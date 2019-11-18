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Все про:земля (453) мільярдери (8) Косюк (10) Миронівський хлібопродукт (3) ринок землі (28)

 Ніхто не скупить землю, крім тих, хто зараз на ній уже працює, - мільярдер Косюк про відкриття ринку землі

Мільярдер, власник найбільшого аграрного бізнесу в Україні "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк не поділяє думки, що після відкриття ринку землі олігархи і мільярдери якнайшвидше скуплять всі вільні земельні площі в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Так неправда, ніхто не скупить землю, крім тих, хто зараз на ній уже працює. У світі за гроші і за інвестиції велика конкуренція. І якщо хтось говорить, що все скуплять, то потрібно прийти у великі американські інвестфонд і подивитися, як стоять в черзі компанії, які хочуть презентувати себе цим фондам, щоб вони в них інвестували гроші. Там як у МакДональдсі на касу. Я кредитуюся на Заході, і повірте - наша земля сама по собі нікому там не цікава. Я в це не вірю", - сказав Косюк.

Він вважає, що землю куплять тоді, коли західні інвестори побачать зі звітності українських компаній, яка прибутковість інвестицій, як вона захищена.

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"Земля - ​​неліквідне вкладення, і не варто сподіватися на зростання цін, краще купити золото, купити нафту, купити алмази, купити пакет "Фейсбук". Навіщо купувати землю, яка не заробляє гроші? Навіщо вкладати в Україну? Заради дешевої робочої сили? Ні, в такому разі зараз вигідніше інвестувати в Польщу, українці їдуть туди", - зазначив мільярдер.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160218
 
   
 Топ коментарі
 
Он наверное , как и команда Зе всех за дебилов держит.
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94г - Никто не купит завод, кроме тех, кто сейчас на нем уже работает.
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У Косюка немає грошей, він всі гроші витратив на купівлю трьох заводів в ЄС по розробці курячих напівтушок, ці заводи були третім за потужністю виробником курятини в ЄС. Тому зараз у Косюка грошей на купівлю землі немає і він зацікавлений щоб іноземці не отримали права на купівлю землі, це сповільнить зростання цін на землю і дозволить українським олігархам десь знайти гроші на купівлю землі! Саме дозвіл іноземцям на купівлю землі може сильно збільшити ціни на землю на першому етапі продажу, а українським олігархам це невигідно!
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Он наверное , как и команда Зе всех за дебилов держит.
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У Косюка немає грошей, він всі гроші витратив на купівлю трьох заводів в ЄС по розробці курячих напівтушок, ці заводи були третім за потужністю виробником курятини в ЄС. Тому зараз у Косюка грошей на купівлю землі немає і він зацікавлений щоб іноземці не отримали права на купівлю землі, це сповільнить зростання цін на землю і дозволить українським олігархам десь знайти гроші на купівлю землі! Саме дозвіл іноземцям на купівлю землі може сильно збільшити ціни на землю на першому етапі продажу, а українським олігархам це невигідно!
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пздц..Какое авторитетное мнение, стоит прислушаться !!! .. лады - продаем !!!....
Косюк - пнх и без тебя тошно , и твой бред никому тут не нужен кроме ЗеДебилов!!!
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Ги, а шо ти купувати зібрався? Моя родина не збирається нічого продавати.
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А мені до вподоби відкриття ринку землі. Безвіз це дуже добре, але і ринок землі необхідно було впроваджувати. Порошенко цього не зробив...
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А мені не до вподоби, наша сім'я має паї, але не бажає їх продавати, ще не зубожіли мабуть, навіть не розглядає це питання,тому що я живу, працюю в Україні і пов'язую своє майбутнє з Україною. І нам краще мати ці паї та здавати їх в оренду, маючи хоч і невеликий, але постійний дохід з них. Вважаю, що люди які хочуть жити в Україні будуть не розпродувати своє майно, а напроти як дбайливий господар примножувати.
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Завтра у вас не возьмут паи в аренду и обрабатывайте их сами. На следующий год появится острое желание их продать.
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А чего не возьмут? Вроде не я один свои паи продать не собираюсь, да и сомневаюсь, что все кто арендуют сейчас долговременно, выкупят их после введения рынка.
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А тобі до вподоби, що тобі в якості пайових сплачують мішок гнилої соломи?
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Трошки більше, ось над цим нехай і працюють слуги народу, щоб підняти орендні ставки.
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Для жертв відкриття ринку передбачена гуманітарна програма порятунку - безвіз.
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Це як щука сказала б, що у воді їй погано.
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А тем временем -- Кременчуцький автомобільний завод - єдиний в Україні виробник вантажних автомобілів - ще до кінця наступного року припинить своє існування й буде порізаний на метал. Никто не скупит землю, кроме тех, кто сейчас на ней уже работает, - миллиардер Косюк об открытии рынка земли - Цензор.НЕТ 8708.
І це невтішні перспективи сьогоднішніх подій, які відбуваються на автомобільному заводі.
Причина - це підприємство вибили з нормального режиму роботи і ПАТ «АвтоКрАЗ» вже не може продавати свою продукцію.
Відповідно, за пару місяців у підприємства не буде коштів, щоб виплачувати зарплату працівникам, а їх перебування на роботі, де нічого не виробляється, - втрачає будь-який сенс.
Це остання жахлива новина з життя Кременчуцького автомобільного заводу.
ПАТ «АвтоКрАЗ» тиждень тому програв тендер щодо постачання 13-ти вантажних авто для однієї з військових частин Нацгвардії.
При цьому вартість КрАзів, які пропонували, була меншою, ніж авто переможця - білоруські МАЗи.
У результаті ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» з автомобілями МАЗ-5316F5 за ціною 24,2 млн грн перемогло ПрАТ «АвтоКрАЗ» з КрАЗ-5233ВЕ з ціною 23,6 млн грн.
Причина - чому ПАТ «АвтоКрАЗ» програв при вигіднішій пропозиції - пояснюється.
І головна така - Кременчуцький автомобільний завод має борги по сплаті податків та зборів і це, за рішенням тендерного комітету військової частини, було вирішальним.
Але перед цим той же Кременчуцький автомобільний завод програв ще два таких тендери цьому ж ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» на постачання 66 вантажівок для Нацгвардії, причому причини програшу там називалися інші.
Й слід розуміти, що купівлю вантажівок виробництва ПАТ «АвтоКрАЗ» блокують навмисно й мета там одна - перерозподіл бізнесу, в якому Кременчуцький автомобільний став розмінною монетою, як і люди, що на ньому працюють.
Щодо бізнесу, за який воюють і через що гине наш автомобільний, то це війна олігархів, про яку ніхто не говорить, але в якій бізнес, наближений до «слуг народу», переміг бізнес олігарха Жеваго.
А всі ці тендери - це просто результати їхньої війни.
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я думаю що це результат війни,між фсб і сбу пока виграє фсб
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Кусюк сам пооткрывал заводики в ЕС..
Видела в Метро в упаковках грудки куриные с надписью Украина. Пакеты по 5 кг.
А украинцам оставит что? Даже лапы куриные уходят во вьетнам или Китай- они их едят
Не удивляюсь что мясо дорожает в Украине
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Шо то гаранта с богданом давненько не видно.
Опять дрыснули отдыхать от трудов праведных?
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Надоело аренду платить, не чувствует себя полноценным барином. Вот ещё скоро батраков разрешат бить.
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94г - Никто не купит завод, кроме тех, кто сейчас на нем уже работает.
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Косюк взагалі не підприємець, увесь цого "бізнес" базується на вибивання грошей з бюджету. В принципі, дійсно, яка різниця, на чому красти - на виробництві курятини чи на будівництві шляхів, якщо отримуєш субвенції з бюджету. У Косюка курка продається в півтора рази дешевше, ніж він отримує на її вирощування з бюджету "допомоги" і "компенсацій". Різницю він кладе собі в кишеню. Тобто це не бізнес взагалі, це один з видів крадійства бюджетних грошей. Риго-анали, до речі, саме такий "бізнес" і вели увесь час. То навіщо нам знати, що там думає якийсь Косюк, який жиріє за наші гроші? Нас цікавить, щоб такі "бізнесмени" взагалі зникли в Україні.
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Довольно странно, что за продажу земли больше всего агитируют миллионеры и миллиардеры.. А вот простой народ - против. Совпадение???
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Миллиардеры умные, а простой народ - тупое совковое быдло. Факт.
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Ага, земля неликвидна, и именно по этому у него 800 тыс гектар, и весь доход приносит земля. А вы народ хавайте лапшу на уши
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Зачем скуплять землю косюк сам всё скупит видали мы таких честных воров только дай волю.
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Ніхто нічого не купить без дозволу Бені
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Ринок землі це інвестиції, а вони, як і у будь-яку галузь прив'язані до стану правоохоронно-судової системи, до нормативно-законодавчої бази, до менталітету населення врешті решт. Який дурень буде вкладати кошти у державу, в якій більшість живе ідеологією - богатий значить гнида, усе забрати і поділити?
Так що нічого нового він не сказав
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Британцям вистачає розуму мати одну з перших економік у Європі, й не барижити Батьківщиною. Що вам ще з України забажалось здерти...? Уран за 1,5$за 1га., чи води прісної з підземних річок, озер або знищити родючі грунти, як комуняки 4ернобиль. Українець на такій Власній 3Емлі стає зайвим.
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