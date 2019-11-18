 Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів, - мільярдер Косюк

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи зможе МХП розвиватися без дотацій Кабміну на агропромислове виробництво, які виділялися найбільшим підприємствам.

"Звичайно! Сьогодні ми будуємо в Хорватії, Словенії та Саудівській Аравії, там, де МХП без всяких проблем отримує і дотації, і подяку за відкриття нових робочих місць, там, де держава надає бізнесу готові дороги та електромережі, дешеві кредити, сама оформляє тобі будь-які папери. В Україні нове поки не будуємо, дивимося на ситуацію, але готові продовжувати. Ось навіщо потрібні дотації - тому що в Україні сам інвестор повинен все будувати - всю місцеву інфраструктуру на порожньому місці, всі комунікації. Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів. Дотації - це насправді інвестиції в модернізацію економіки, це прийнято у всьому світі", - зазначив Косюк.

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