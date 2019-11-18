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Все про:Пєсков (608) Путін (11530) нормандська четвірка (675)

 Підготовка Кремля до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня на завершальній стадії, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що підготовка до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня вступила в завершальну стадію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Нормандський формат" заплановано на 9 грудня, це дійсно так, підготовка ведеться і вже вступила в завершальну стадію", - заявив Пєсков.

Він також уточнив, що 18 листопада Путін проведе міжнародну телефонну розмову. Він не назвав, хто стане співрозмовником президента РФ, але зауважив, що розмова "буде багато в чому пов'язана з підготовкою до "нормандського формату".

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Нагадуємо, раніше в Офісі Президента України повідомили, що досягнута домовленість про проведення саміту в нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160238
 
 
 Топ коментарі
 
Вы устали от войны, вы хотите мира? Тогда путин идет к вам. Открывайте двери, становитесь раком и спускайте штаны.
Росийсикий террористХодоковский назвал *хохлов* уставших от войны- бл***дями которых он уничтожит с помощью своей армии не устающей от войны.
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Надо полагать, что ЙОЛКА начнётся 10 декабря. Подготовка Кремля к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря находится в завершающей стадии, - Песков - Цензор.НЕТ 9823
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ТАм будут решать разведение по всему фронту и газ.
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Вода в крым, снятие блокады с крыма и дамбаса, капитуляция Украины, автономия *днр* и амнистия боевикам, возобновление ж/д и авиасообщение с крымом и Рашкой. Короче полный п***ц и капитуляция. Не вижу ни одного плюса для Украины в етих переговорах и на 100% хотел бы чтобы лучше они не состоялись.
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Невже Зеленський нарешті особисто зустрінеться з кумиром свого дитинства і навіть напише під його диктовку диктант?
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Надо полагать, что ЙОЛКА начнётся 10 декабря. Подготовка Кремля к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря находится в завершающей стадии, - Песков - Цензор.НЕТ 9823
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Вы устали от войны, вы хотите мира? Тогда путин идет к вам. Открывайте двери, становитесь раком и спускайте штаны.
Росийсикий террористХодоковский назвал *хохлов* уставших от войны- бл***дями которых он уничтожит с помощью своей армии не устающей от войны.
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От такого позора как то на душе тошно. Зелупа едет на коленях сосать ***** и подписывать капитуляцию.
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Да чего вы придумали с капитуляцией?
Пока закона об особом статусе ОРДЛО нет, капитуляции тоже нема.
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все, що треба донести до учасників нормандського саміту:
1. пуцін - недоговірноспроможне *****
2. лаптестан=свінособакія=*****стан
3. хер вам, а не Україну!
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Як казав Зеленський в одному з своїх жартів ;Русскій я, ілі єврєй- знаєт только тот кто відєл мєня в банє;.
Тут головне що не українець, чи не так?
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Подготовка к завершающей стадии заключительного этапа финальной части окончательного периода...
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Дарія‏ @darspiwak

Підготовка Кремля до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня на завершальній стадії, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2803

2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...
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"Подготовка в Кремле к встрече в Нормадском формате заканчивается" - откупоривают шампанское, рассылают приглашение на корпоративчик кремлевский с участием студии "Квартал 95". Ребятам пообещали разрешить поцеловать туфлю Государя ВСЕЯ Великой, Малой и Белой...
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Песков постоянно что-то озвучивает, а где девочка Мендель ?
Почему она ничего не озвучивает ?
Или у неё рот чем-то занят ?
Или язык куда-то проглотила ?
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