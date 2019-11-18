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Все про:Азовське море (1229) корабель (611) ООН (1331) Росія (20847) Полозов (309)

 Повертаючи захоплені українські кораблі, Росія виконує рішення трибуналу ООН, - адвокат Полозов

Росія фактично виконує рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, повертаючи українські військові кораблі, захоплені російської ФСБ рік тому біля берегів окупованого Криму.ю

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив адвокат українських моряків Микола Полозов.

"Винятково, це виконання рішення трибуналу. Тут важливо розділяти агресивну риторику російської влади і фактичні дії, які вона здійснюють. Ось вони (Росія. - Ред.) заявляли, ми не визнаємо юрисдикцію трибуналу, ми не братимемо участі в засіданнях. Однак вони брали участь у всіх процесах і надавали необхідні звіти. Для них критично важливо виконувати рішення трибуналу", - сказав Полозов.

На його думку, Росія не хоче відкрито показувати визнання і виконання рішення гаазького суду.

"Вони постійно вигадують нові форми. Наприклад, обмін. Або як зараз ось цю передачу кораблів. Але факт залишається фактом. Моряки вже вдома, кораблі скоро повернуть", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше Полозов заявив, що слідчий у справі українських моряків перебуває зараз в окупованій Керчі, де досі залишалися захоплені російською ФСБ українські військові катери.

16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Усе за планом", - Воронченко про повернення Україні захоплених РФ кораблів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160234
 
 
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Зрада!!!
Повинні були заблокувати всі порти для Росії, до виконання ухвали суду ООН, а тепер не заблокують.
Це капітуляція!!
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так что зебилы ваш кумир просто идет по накатанной дороге человеком на которого подали иск.
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Московія згідно рішення Міжнародноо требуналу по морському праву повинна була повернути без усяких умов і кораблі і всіх захоплених моряків ! І цього потрібно було вимагати у всіх міжнародних інстанціях і навіть посилення санкцій ! Але головний зебіл прогнувся під пуйла і просто обміняв наших моряків на москальских террористів , котрі ВБИВАЛИ наших патріотів !! От Такого клоуна- капітулянта вибрали собі за президента зебіли !!
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Передадуть кораблі, нашпиговані жучками, і зе буде пищать, що путін мужик, "випалняєт дагаварьоннасті".
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К вопросу о 3-ей мировой .
Вот вам настоящее нутро паРаши : ссыкливое, подлое, брехливое ... но лазейку когда-нибудь
поехать в Европу или в "гнилой забугорный мир" из своей немытой сраной клоаки не закрывают... а зачем ?
Зачем тогда плешивое ***** бабло накапливает, кроме как жить не так как орки живут,
и жить не у себя ... ?
Повертаючи захоплені українські кораблі, Росія виконує рішення трибуналу ООН, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 7754



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...брешеш, людоморе...(с)
Брешеш, кацапе "полозове": терміни виконання рішень трибуналу вже давно минули. і кацапи обміняли моряків як злочинців на своїх справжніх злочинців, а відповідно до рішення трибуналу зобов'язана була повернути без жодних умов. Але блаЗЄнський допоміг кацапії вийти з цієї ситуації. Ганьба України -- це не ганьба блаЗЄнського. Він житиме в Ізраїлі чи Італії. Та писатиме нові сценарії про Україну-порноактрису.
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