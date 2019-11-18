 Ніхто не скупить землю, крім тих, хто зараз на ній уже працює, - мільярдер Косюк про відкриття ринку землі

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Так неправда, ніхто не скупить землю, крім тих, хто зараз на ній уже працює. У світі за гроші і за інвестиції велика конкуренція. І якщо хтось говорить, що все скуплять, то потрібно прийти у великі американські інвестфонд і подивитися, як стоять в черзі компанії, які хочуть презентувати себе цим фондам, щоб вони в них інвестували гроші. Там як у МакДональдсі на касу. Я кредитуюся на Заході, і повірте - наша земля сама по собі нікому там не цікава. Я в це не вірю", - сказав Косюк.

Він вважає, що землю куплять тоді, коли західні інвестори побачать зі звітності українських компаній, яка прибутковість інвестицій, як вона захищена.

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"Земля - ​​неліквідне вкладення, і не варто сподіватися на зростання цін, краще купити золото, купити нафту, купити алмази, купити пакет "Фейсбук". Навіщо купувати землю, яка не заробляє гроші? Навіщо вкладати в Україну? Заради дешевої робочої сили? Ні, в такому разі зараз вигідніше інвестувати в Польщу, українці їдуть туди", - зазначив мільярдер.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.