 Радник прем'єра Голик написав книгу "про менеджерів, що хакнули держуправління"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

У книзі розповідається про роботу команди Валентина Резніченка в період його керівництва Дніпропетровською ОДА з 2015 по 2019 рік.

"Ця книга про унікальні речі, об'єкти і проекти, які ми зробили всі разом. Вона написана потом, кров'ю, нервами, здоров'ям і досвідом сотень людей. Ця книга написана не мною. І не про мене. Ця книга написана нами. Всіма тими, хто єдиною командою зробив фізично те, чого ніхто ніколи ні в одній ОДА не робив. І про нас. Людей, які дали фізично відчутний результат, попри все", - зазначив Голик.

У період з 2015 по 2019 рік Юрій Голик був радником Валентина Резніченка та одним з ініціаторів та ідеологів розвитку інфраструктури регіону. За цей період в області було реалізовано сотні інфраструктурних проектів: від ремонту доріг, лікарень, шкіл і дитячих садків до будівництва нових спортивних об'єктів і систем альтернативного опалення.

На сьогодні Голик працює радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука і займається реалізацією нового проекту, ініціатором якого виступив президент Володимир Зеленський: будівництво в Україні за рік по 100 шкіл, дитячих садків, стадіонів і доріг.

Книга Юрія Голика вийшла друком у видавництві "Фоліо", доступна в продажу по всій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво областей навчать проектного менеджменту, - радник прем'єра Голик