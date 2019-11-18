 Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів, - мільярдер Косюк

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи зможе МХП розвиватися без дотацій Кабміну на агропромислове виробництво, які виділялися найбільшим підприємствам.
"Звичайно! Сьогодні ми будуємо в Хорватії, Словенії та Саудівській Аравії, там, де МХП без всяких проблем отримує і дотації, і подяку за відкриття нових робочих місць, там, де держава надає бізнесу готові дороги та електромережі, дешеві кредити, сама оформляє тобі будь-які папери. В Україні нове поки не будуємо, дивимося на ситуацію, але готові продовжувати. Ось навіщо потрібні дотації - тому що в Україні сам інвестор повинен все будувати - всю місцеву інфраструктуру на порожньому місці, всі комунікації. Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів. Дотації - це насправді інвестиції в модернізацію економіки, це прийнято у всьому світі", - зазначив Косюк.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
И с чем остались наши олигархи? С предложением для украинцев гнуть спину на устаревших заводах, чтоб втридорога купить евробляху или хрущевку?
За рабочую силу тоже надо конкурировать.
На большинстве крупных промпредприятий средний возраст работающих около 50-55 лет. Смены им нет.
Вот типичная картина
В Украине катастрофически не хватает кадров на предприятиях
У Ахметова вон нормально работают, у Порошенко, у Коломойского.
.Так скільки лярдів отримав від *мальдівського бариги * ? .І скільки пішло в офшори .!*
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Дочерние компании: Perutnina Ptuj, MHP Lux S.A., PJSC Mironivsky Hliboproduct, Raftan Holding Limited, Ahrokriazh, LLC Cherkasky Zavod ZBV, Druzhba-Nova, S-G TOV, SE Interagrotrade
Итак собственность Косюка Perutnina Ptuj
Да, в ЕС хорошие дороги от села и до села. И дотации теперь дают
А вот вложить тот НДС в хорошие дороги около саоих курятников в Украине миллиардер не захотел.
ТЕПЕРЬ ВСЕХ УЧИТ КАК ЖИТЬ
ВОТ ПЕРВАЯ ПОПАВШАЯСЯ СТАТЬЯ
Владелец Мироновского хлебопродукта - крупнейшего производителя курятины в стране, который вывел на рынок торговую марку Наша ряба, Юрий Косюк ответил НВ на вопрос о полученной компанией госдотации в размере 809 млн грн
В первом полугодии 2017 года это была самая большая госдотация, полученная аграриями.
"Смотрите, это не дотации. Это не деньги, которые забрали у кого‑то. Это НДС, который компания заплатила в бюджет. Часть того, что ты заплатил, ты имеешь право вернуть. И если заплатил много, то и получаешь много", - заявил он.
В то же время Косюк не ответил прямо на вопрос, считает ли он справедливым, что такая крупная компания как МХП (чистая прибыль компании в прошлом году составила $ 69 млн - ред.) получила большую часть агродотаций.
"А как должно быть? Никому не давать? Или написать в законе "дать дотацию всем, кроме Косюка"? Так нужно было прописать закон? А как тогда быть с равностью условий для бизнеса?", - возмутился миллионер.
По его словам "кто мало платит, тот и получает мало".
"Поэтому разговоры о том, что нам взяли и заплатили деньги Януковича в виде дотации - это от лукавого", - подчеркнул Косюк.
Он также заявил, что возвращение МХП более 800 млн грн НДС не связано с его работой в Администрации президента Украины, как заявлял нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.
"Чушь. Абсолютная чушь. Лещенко пусть посмотрит внимательнее на то, как это было. От того, что я был там, ничего не изменилось. Динамика была обычной. Рос экспорт и увеличивался возврат НДС", - сказал бизнесмен.
Он также отметил, что значительную часть НДС государство вернуло из больших капиталовложений, которые были сделаны в последний проект, - Винницкую птицефабрику.
МОЖНО ЛИ НА 27 млн евро купить несколько птичьих ферм в ЕС? МОЖНО!!!!!
И ШО ЭТО ЗА НДС - 27 млн евро в год? Деньги из бюджета Украины. ДЛЯ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ ИЛИ ЭКОНОМИКИ ДРУГИХ СТРАН?
ОФУЕТЬ
вон оно шо, свыночолый не розбудовуван инфраструктуру
а как хрюка, как хрюкал
Сейчас Косюк инвестирует в Хорватию... Там где ему создают условия. Увы и ах.
Чтобы продавать что-то на рынке ЕС, надо чтобы это производиловь в ЕС. Товары извне, такие как молоко, мясо, сахар - в ЕС не пускают.
Поэтому и заводы он строит в Европе, чтобы иметь доступ на европейский рынок сбыта.
А в Украине он рынок уже наполнил своей продукцией, тут в новых заводах смысла нет.
Но ведь они и инфраструктуру предоставляют, и дешёвые кредиты и прочее-прочее. Или ты не согласен?
Соответственно, он врет про то что "дайте мне денег - и я буду строить". Как и врет про причины инветирования в Словению.
Я пишу о том чот ЕС не впускает к себе продукцию из других стран - Турции, Украины, Марокко и пр. А на какие рынки может идти украинская продукция - это уже другой вопрос.
Главное условие для инвестиций - большой рынок сбыта. В идеале это ЕС - много покупателей, высокая покупательская способность. Инвестировать в Украину европейцам нет смысла, т.к. рынок сбыта в Украине маленький, по их меркам.
Они инвестируют в ту же Рашку - только иностранных автомобильных заводов в Раше 22 шт., а еще вся бытовая техника на бывший СССР делается там, бытовая химия и пр. Потому что большой рынок сбыта и богатое население. А если построить тот же завод Самсунг в Украине, то куда продавать продукцию? В Рашу - не вариант, Раша не пустит. В Европу тоже. Европа покупает товары с шильдиком "Сделано в ЕС". В Украине рынок сбыта относительно небольшой и инвестийии не окупит. Потому и покупаем в Украине стиралки сделанные в Раше, как и новые автомобили, телевизоры и пр.
Объясняю. Он инвестирует в Словению и пр. якобы потому что там лучше условия для инвесторов, а вот "дайте денег" и он будет инвестировать в Украину
Это вранье.
В Украину инвестировать у него смысла нет, т.к. рынок Украины он уже заполнил своей продукцией и даже если построит еще пару заводов, то продавать он больше не станет.
А экспортировать в ЕС из Украины - сложно и ненадежно.
ЕС очень сильно защищает своих производителей сельхозпродукции. Импорт сахара, мяса, птицы, молока в ЕС - по квотам которые выдает Еврокомиссия, и объемы очень небольшие. Т.е. не разгонишься - сегодня выдали квоту тебе, завтра - какому-нибудь турку.
Единственный способ продавать в ЕС - это иметь производство расположенное на территории ЕС. Тогда - бинго, продавай все что производишь.
Поэтому он и строит заводы в ЕС, а не в Украине. В Украине ему строить завод смысла нет, разве что ему дадут деньги из бюджета чтоб половину слямзить, на остаток построить какой-то сарай и сказать "не, я не могу тут торговать - снизьте мне налоги" или еще какую отмазку придумает.
9 место по количеству миллиардеров на душу населения.
Бе-е-едненькие миллиардеры!