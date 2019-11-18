 Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив львівський активіст Святослав Літинський на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Поліцейські не взяли хабаря. Написав прохання про подяку їм. Отримав відповідь - оголошено подяку, скеровано на преміювання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на шикуванні оголосили подяку і подали до Департаменту патрульної поліції матеріали для преміювання поліцейських наступного місяця.

Також читайте: СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч



