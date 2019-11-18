 Підготовка Кремля до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня на завершальній стадії, - Пєсков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
"Нормандський формат" заплановано на 9 грудня, це дійсно так, підготовка ведеться і вже вступила в завершальну стадію", - заявив Пєсков.
Він також уточнив, що 18 листопада Путін проведе міжнародну телефонну розмову. Він не назвав, хто стане співрозмовником президента РФ, але зауважив, що розмова "буде багато в чому пов'язана з підготовкою до "нормандського формату".
Нагадуємо, раніше в Офісі Президента України повідомили, що досягнута домовленість про проведення саміту в нормандському форматі в Парижі 9 грудня.
Росийсикий террористХодоковский назвал *хохлов* уставших от войны- бл***дями которых он уничтожит с помощью своей армии не устающей от войны.
Пока закона об особом статусе ОРДЛО нет, капитуляции тоже нема.
1. пуцін - недоговірноспроможне *****
2. лаптестан=свінособакія=*****стан
3. хер вам, а не Україну!
Тут головне що не українець, чи не так?
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...
Почему она ничего не озвучивает ?
Или у неё рот чем-то занят ?
Или язык куда-то проглотила ?