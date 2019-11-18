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 Суспільство
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Все про:хабар (2816) Львів (1133) Нацполіція (8520) патрульна поліція (946)

 Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію. ДОКУМЕНТ

Поліцейським запропонували неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності нетверезого водія. Копи відмовилися і викликали слідчо-оперативну групу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив львівський активіст Святослав Літинський на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Поліцейські не взяли хабаря. Написав прохання про подяку їм. Отримав відповідь - оголошено подяку, скеровано на преміювання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на шикуванні оголосили подяку і подали до Департаменту патрульної поліції матеріали для преміювання поліцейських наступного місяця.

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Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності пяного водія, отримають премію 01
Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності пяного водія, отримають премію 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160221
 
 
 Топ коментарі
 
Этой новости уже третий день, но Цензор никак не раздуплится...Кто-то еще сомневается, что Бутусов лег под Пэдро?
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З таким станом речей скоро треба буде нагороджувати тих, хто не лізе нам до кишені. Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію - Цензор.НЕТ 5449
За що я, платник податків, маю ще платити поліції, окрім як за виконання обов'язків, на які вони добровільно погодилися за відповідну винагороду? Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію - Цензор.НЕТ 5449
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Этой новости уже третий день, но Цензор никак не раздуплится...Кто-то еще сомневается, что Бутусов лег под Пэдро?
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Эти не взяли, другие возьмут, которые дальше по цепочке стоят.
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Ах***ть. Я тоже сегодня не взял взятку дайте и мне премию
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а может, как Винни-Пуху, - "...и того и другого. и можно без хлеба"(с) Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію - Цензор.НЕТ 1464
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З таким станом речей скоро треба буде нагороджувати тих, хто не лізе нам до кишені. Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію - Цензор.НЕТ 5449
За що я, платник податків, маю ще платити поліції, окрім як за виконання обов'язків, на які вони добровільно погодилися за відповідну винагороду? Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію - Цензор.НЕТ 5449
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Может премировать ментов за отсутствие вредных привычек, или за то, что не опаздывают на службу. Или лучше премия за то, что ни разу за год не отключил в больничке. Каеф
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Один взяв би точно...Двоє теж би взяли,бо тут однозначно був би відомий закладальник...А ось троє вже не беруть,надто велика імовірність підстави...Це - ази мєнтовської психологіі...
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