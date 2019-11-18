 ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби"

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Зважаючи на високу увагу суспільства до стану досудового розслідування кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент України, інформуємо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України. Проєкт підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого президента України, який є чинним народним депутатом України.
У пресслужбі Порошенка підозру ДБР назвали "конвульсіями Труби".
"Так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на завдання шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі (Канада).
З останніх сил чіпляючись за крісло, яке швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир - проєкт повідомлення про підозру П'ятому президенту України. Поспіх Труби та його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов'язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього виробництва. І конвульсії Труби - лише спроба ухилитися від виконання судового рішення", - йдеться в заяві.
Хто знає, як Пєціку передати.
А потім почну збирати для Зєльца.
-А просят запечуть?
-Для чого?
-Аби не мстилися!
его никто не знает и не помнит
нынешних судей запомнят - они будут йолочными игрушками весело раскачиваясь на ветру
В вертолёте на Ростов будут пустые бензобаки.
В этом можете не сомневаться.
Да будет так.
🤑
Аваковцы, крышующие игорный бизнес ?
Или бакановцы, отжимающие Арселор-Миттал у иностранного владельца ?
Там даже фамилии перечислены виновников.
Ты не пьяный там, на радостях что тушка Пригожина в Африке осталась ?
Все, кому Петина прокисшая за пять лет лапша пришлась не по вкусу, ждут серьёзных обвинений и перспективных уголовных дел.
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
та да, Зелена шмаркля ніколи не пробачить за усунення "легітимного"...
Добрые и злые д е л а возвращаются хозяину .