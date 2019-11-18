 "Якщо Україна побудує переробку 30 мільйонів тонн зерна, то отримаємо 100% зростання ВВП країни, а в нас зараз мріють про жалюгідні 4% зростання", - мільярдер Косюк

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Косюк зазначив, що стосовно відкриття ринку землі в Україні іноземні інвестори песимістичні.
"Іноземні інвестори йдуть тільки туди, де бачать довіру національного інвестора до своєї держави... Нам треба, щоб у нас працювали всі ті правила для інвесторів, які вони вже зараз отримують у сусідній Європі, але у нас має бути все-таки трохи вигідніше, щоб побудувати свої конкурентні переваги у світі. В агросекторі - це глибока переробка і створення нових продуктів харчування. Якщо Україна побудує переробку 30 мільйонів тонн зерна, то отримаємо 100% зростання ВВП країни, а в нас зараз мріють про жалюгідні 4% зростання. Зерно треба переробляти у тваринні протеїни, а ці протеїни - в готові продукти, молоко, молочні продукти, м'ясо, м'ясні продукти, всілякі цукри, глюкози, фруктози, амінокислоти. Якщо ми працюватимемо по-старому, нас зметуть нові гравці, ми програємо", - заявив мільярдер.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
он то себя любимого не обидит - было бы выгодно, уже бы перерабатывал то что он там высрал в то что он там высрал. а так - миллиарды дотаций хавает, яхты покупает, а лохам навесит баек про "надо" и "нужно". хитрый черт(звоню Баканову)))
Позавчора був у Львові, проїзджав біла ЛАЗу - жах, як по війні, а по місту МАЗи їздять, пілять.
А тебе собственно что мешало? Танцор.
На яхты хватает дотаций, а на это нет? Каждый дурак скажет то же самое: "надо то, а также это бла-бла-бла".
Это бизнес, строить должны инвесторы, а не Украина.
А он будет "увеличивать ВВП"
Зерно в животные протеины а протеины в мясо и сахар, это вообще о чем он.
Источник: https://censor.net.ua/n3160228
Открывайте сначала рынки сбыта ,, будут они будет и переработка . Всё это придёт автоматически .
Соседний мир покупает дешёвые удобрения из РФ, Украина - вводит пошлины. Какие ещё конкурентные преимущества можете предложить?
Будемо двухсотити ************ так, щоб їм Чечня у порівнянні здавалася легкою прогулянкою.
Конечно до сих пор агро экспорт это сырьё, но эти уж точно со временем начнут делать добавочную стоимость, это вам не Коломойша который рази своих сраных ферросплавов страну продаст и в говне утопит.
Не правда ли, господин косюк?