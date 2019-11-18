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 Політика України
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Все про:Порошенко (9955) Портнов (152) Труба (175)

 Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою

Так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на завдання шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі (Канада).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби Порошенка.

"З останніх сил чіпляючись за крісло, яке швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир - проєкт повідомлення про підозру П'ятому президенту України. Поспіх Труби та його наставника Портнова обумовлений ​​не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов'язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього виробництва. І конвульсії Труби - лише спроба ухилитися від виконання судового рішення", - йдеться в заяві.

Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою 01
Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160237
 
   
 Топ коментарі
 
а если не посадят - сожрешь порцию протухшей зеленой шаурмы с плакатом Моники янелох?
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какие вы убогие и не далекие существа! для вас портнов авторитет непререкаемый! если мозгов соображать нет, тогда вами просто управлять! скоро прочувствуете на своем горбу все прелести нынешней власти! голосовала против порошенко, не напрягайте остаток ума!
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Порохоботы дружно кричите ко-ко-ко, тогда Порошенко не посадят
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а если не посадят - сожрешь порцию протухшей зеленой шаурмы с плакатом Моники янелох?
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какие вы убогие и не далекие существа! для вас портнов авторитет непререкаемый! если мозгов соображать нет, тогда вами просто управлять! скоро прочувствуете на своем горбу все прелести нынешней власти! голосовала против порошенко, не напрягайте остаток ума!
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Соевые спрашивали: Почему нет посадок?
И дождались...
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Сначала снимут неприкосновенность
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Навіть супер "недалекие существа" здані помітити як далеко засунув свої жадібні руки в державні закрома Потрошенко Олексійович...
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все евреи а это электрорат Зедебила увы мозгнами никогда не славились наглые воры подонки убийцы захватчики и ума увы нема Бог с них просто прикололся когда увел в пустыную в котрой их как баранов таскал 53 года а они сие выдали как Подвиг.. одним немцам хватило смелости эту шоблу немного прриструнить до сих пор с переляку в потолок брузгают да и поляки молдцы спровалили их сос воей страны от слова вообще... нам ппохоже прийдется таки также воплощать опыт Полши и Германии им евреям дали страну сидите там и не ваняйте а нет сцуки как гангрета по всему миру распространяется.... они все тупые деньги вк ним липнут умеют творить наперстки и махинации "изобрели"! деньги, банки кредит процентс воздуха гешефт.. те кто не такой хитрожделанный спободылыся изобрести АТОМНУЮ БОМБУ что также не стало легче ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ привет придуркам евреям Отто Ган, Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер и Кюрри и онным вбете в Википедию список физики и увидите одни евреии как правило......атомщики и физики...
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Тобі що передні зуби кобила випукала?!!! Шепилявиш тут!! Відплюйся та слідуючий раз рота не роздявляй де попало...
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Усі на соємайдан 21 листопада!
Не допустимо посадки сивочолого гетьмана до кутузки!!!
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ну да, не догонит то хоть согреется-девиз петуха, в этом случае трубы.
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Главсвин должен сидеть в тюрьме.
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Ходять чутки, що сірожа пашинський в камері вже під себе ходити розпочав.. Цікаво - і з петьою так буде?
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а ти вже памперс поміняв, чи так у вчорашньому і ходиш?
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Под шизоида косит, но у него другой диагноз..
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Аби не риги на Цензорі- ми б таких байок і не чули б. Он навіщо вас тут тримають.
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петя-петух
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Слухайте, Петре, ну це вже зовсім дикунство якесь.

Ви так кожного разу реагуєте, побачивши себе в свічаді?
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А вы знаете почему все президенты и власть ворует деньги с бюджета ?! Не знаете??

Только для того чтобы откупится когда придет новая власть и президент !!! Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой - Цензор.НЕТ 5770
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Конвульсии соевые....
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Навіщо ж ви, Богдане, стільки сої наїлися, що аж до конвульсій?
І так, з такими траблами слід звертатися до лікаря, а не писати на Цензорі.
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А у ПЕСциків -діарея почалася!
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Мене хвилює те, що Портнов, задницею якого є Труба, оперативно отримує інформацію з ДБР. А Портнов - це таке гівно, яке не тільки не тоне, а ще й пахне путінською дупою
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Нагадую: ДБР зараз має доступ до військової таємниці. Значить, вона може потрапити до Портнова
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Може??? Та всі таємниці з приходом козеломойскої Моніки нелоховни для для хУ#ла вже не таемнииці. Та й взагалі ляльковод завжди наперед знає, що буде робити його лялька в наступну мить.
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У хряка есть своя пресс-служба?
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У него есть даже своя свиноферма на Цензоре.
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Этого Трубу нужно судить за измену, а не отправлять в отставку!
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и с мешком на голове в частных самолётах михо катал. порох ещё та тварь. но и портнова пора подготавливать к пете в камеру.
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Тим часом росіяни теж підтримують Зеленського:
Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою - Цензор.НЕТ 2027
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Цей крисятник скільки в свої нори натягав що надовго вистачить... Давно потрібно всих потрусити.
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Перечитав коменти. Так, ідея посадити Порошенка народу подобається.
Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою - Цензор.НЕТ 2680
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Я же говорил,что ЗЕ-билы,это и есть Зе-Билы...С Петром тягаться кишка тонка.
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Как говорил известный герой фильма - А ты не воруй ! )) Нечего на портнова пенять,коли рожа крива ))
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"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении Пятом президенту Украины".

Странное дело, конвульсии у трубы, а истерика по этому поводу у пресс-службы пэдры...
Они там что, коллективно за судьбу трубы переживают?
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Очень переживают. Труба много о чём расскажет на следствии, чтобы ему срок скостили по 111-й.
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Да пускай рассказывает, пойдёт только. Истерить только для чего? Или может у тоже самих не всё чинно и законно?
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Он так много знает что в случае шухера ему соратники не дадут дожить до допроса.
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И именно поэтому они переживают? На их месте просто ликовать нужно. ))
Кроме того у всех опальных чинуш такого ранга есть старая добрая традиция - рвать когти за границу, или на крайний случай запасаться клетчатыми одеялами. ))
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Всё будет гораздо серьёзнее на этот раз
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Зелебобы, возможно, конечно, РФ захватит ещё несколько областей.
Но не будет ли вам уже без разницы на тот момент ?
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Очередной спектакль! 21 ноября акция на Майдане против ЗЕдебилов во власти. Зеленые, хотят показать, что на Майдан вышли не обычные граждане у которых с мозгами все в порядке, а порохоботы защищать Пороха.
Но как бы зеленые не делили людей , на Западе все хорошо понимают, есть идиоты, которые голосовали за ставленника самого большого мошенника современности Коломойского, и обычные граждане, которые понимают, что выбирать клоуна во время войны - это идиотизм.
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Так.Є така чутка.
"Люди подейкують, що Трубу і його заступників після проголосованого змін до закону про ДБР спишуть, а почесну посаду керівника ДБР обійме Віктор Трепак. Останнього в ГПУ начебто має замінити відомий екс Сакварелідзе."

Таке.Грузинський трєпак буде.
А Пороха,звичайно,посадять.Бєня не повторить помилок Яника,(і друзі-кацапи йому допоможуть).
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Якраз бєня із шмарклею ідуть стежкою овоча: юлю і луцика нагадати? В результаті юля зараз у Раді, луценко спокійно собі живе, а овоч нарастові невиїзний, общіпаний як та курка, та ще й вирок суду на собі має.
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Тобто як тільки Труба оголосив Пороху підозру йому стала загрожувати відставка і почались конвульсіі...Браво,Зєля!..Ось так дуже важко ми записуємо критеріі,по яким не можна обирати людей...Один з головних,підтвержений українською історією і українськими лідерами - не допускати євреїв до влади...До речі,цей пункт один з перших записаних при отриманні Магдебурського права у Львові і договору Хмельницького з царем Олексієм...
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Непереводимая украинская игра слов: " Петру - Труба!"
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ЗЕ и БЕ сидели на Трубе
ЗЕ упало, БЕ пропало
Кто остался на Трубе ?

правильно - Портнов Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою - Цензор.НЕТ 197
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дай боже, щоб не одним тільки порошенком це закінчилось, а і інші, хто потрошив країну, не вилетіли в швейцарію, чи англію.
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скорее тобой начнется и закончится,чем Порохом - суд скасував усю цю портновську муйню)вешайся ,зебанат теперь
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"подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР,

але, ГБР, вы совсем отупели ? Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою - Цензор.НЕТ 4533
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где Мародер на крови? Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою - Цензор.НЕТ 6299

сколько можно терпеть ?
когда же наконец покажут и Мародера, и кровь и прочие .... фиглярства Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою - Цензор.НЕТ 4560
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Бггг))))зебанутые,нет такой справи - ее суд запретил...но на то вы и зебанаты,что снова на бред портянки повелись Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою - Цензор.НЕТ 1303Нет такого сорта мочи,которую с радостью не выпьет зебил
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Только заявили о поездке Зеленского во Францию, как там обрушился автомобильный мост. Погибла 15-летняя девушка.
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