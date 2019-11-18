 Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби Порошенка.

"З останніх сил чіпляючись за крісло, яке швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир - проєкт повідомлення про підозру П'ятому президенту України. Поспіх Труби та його наставника Портнова обумовлений ​​не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов'язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього виробництва. І конвульсії Труби - лише спроба ухилитися від виконання судового рішення", - йдеться в заяві.





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