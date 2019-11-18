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 Суспільство
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Все про:ГПУ (3366) Військова прокуратура (599) Чумак (70)

 Військова прокуратура увійде до складу Генпрокуратури, а не Міноборони, - заступник генпрокурора Чумак

Заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що Військова прокуратура увійде до складу Генпрокуратури, а не Міноборони, як це відбувається зараз. Це трапиться після ліквідації Головної військової прокуратури і створення Головної спеціалізованої прокуратури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав Чумак в інтерв'ю інформагентству Міноборони "АрміяInform".

"Військових прокурорів вже виводять з-під підпорядкування Міноборони. І абсолютно точно вже не діятиме прокурорський "призов" через військове відомство. Ці люди будуть цивільними і повністю перейдуть у підпорядкування генеральному прокурору. Військова прокуратура входитиме до складу Генпрокуратури, а не Міноборони. Всі види забезпечення прокурори теж отримуватимуть тут, за місцем роботи. А не так, як раніше: Міноборони їх забезпечувало, а прокурори його контролювали, що породжувало прямий конфлікт інтересів. Водночас розслідуватимуть ті самі справи щодо військових злочинів, злочинів у сфері національної безпеки і оборони, в ОПК, на держпідприємствах та у військових формуваннях", - сказав Чумак.

За словами головного військового прокурора, цей процес доволі тривалий, а дедлайном стануть відповідні накази генпрокурора про ліквідацію спочатку Головної військової прокуратури і створення Головної спеціалізованої прокуратури, а потім - про ліквідацію прокуратур регіонів та створення на їхнбому рівні спецпрокуратур.

"Завершиться процес формуванням спеціалізованих прокуратур гарнізонів. Причому ми проаналізуємо, де в них є потреба, а де - ні", - підсумував Чумак.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокурори почали проходити переатестацію, вже є перші позитивні результати, - Чумак. ФОТО (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160240
 
 
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Значит Портнов превратит в «кусок дерьма».
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Чумаки как старом анекдоте меняют местами кровати в публичном доме.
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Вите отвели роль свадебного генерала и директора без портфеля.
А тем временем боевой генерал Марченок вторую неделю сидит в СИЗО
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Видно руки липкие у боевого генерала.Как у Жоры Жукова.
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Жуков сидел? Комуняки его бюст до сих пор боготворят
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Я про Руки,а Вы про сидел.Жуков из Германии привёз себе целый состав сокровищ,плюс самолётами машины отправлял.
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А я про "видно". Что тебе сирому, точнее, зеленому, видно? Сокровища, самолеты, часы за лимоны долларов? Что ты увидел у боевого генерала, вата сраная?
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Видно голова твоя безмозглая.Как у пугала посреди поля.
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Надзвичайно слизька людина. На місці блаЗЄнських я дистанціювався б від нього подалі.
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они не могут, им таких полномочий не дал Игорь Валерьевич ...
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Тут навіть сперечатись не має про що. Є місце для дискусії чи перетворювати ВСП у військову поліцію і куди вона має увійти, до МОУ чи МВС, а про прокуратуру, так питання може ставити лише неадекватна і не компетентна людина. Звісно. що ГПУ, як і усі інші спец.прокуратури САП, по нагляду за ДБР і т.д.
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