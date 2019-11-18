 Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби Порошенка.
"З останніх сил чіпляючись за крісло, яке швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир - проєкт повідомлення про підозру П'ятому президенту України. Поспіх Труби та його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов'язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього виробництва. І конвульсії Труби - лише спроба ухилитися від виконання судового рішення", - йдеться в заяві.
И дождались...
Не допустимо посадки сивочолого гетьмана до кутузки!!!
Ви так кожного разу реагуєте, побачивши себе в свічаді?
Только для того чтобы откупится когда придет новая власть и президент !!!
І так, з такими траблами слід звертатися до лікаря, а не писати на Цензорі.
Странное дело, конвульсии у трубы, а истерика по этому поводу у пресс-службы пэдры...
Они там что, коллективно за судьбу трубы переживают?
Кроме того у всех опальных чинуш такого ранга есть старая добрая традиция - рвать когти за границу, или на крайний случай запасаться клетчатыми одеялами. ))
Но не будет ли вам уже без разницы на тот момент ?
Но как бы зеленые не делили людей , на Западе все хорошо понимают, есть идиоты, которые голосовали за ставленника самого большого мошенника современности Коломойского, и обычные граждане, которые понимают, что выбирать клоуна во время войны - это идиотизм.
"Люди подейкують, що Трубу і його заступників після проголосованого змін до закону про ДБР спишуть, а почесну посаду керівника ДБР обійме Віктор Трепак. Останнього в ГПУ начебто має замінити відомий екс Сакварелідзе."
Таке.Грузинський трєпак буде.
А Пороха,звичайно,посадять.Бєня не повторить помилок Яника,(і друзі-кацапи йому допоможуть).
ЗЕ упало, БЕ пропало
Кто остался на Трубе ?
правильно - Портнов
але, ГБР, вы совсем отупели ?
сколько можно терпеть ?
когда же наконец покажут и Мародера, и кровь и прочие .... фиглярства