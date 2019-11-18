 Повертаючи захоплені українські кораблі, Росія виконує рішення трибуналу ООН, - адвокат Полозов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив адвокат українських моряків Микола Полозов.

"Винятково, це виконання рішення трибуналу. Тут важливо розділяти агресивну риторику російської влади і фактичні дії, які вона здійснюють. Ось вони (Росія. - Ред.) заявляли, ми не визнаємо юрисдикцію трибуналу, ми не братимемо участі в засіданнях. Однак вони брали участь у всіх процесах і надавали необхідні звіти. Для них критично важливо виконувати рішення трибуналу", - сказав Полозов.

На його думку, Росія не хоче відкрито показувати визнання і виконання рішення гаазького суду.

"Вони постійно вигадують нові форми. Наприклад, обмін. Або як зараз ось цю передачу кораблів. Але факт залишається фактом. Моряки вже вдома, кораблі скоро повернуть", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше Полозов заявив, що слідчий у справі українських моряків перебуває зараз в окупованій Керчі, де досі залишалися захоплені російською ФСБ українські військові катери.

16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

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