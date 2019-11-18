 За минулий тиждень вогонь забрав життя 31 людини, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У відомстві зазначили, що на всі події було забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їхнього виникнення. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 39 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 48 пожеж, врятовано на пожежах 36 осіб та не допущено знищення вогнем 369 будівель і 55 одиниць техніки. На пожежах загинула 31 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 10 млн 155 тис. грн.

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Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 318 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 729 вибухонебезпечних предметів.

Упродовж тижня на водних об’єктах загинуло 16 осіб.