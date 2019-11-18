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 Політика України
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 Зеленський і Загороднюк привітали сержантів ЗСУ з професійним святом (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський і глава Міноборони Андрій Загороднюк привітали сержантів ЗСУ з професійним святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ви є беззаперечними лідерами для солдат, зразком для підлеглих, опорою для командирів.

Ви безпосередньо управляєте підрозділами первинної ланки і підпорядкованим особовим складом, навчаєте солдат і відповідаєте за їх життя, морально-психологічний стан та готовність до виконання завдань за призначенням. Добре показавши себе у боях з російським агресором, сержантський та старшинський корпус довів свою особливу роль у житті військових колективів та став основою сучасного українського війська.

У цей день ми у скорботі схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять.

Вітаю сержантів та старшин, що перебувають у бойовому строю, служать Батьківщині, боронять нашу землю від агресора, виконують почесну місію у миротворчих операціях", - йдеться в привітанні президента, опублікованому пресслужбою ОП.

Також президент висловив вдячність тисячам сержантів і старшин, які перебувають у запасі і проходять службу у військовому резерві в готовності в разі загрози поповнити бойові підрозділи.

"Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу. Слава сержантському корпусу Збройних Сил України! Слава Україні!" - сказав президент.

Також з професійним святом сержантів привітав і голова Міноборони Андрій Загороднюк на своїй сторінці в Facebook,

"За стандартною процедурою у День сержанта ЗС України я маю доводити, чому вважаю кожного з них важливим. Давайте дещо поміняємо. Я не буду доводити очевидне. Я просто скажу, що без вас українського війська не буде. Ви є і будете the backbone of the Army (кістяком Армії), зв’язуючи у єдиний механізм командирів, які ставлять завдання, і захисників, які ці завдання виконуватимуть", - написав Загороднюк.

Також глава Міноборони подякував сержантам за службу і за вірність Україні: "Слава Україні!"

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Зеленський і Загороднюк привітали сержантів ЗСУ з професійним святом (оновлено) 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160235
 
 
 Топ коментарі
 
Та де там? "Перемога".

27.09.2019

"Новоназначенный глава Министерства обороны Андрей Загороднюк владеет ООО «Дискавери - бурове обладнання (Украина)» (Discovery Drilling Equipment Ukraine), которое ведет торговлю со страной-агрессором Россией. Инфомация об этом отражена в декларации министра за прошлый год"
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Він льотчик,в танкє горєл
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А кажуть, що прислужував "буровиком" у якогось кацапа.
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Зрада!!!!! На Майдан!!!!
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Та де там? "Перемога".

27.09.2019

"Новоназначенный глава Министерства обороны Андрей Загороднюк владеет ООО «Дискавери - бурове обладнання (Украина)» (Discovery Drilling Equipment Ukraine), которое ведет торговлю со страной-агрессором Россией. Инфомация об этом отражена в декларации министра за прошлый год"
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Сходіть, як кортить. Провітріться. Хто ж вас тримає?
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Ты нэ хочэш бороныты Украину! Запроданэць!
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А. То ти кацап. У тебе від самого слова Майдан підгорає.
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А кажуть, що прислужував "буровиком" у якогось кацапа.
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Бабки коло твого подъезда на лавочке балакають?
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Я живу на далекому хуторі в поліських нетрях. Ніяких "бабок" (по-нашому, по-українському буде "бабці" або "бабусі", а Ви скористалися кацапізмом) немає. Лише Мережа від_Ілона. А вона про кацапських буровиків та їхніх пахолків знає все.
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"пиджак" он и комерс по нефтепроводным трубам
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На этой неделе в США отмечали День Ветеранов, везде флаги, слова благодарности. Прихвостни портнова из ДБР и честнейшая судебная власть в Украине тоже отметили этот праздник, засудив боевых офицеров Десантно-штурмовых Войск - Сергій Почтаренко, Dmitry Marchenko, Михаил Каморянский, Vasyl Sakovets, Olga Kapinus.
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В ЗСУ багато військових професій,звань і посад......Можем кожен день вітати окремо сержантів,кухарів,майорів,медсестричок і головне не забути про саму важливу військову професію - каптьорщиків...
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Уклонист поздравляет армию...….

Комедия!
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