 Зеленський і Загороднюк привітали сержантів ЗСУ з професійним святом (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ви є беззаперечними лідерами для солдат, зразком для підлеглих, опорою для командирів.

Ви безпосередньо управляєте підрозділами первинної ланки і підпорядкованим особовим складом, навчаєте солдат і відповідаєте за їх життя, морально-психологічний стан та готовність до виконання завдань за призначенням. Добре показавши себе у боях з російським агресором, сержантський та старшинський корпус довів свою особливу роль у житті військових колективів та став основою сучасного українського війська.

У цей день ми у скорботі схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять.

Вітаю сержантів та старшин, що перебувають у бойовому строю, служать Батьківщині, боронять нашу землю від агресора, виконують почесну місію у миротворчих операціях", - йдеться в привітанні президента, опублікованому пресслужбою ОП.

Також президент висловив вдячність тисячам сержантів і старшин, які перебувають у запасі і проходять службу у військовому резерві в готовності в разі загрози поповнити бойові підрозділи.

"Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу. Слава сержантському корпусу Збройних Сил України! Слава Україні!" - сказав президент.

Також з професійним святом сержантів привітав і голова Міноборони Андрій Загороднюк на своїй сторінці в Facebook,

"За стандартною процедурою у День сержанта ЗС України я маю доводити, чому вважаю кожного з них важливим. Давайте дещо поміняємо. Я не буду доводити очевидне. Я просто скажу, що без вас українського війська не буде. Ви є і будете the backbone of the Army (кістяком Армії), зв’язуючи у єдиний механізм командирів, які ставлять завдання, і захисників, які ці завдання виконуватимуть", - написав Загороднюк.

Також глава Міноборони подякував сержантам за службу і за вірність Україні: "Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив орденами і медалями 60 військовослужбовців