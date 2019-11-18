 Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив львівський активіст Святослав Літинський на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Поліцейські не взяли хабаря. Написав прохання про подяку їм. Отримав відповідь - оголошено подяку, скеровано на преміювання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на шикуванні оголосили подяку і подали до Департаменту патрульної поліції матеріали для преміювання поліцейських наступного місяця.
За що я, платник податків, маю ще платити поліції, окрім як за виконання обов'язків, на які вони добровільно погодилися за відповідну винагороду?