції надійшло повідомлення від працівника продовольчого магазину про те, що за адресою вул. Ярославська компанія молодих людей побила охоронця, якого у важкому стані госпіталізували. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію й відео з камер спостереження.

"Ми встановили, що чоловік перебував на робочому місці, коли до нього почала чіплятися компанія молодих людей напідпитку, серед яких була одна дівчина. Один зі зловмисників вдарив охоронця по обличчю, після чого разом з двома своїми товаришами почав його бити доти, доки останній не впав на підлогу непритомний", - сказав Іщенко.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили осіб, причетних до скоєння цього злочину. Ними виявилися троє місцевих мешканців, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

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"Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою" - додав Іщенко.

Крім того, слідчим відділом Подільського управління поліції вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за цим фактом за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.