 Ніхто не скупить землю, крім тих, хто зараз на ній уже працює, - мільярдер Косюк про відкриття ринку землі

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Так неправда, ніхто не скупить землю, крім тих, хто зараз на ній уже працює. У світі за гроші і за інвестиції велика конкуренція. І якщо хтось говорить, що все скуплять, то потрібно прийти у великі американські інвестфонд і подивитися, як стоять в черзі компанії, які хочуть презентувати себе цим фондам, щоб вони в них інвестували гроші. Там як у МакДональдсі на касу. Я кредитуюся на Заході, і повірте - наша земля сама по собі нікому там не цікава. Я в це не вірю", - сказав Косюк.
Він вважає, що землю куплять тоді, коли західні інвестори побачать зі звітності українських компаній, яка прибутковість інвестицій, як вона захищена.
"Земля - неліквідне вкладення, і не варто сподіватися на зростання цін, краще купити золото, купити нафту, купити алмази, купити пакет "Фейсбук". Навіщо купувати землю, яка не заробляє гроші? Навіщо вкладати в Україну? Заради дешевої робочої сили? Ні, в такому разі зараз вигідніше інвестувати в Польщу, українці їдуть туди", - зазначив мільярдер.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.
Косюк - пнх и без тебя тошно , и твой бред никому тут не нужен кроме ЗеДебилов!!!
І це невтішні перспективи сьогоднішніх подій, які відбуваються на автомобільному заводі.
Причина - це підприємство вибили з нормального режиму роботи і ПАТ «АвтоКрАЗ» вже не може продавати свою продукцію.
Відповідно, за пару місяців у підприємства не буде коштів, щоб виплачувати зарплату працівникам, а їх перебування на роботі, де нічого не виробляється, - втрачає будь-який сенс.
Це остання жахлива новина з життя Кременчуцького автомобільного заводу.
ПАТ «АвтоКрАЗ» тиждень тому програв тендер щодо постачання 13-ти вантажних авто для однієї з військових частин Нацгвардії.
При цьому вартість КрАзів, які пропонували, була меншою, ніж авто переможця - білоруські МАЗи.
У результаті ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» з автомобілями МАЗ-5316F5 за ціною 24,2 млн грн перемогло ПрАТ «АвтоКрАЗ» з КрАЗ-5233ВЕ з ціною 23,6 млн грн.
Причина - чому ПАТ «АвтоКрАЗ» програв при вигіднішій пропозиції - пояснюється.
І головна така - Кременчуцький автомобільний завод має борги по сплаті податків та зборів і це, за рішенням тендерного комітету військової частини, було вирішальним.
Але перед цим той же Кременчуцький автомобільний завод програв ще два таких тендери цьому ж ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» на постачання 66 вантажівок для Нацгвардії, причому причини програшу там називалися інші.
Й слід розуміти, що купівлю вантажівок виробництва ПАТ «АвтоКрАЗ» блокують навмисно й мета там одна - перерозподіл бізнесу, в якому Кременчуцький автомобільний став розмінною монетою, як і люди, що на ньому працюють.
Щодо бізнесу, за який воюють і через що гине наш автомобільний, то це війна олігархів, про яку ніхто не говорить, але в якій бізнес, наближений до «слуг народу», переміг бізнес олігарха Жеваго.
А всі ці тендери - це просто результати їхньої війни.
Видела в Метро в упаковках грудки куриные с надписью Украина. Пакеты по 5 кг.
А украинцам оставит что? Даже лапы куриные уходят во вьетнам или Китай- они их едят
Не удивляюсь что мясо дорожает в Украине
Опять дрыснули отдыхать от трудов праведных?
Так що нічого нового він не сказав