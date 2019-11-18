 "Якщо Україна побудує переробку 30 мільйонів тонн зерна, то отримаємо 100% зростання ВВП країни, а в нас зараз мріють про жалюгідні 4% зростання", - мільярдер Косюк

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Косюк зазначив, що стосовно відкриття ринку землі в Україні іноземні інвестори песимістичні.

"Іноземні інвестори йдуть тільки туди, де бачать довіру національного інвестора до своєї держави... Нам треба, щоб у нас працювали всі ті правила для інвесторів, які вони вже зараз отримують у сусідній Європі, але у нас має бути все-таки трохи вигідніше, щоб побудувати свої конкурентні переваги у світі. В агросекторі - це глибока переробка і створення нових продуктів харчування. Якщо Україна побудує переробку 30 мільйонів тонн зерна, то отримаємо 100% зростання ВВП країни, а в нас зараз мріють про жалюгідні 4% зростання. Зерно треба переробляти у тваринні протеїни, а ці протеїни - в готові продукти, молоко, молочні продукти, м'ясо, м'ясні продукти, всілякі цукри, глюкози, фруктози, амінокислоти. Якщо ми працюватимемо по-старому, нас зметуть нові гравці, ми програємо", - заявив мільярдер.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не скупить землю, крім тих, хто зараз на ній уже працює, - мільярдер Косюк про відкриття ринку землі