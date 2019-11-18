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Все про:допомога (925) рак (42) Рудоміно (1)

 23-річна волонтерка Яна Рудоміно, яка бореться з агресивною і дуже рідкісною формою раку, потребує допомоги. ФОТО + ДОКУМЕНТ

23-річна волонтерка Яна Рудоміно бореться з агресивною і дуже рідкісною формою раку. Їй потрібна допомога для продовження боротьби з хворобою.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала засновниця Благодійного фонду "Маленькі серця" Юлія Петренко, передає Цензор.НЕТ.

"Колеги зоозахисники, біда страшна з однією нашою дівчинкою ... розумницею, красунею - волонтеркою Яною Рудоміно.

Яниної активної діяльності не було видно кілька місяців, думали, згоріла дівчинка від такого сильного навантаження, яке випадає на наші тендітні жіночі плечі ..... Взяла перерву. Відпочити, сили відновити .... Ні! Ні!

Весь цей час вона бореться з агресивною формою раку. Боже, за що????? (https://t.me/InfoYanaRudomino)" , - написала вона.

23-річна волонтерка Яна Рудоміно, яка бореться з агресивною і дуже рідкісною формою раку, потребує допомоги 01

Петренко також повідомила діагноз Рудоміно - це назофарингеальна карцинома, зазначивши, що за всю історію людства було зафіксовано всього лише 4 людини з таким захворюванням.

"Зараз Яна в Ізраїлі, клініка "Ассута". 200 000 € батьки витратили на порятунок доньки (все продали, що можна). А через деякий час після всіх хімій і променевих, приїхавши на контроль, блін, просто сльозами захлинаюся, страшна новина - метастази всюди. Нирки, печінка, хребет, лімфовузли, легені .... Її потрібно витягати !!!!! Друзі, допомагайте ...

Нічим більше батькам платити, А ВОНА ПОВИННА ЖИТИ !!! Вона і такі як вона - наше майбутнє!!! Благаю, давайте допоможемо. Часу на пальцях перерахувати можна!"- написала Петренко.

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Для охочих допомогти: карта Приват 4149 6293 1039 1156 Яна Рудоміно, а також на фото нижче

23-річна волонтерка Яна Рудоміно, яка бореться з агресивною і дуже рідкісною формою раку, потребує допомоги 02
23-річна волонтерка Яна Рудоміно, яка бореться з агресивною і дуже рідкісною формою раку, потребує допомоги 03

"Скільки ви, падло, знищувати нас будете ????? Небезпечне виробництво, ГМО, ешки, викиди, хімвідходи ... Зрозумійте, скоро прийде час і ваших дітей!!!!!!!" - додала Петренко.


23-річна волонтерка Яна Рудоміно, яка бореться з агресивною і дуже рідкісною формою раку, потребує допомоги 04

23-річна волонтерка Яна Рудоміно, яка бореться з агресивною і дуже рідкісною формою раку, потребує допомоги 05

23-річна волонтерка Яна Рудоміно, яка бореться з агресивною і дуже рідкісною формою раку, потребує допомоги 06
Фото: Петренко/Facebook

23-річна волонтерка Яна Рудоміно, яка бореться з агресивною і дуже рідкісною формою раку, потребує допомоги 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160222
 
 
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отправила немножко. Оберегайте Ангелы Яночку.
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Слишком профессионально сделана реклама сбора денег. Фиг ее знает,что там на самом деле...Может быть всякое. 200 000 штук потратили якобы на лечение уже. Такие деньги половина жителей Украины не видела за всю свою жизнь. Фото с лошадью,говорит о том,что любила дорогие удовольствия. Внешность смазливая. Странно,что любовники кинули.Много странного...Я не доверяю лотереям и профессиональным просящим. Хотя давал и не раз переводы когда просили.
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