EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  2201  67
Все про:інвестори (48) Косюк (10) Миронівський хлібопродукт (3) ринок землі (28)

 Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів, - мільярдер Косюк

Мільярдер, власник найбільшого аграрного бізнесу "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк вважає, що Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи зможе МХП розвиватися без дотацій Кабміну на агропромислове виробництво, які виділялися найбільшим підприємствам.

"Звичайно! Сьогодні ми будуємо в Хорватії, Словенії та Саудівській Аравії, там, де МХП без всяких проблем отримує і дотації, і подяку за відкриття нових робочих місць, там, де держава надає бізнесу готові дороги та електромережі, дешеві кредити, сама оформляє тобі будь-які папери. В Україні нове поки не будуємо, дивимося на ситуацію, але готові продовжувати. Ось навіщо потрібні дотації - тому що в Україні сам інвестор повинен все будувати - всю місцеву інфраструктуру на порожньому місці, всі комунікації. Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів. Дотації - це насправді інвестиції в модернізацію економіки, це прийнято у всьому світі", - зазначив Косюк.

Читайте також: "Якщо Україна побудує переробку 30 мільйонів тонн зерна, то отримаємо 100% зростання ВВП країни, а в нас зараз мріють про жалюгідні 4% зростання", - мільярдер Косюк

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160229
 
   
 Топ коментарі
 
надо чтоб косюки решали свои проблемы без бюджета..
 показати весь коментар
 
Чет дофига этого птицевода-Ыксперта и дотационного-агрария с бюджета Украины в ленте !!! Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 2666
 показати весь коментар
 
Олигархи долгое время не хотели платить нормальные зарплаты украинцам, а чиновники пытались привлечь инвесторов дешевой рабочей силой. А в это время зарубежные бизнесмены привлекли рабочую силу к себе.

И с чем остались наши олигархи? С предложением для украинцев гнуть спину на устаревших заводах, чтоб втридорога купить евробляху или хрущевку?
За рабочую силу тоже надо конкурировать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
надо чтоб косюки решали свои проблемы без бюджета..
 показати весь коментар
 
 
А потом не отстегивали в конвертах народным депутатам за продепанную на благо Косюкив работу.
 показати весь коментар
 
 
он и решает. строит мощности во всем мире кроме украины)) к нам не пришел ни один крупный инвестор
 показати весь коментар
 
 
Вибачте, але і Маск і інші інвестори теж мають підтримку з бюджетів своїх країн. Якщо країна не буде підтримувати своїх виробників (а це в основному привтаний бізнес), то економіка буде загнивати.
 показати весь коментар
 
 
Чет дофига этого птицевода-Ыксперта и дотационного-агрария с бюджета Украины в ленте !!! Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 2666
 показати весь коментар
 
 
Кто платит, тот и заказывает музыка. И неважно, что деньги первоначально из госбюджета.
 показати весь коментар
 
 
Как раз то это самое главное !!! я знаю еще одного такого " великого менеджера бизнесмена" который не может прожить и дня без дотаций с бюджета иначе банкротство и крах - это Ахметов...
 показати весь коментар
 
 
Олигархи создали такую систему, что доение бюджета и народа с помощью коррумпированных депутатов (Роттердам плюс, например)-- это единственно возможный способ существования.
 показати весь коментар
 
 
Розмір дотацій в 2018 році склав 40 млн. дол. Для Миронівського КХП - це дрібниці. Але дозволили частково профінансувати будівництво нових виробництв.
 показати весь коментар
 
 
Олигархи долгое время не хотели платить нормальные зарплаты украинцам, а чиновники пытались привлечь инвесторов дешевой рабочей силой. А в это время зарубежные бизнесмены привлекли рабочую силу к себе.

И с чем остались наши олигархи? С предложением для украинцев гнуть спину на устаревших заводах, чтоб втридорога купить евробляху или хрущевку?
За рабочую силу тоже надо конкурировать.
 показати весь коментар
 
 
а что, у олигархов встали заводы, некому работать? Да нет, как работали так и работают.
 показати весь коментар
 
И сколько легковых авто АвтоЗаз выпустил в 2019 году?
 показати весь коментар
 
Еше раз: завод Автозаз работал как и работает?
На большинстве крупных промпредприятий средний возраст работающих около 50-55 лет. Смены им нет.
Вот типичная картина
В Украине катастрофически не хватает кадров на предприятиях
 показати весь коментар
 
 
да потому что тот Автозаз как и другие "крупные промпредприятия" - совковая отрыжка. Сдохнут - и никто не заметит.
У Ахметова вон нормально работают, у Порошенко, у Коломойского.
 показати весь коментар
 
Государство предоставляет бизнесу электросети... Так у нас все сети, что электрические, что газовые, водоканалы, все в управлении таких же олигархов как и Косюк. Так вы ребята там сами разберитесь, кто кого кредитовать должен...
 показати весь коментар
 
 
Они строят в Польше, Словении, Хорватии. А в Польше, Словении и Хорватии есть свои олигархи, кроме наших?
 показати весь коментар
 
 
І нвестиції каже ? ..
.Так скільки лярдів отримав від *мальдівського бариги * ? .І скільки пішло в офшори .!* Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 4180
...
..Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 1244.......
 показати весь коментар
 
 
Косюк ты и так миллиардер, но хочешь еще и свою грязную волосатую хищнеческую лапу запустить в державный бюджет. Ну и наглость
 показати весь коментар
 
 
А может посчитаем сколько этот мироновский петушок получил с бюджета?! А главное, как он освоил наши деньги?!!!
 показати весь коментар
 
 
Как??? Опять? Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов, - миллиардер Косюк - Цензор.НЕТ 589 И ето после 30 лет рехворм и инвестиций с дотациями?
 показати весь коментар
 
 
Надо чтоб было побольше мелких и средних фермеров и поменьше олигархов-монополистов таких как Косюк. И тогда Украина будет конкурентноспособной
 показати весь коментар
 
 
Ключевая фигура: Юрий Анатольевич Косюк
Дочерние компании: Perutnina Ptuj, MHP Lux S.A., PJSC Mironivsky Hliboproduct, Raftan Holding Limited, Ahrokriazh, LLC Cherkasky Zavod ZBV, Druzhba-Nova, S-G TOV, SE Interagrotrade
 показати весь коментар
 
По дороге в г Птуй ( Словения) проезжала я птичники , целую ферму. И сопровождающий прокомментировал, что ее КУПИЛ УКРАИНЕЦ У РУССКИХ .
Итак собственность Косюка Perutnina Ptuj
 показати весь коментар
 
 
Конечно, круто было взять в Украине повёрнутый ( неизвестно за что) НДС и тупо скупить у РУЦКИХ все фабрики курятины в ЕС. Об жтом он наверно на яхте договорился.
Да, в ЕС хорошие дороги от села и до села. И дотации теперь дают
А вот вложить тот НДС в хорошие дороги около саоих курятников в Украине миллиардер не захотел.
ТЕПЕРЬ ВСЕХ УЧИТ КАК ЖИТЬ
 показати весь коментар
 
 
З введеннм електронної системи адміністрування ПДВ повертають всім, якщо податковий кредит перевищує зобовязання. Все автоматчино. Щодо Косюка то, на ті кошти (поверенний ПДВ) не викупиш бізнес ні в одній країні. навіть в Україні.
 показати весь коментар
 
Не хочу терять время на ваш смешной коммент
ВОТ ПЕРВАЯ ПОПАВШАЯСЯ СТАТЬЯ
Владелец Мироновского хлебопродукта - крупнейшего производителя курятины в стране, который вывел на рынок торговую марку Наша ряба, Юрий Косюк ответил НВ на вопрос о полученной компанией госдотации в размере 809 млн грн
В первом полугодии 2017 года это была самая большая госдотация, полученная аграриями.

"Смотрите, это не дотации. Это не деньги, которые забрали у кого‑то. Это НДС, который компания заплатила в бюджет. Часть того, что ты заплатил, ты имеешь право вернуть. И если заплатил много, то и получаешь много", - заявил он.

В то же время Косюк не ответил прямо на вопрос, считает ли он справедливым, что такая крупная компания как МХП (чистая прибыль компании в прошлом году составила $ 69 млн - ред.) получила большую часть агродотаций.

"А как должно быть? Никому не давать? Или написать в законе "дать дотацию всем, кроме Косюка"? Так нужно было прописать закон? А как тогда быть с равностью условий для бизнеса?", - возмутился миллионер.

По его словам "кто мало платит, тот и получает мало".

"Поэтому разговоры о том, что нам взяли и заплатили деньги Януковича в виде дотации - это от лукавого", - подчеркнул Косюк.

Он также заявил, что возвращение МХП более 800 млн грн НДС не связано с его работой в Администрации президента Украины, как заявлял нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.

"Чушь. Абсолютная чушь. Лещенко пусть посмотрит внимательнее на то, как это было. От того, что я был там, ничего не изменилось. Динамика была обычной. Рос экспорт и увеличивался возврат НДС", - сказал бизнесмен.

Он также отметил, что значительную часть НДС государство вернуло из больших капиталовложений, которые были сделаны в последний проект, - Винницкую птицефабрику.
 показати весь коментар
 
800 млн гривен- это 27 млн евро
МОЖНО ЛИ НА 27 млн евро купить несколько птичьих ферм в ЕС? МОЖНО!!!!!
 показати весь коментар
 
А КАК НАКРУЧИВАЮТ НДС, гоняя воздух вместо продукции все знают

И ШО ЭТО ЗА НДС - 27 млн евро в год? Деньги из бюджета Украины. ДЛЯ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ ИЛИ ЭКОНОМИКИ ДРУГИХ СТРАН?
 показати весь коментар
 
27 млн евро ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ вывел из страны и купил у РУЦКИХ птичники.
ОФУЕТЬ
 показати весь коментар
 
Не потому ли неконкурентоспособным,что в стране до фига миллиардеров при бедном народе?
 показати весь коментар
 
 
5 лет эта тварь вместе со своим подельником соевым свином отмывала бабки и теперь вещает о конкурентоспособности Украины. Это кошмар.
 показати весь коментар
 
 
А що, кошмар уже закiнчився? Це якийсь пi..ець з цих зебiлiв. Тепер кабмiн богдана та коломойсмана буде дотувати своїх, вiрнiше, вже це робить. I своїми часто виявляются кацапи. Але же це перемога...
 показати весь коментар
 
Какие нах инвесторы в стране без правосудия?!
 показати весь коментар
 
 
"Украина глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов так так Ахмет, Коломойский, я лично и прочая шушара помельче кормимся из бюджета и государство вынуждено повышать налоги, чтобы нас прокормить", - миллиардер Косюк
 показати весь коментар
 
 
корефан свыночолого, харкнул в рыло свыночолому
вон оно шо, свыночолый не розбудовуван инфраструктуру
а как хрюка, как хрюкал
 показати весь коментар
 
 
Звісно Україна неконкурентноздатна. Бо Косюк, що має мільони гектарів, отримує на кожну курку дотацій з бюджету 400гр, і не платить ЖОДНОЇ копійчини податків, а фермер платить 18%. Тільки не податків, а відсоток з обороту. Косюк заробляє на цій схемі мільярди та купує острови, найдорожчі яхти і будує замки, а фермери ріжуть свій скот, щоб мати гроші на купівлю хоч якойсь землі.
 показати весь коментар
 
 
Воооттт! Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів, - мільярдер Косюк - Цензор.НЕТ 9138 Очередной конец эпохи злыднив выдал эпическую херню. Сначала все прихватизировали за копейки, потом на горбах многомиллионного нарида нажили себе статки, а теперь видите ли " Украина глобально неконкурентноспособна..."
 показати весь коментар
 
о як падлюка підвів про дотації. це приватний бізнес ( як і багато інших). а значить твої проблеми. які нафік дотації? жри своїх вонючих курей сам.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, ну да... Надо всю страну засрать куриным пометом, тогда появится привлекательность.
 показати весь коментар
 
 
Конечно, как можно было конкурировать с тобой, скотина, если ты- владелец миллиардного бизнеса, сидел на дотациях и помощи от государства. Точно так же , как и другие великие бизнесмены в кавычках периода Януковича и периода Порошенко. Поставь вас в равные условия с другими людьми, без помощи государства, без влиятельной крыши в виде пэти, то хрен бы вы вообще выжили.
 показати весь коментар
 
 
Жизнь вообще не справедлива. Сейчас появление нового Билла Гейтса вообще невозможно, хотя они (люди) есть, но поезд уже ушёл. Хотя, я понимаю, сравнение ну просто ужасно.

Сейчас Косюк инвестирует в Хорватию... Там где ему создают условия. Увы и ах.
 показати весь коментар
 
 
Януковичи та порошенки пiдуть, а коломойсмани залишаться... Танюша, потрiбно називати речi своїми iменами, мати свiй розум, а не повторювати клоунськi мантри.
 показати весь коментар
 
Ну он разумно рассуждает. Если в Словении ему предоставляют дешёвые кредиты, всю инфрасткуктуру, дотации и прочее... то ему разумнее инвестировать в Словению.
 показати весь коментар
 
 
дело не в том. Он лукавит.
Чтобы продавать что-то на рынке ЕС, надо чтобы это производиловь в ЕС. Товары извне, такие как молоко, мясо, сахар - в ЕС не пускают.
Поэтому и заводы он строит в Европе, чтобы иметь доступ на европейский рынок сбыта.
А в Украине он рынок уже наполнил своей продукцией, тут в новых заводах смысла нет.
 показати весь коментар
 
 
Естественно, ЕС стимулирует создание рабочих мест в ЕС. В том числе потому и создаёт для инвесторов все преференции, в том числе и закрывает рынок от чужих.

Но ведь они и инфраструктуру предоставляют, и дешёвые кредиты и прочее-прочее. Или ты не согласен?
 показати весь коментар
 
 
Дело не в этом. Допустим Украина выделит Косюку 100 млн. долл. на завод. Он будет строить еще 1 завод? - НЕТ. Потому что сбыта нет, он уже имеющимися заводами покрывает спрос на рынке Украины.
Соответственно, он врет про то что "дайте мне денег - и я буду строить". Как и врет про причины инветирования в Словению.
 показати весь коментар
 
Возможно ты прав. Конечно, рынок сбыта нужен. Т.е. мы плавно подходим к выводу о том что с/х продукция из Украины никому не нужна? Так выходит по твоим словам. Если ты прав, то, да, инвестиций не будет ни в каком случае.
 показати весь коментар
 
нет я не писал что "из Украины никому не нужна".
Я пишу о том чот ЕС не впускает к себе продукцию из других стран - Турции, Украины, Марокко и пр. А на какие рынки может идти украинская продукция - это уже другой вопрос.
Главное условие для инвестиций - большой рынок сбыта. В идеале это ЕС - много покупателей, высокая покупательская способность. Инвестировать в Украину европейцам нет смысла, т.к. рынок сбыта в Украине маленький, по их меркам.
Они инвестируют в ту же Рашку - только иностранных автомобильных заводов в Раше 22 шт., а еще вся бытовая техника на бывший СССР делается там, бытовая химия и пр. Потому что большой рынок сбыта и богатое население. А если построить тот же завод Самсунг в Украине, то куда продавать продукцию? В Рашу - не вариант, Раша не пустит. В Европу тоже. Европа покупает товары с шильдиком "Сделано в ЕС". В Украине рынок сбыта относительно небольшой и инвестийии не окупит. Потому и покупаем в Украине стиралки сделанные в Раше, как и новые автомобили, телевизоры и пр.
 показати весь коментар
 
З нашою контробандою якісь європейські квоти взагалі сенсу не мають. Косюк налаштовує весь ЄС проти України реально
 показати весь коментар
 
 
косюки работают только на себя, поэтому остальные им только мешают.
 показати весь коментар
 
 
Перевожу. Чувак заработал миллионы в Украине на дотациях, построил свой бизнес на украинцах, получая незаконные преференции из нашего бюджета, а теперь утверждает, что мы ни на что не годные лохи.
 показати весь коментар
 
 
Без внутреннего паразитизма Украина сама себе могла бы быть инвестором.
 показати весь коментар
 
ублюдки вывели деньги из Украины, ***** вы воры а не инвесторы
 показати весь коментар
 
 
это животное "поднялось" за счет обворовывания своих сограждан и сейчас "оттопыривает губу"...хороший "советник" был у пети порошенки, как говорится - "два сапога, пара"!
 показати весь коментар
 
Косюк врет.
Объясняю. Он инвестирует в Словению и пр. якобы потому что там лучше условия для инвесторов, а вот "дайте денег" и он будет инвестировать в Украину
Это вранье.
В Украину инвестировать у него смысла нет, т.к. рынок Украины он уже заполнил своей продукцией и даже если построит еще пару заводов, то продавать он больше не станет.
А экспортировать в ЕС из Украины - сложно и ненадежно.
ЕС очень сильно защищает своих производителей сельхозпродукции. Импорт сахара, мяса, птицы, молока в ЕС - по квотам которые выдает Еврокомиссия, и объемы очень небольшие. Т.е. не разгонишься - сегодня выдали квоту тебе, завтра - какому-нибудь турку.
Единственный способ продавать в ЕС - это иметь производство расположенное на территории ЕС. Тогда - бинго, продавай все что производишь.
Поэтому он и строит заводы в ЕС, а не в Украине. В Украине ему строить завод смысла нет, разве что ему дадут деньги из бюджета чтоб половину слямзить, на остаток построить какой-то сарай и сказать "не, я не могу тут торговать - снизьте мне налоги" или еще какую отмазку придумает.
 показати весь коментар
 
 
"Косюків" треба роздягати по антимонопольному законодавству. Ця мерзота має з України не гроші виности, а інформацію, що в Україні красти не можна
 показати весь коментар
 
Страна на 110 месте по ВВП на душу населения.
9 место по количеству миллиардеров на душу населения.
Бе-е-едненькие миллиардеры! Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів, - мільярдер Косюк - Цензор.НЕТ 1629
 показати весь коментар
 
 
Инвестор приходит на территории, законодательно ему понятные и милитарно защищенные. Только Ес и НАТО. Других вариантов не существует. Зекоманда как бы не тужилась, но без выполнения этих условий результатом политики будет экономический пшик.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору