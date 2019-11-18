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 Політика України
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Все про:ГПУ (3366) недоторканність (482) Порошенко (9955) судова реформа (904) Вища рада правосуддя (270) ДБР (631)

 ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби"

ДБР направило в ГПУ проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на високу увагу суспільства до стану досудового розслідування кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент України, інформуємо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України. Проєкт підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого президента України, який є чинним народним депутатом України.

У пресслужбі Порошенка підозру ДБР назвали "конвульсіями Труби".

"Так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на завдання шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі (Канада).

З останніх сил чіпляючись за крісло, яке швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир - проєкт повідомлення про підозру П'ятому президенту України. Поспіх Труби та його наставника Портнова обумовлений ​​не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов'язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього виробництва. І конвульсії Труби - лише спроба ухилитися від виконання судового рішення", - йдеться в заяві.

ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали конвульсіями Труби 01
ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали конвульсіями Труби 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160217
 
   
 Топ коментарі
 
А Каломойскому, Портнову, Ермаку, БОгдану и прочим путинским посипакам когда объявят???
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Did Mitya 🇺🇦‏ @Did_Mitya 5 ч.5 часов назад
ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности - Цензор.НЕТ 2051

За Пороха "джавеліни", - пам'ятаю ...
Санкції проти лаптестану, - пам'ятаю ...
Що ми пишалися країною, - пам'ятаю ...
Але, щоб в світовій пресі писали що президент України готовий лизати жопу Трампу, - НЕ ПАМ'ЯТАЮ! За Порошенка такий *уйні не було!
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Теперь рост экономики 40% точно будет обеспечен... ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8997
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Вы за методиками смотрите ....*моряков освободить не получается* - это что?
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на фоне ЗЕнеЛОХа, Пеця сегодня выглядит Д'Артаньяном!
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У мене є торбинка сухарів.
Хто знає, як Пєціку передати.
А потім почну збирати для Зєльца.
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Ну з такими замашками - собі дурню не забудь зібрати
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Порошенко п"ять років займався продажею і відмазуванням кримінальних справ Злочевських, Іванющенків і сотні інших рИгіоналів!!! Тепер хрен йому в сра%у!!! Нехай садять мародера!!! Ще треба за Іловайськ відповісти...
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Якщо раптом ви не отримаєте свої гроші, негайно дзвоніть на гарячу лінію...місцевої дуркиДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності - Цензор.НЕТ 6326
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Не вірю.Невже замахнулися на Святее Святих-Отця Усія України Непорочного Петра Великого Світоча Петріота Найпетріотичного...(далі тільки нецензурно)
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Зеленский величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
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а от Отця Усія України Непорочного Петра Великого Світоча Петріота Найпетріотичного що взяв?
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как мона сравнивать повелителя 73 мух со взрослым человеком?
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-Куме,чув Поросенка скоро колотимут!
-А просят запечуть?
-Для чого?
-Аби не мстилися!
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"... возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов ..." это уже из раздела 'да хоть что-нибудь на него повесьте'.
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-- Конвульсии трубы. ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби" - Цензор.НЕТ 9027
ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби" - Цензор.НЕТ 5056
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Свято наближається.....
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Йолка наближаеться.. Скоро у Виктора Федоровича появится спариг партнер для тенниса... Он будет маленького росточка, но с прекрасным бархатным мурчанием..
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Петя Параша сбежит в Испанию или на Мальдивы?
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Вряд ли. Это лично мужественный и стойкий человек. Бегство не исключено но маловероятно. Для таких людей легче умереть чем сдаться. Но возможно Мародёр ещё хуже чем я о нем думаю.
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Стойкие и мужественные не переписывают активы на своих родных, если считают, что закон и справедливость на их стороне.
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Нет, вы меня не поняли, я не говорил о морали,нравственности и принципах. Сколотить такое состояния человек с натурой 'мокрая курица" не мог в принципе.
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Интересно, какое вам дело до ЧУЖИХ активов??? Или собственная никчемность и нищебродство вынуждают интересоваться?
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Если да, то туда или на одну из подмандатных, то есть политически несамостоятельных, территорий типа Панамы, карибы и тд...
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А с кровью православных младенцев есть?
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В принципе не важно за что конкретно посадят Порошенко. Для меня ,да и для многих других, важно чтобы эта сволочь, дважды капитулировал вся перед ****** в Минске, сидела в тюрьме.
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А мне важно, что бы такая сволочь как ты воевала в Иловайске и Дебальцево, а не пряталась от мобилизации.
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Ничего я не прятался, но видать в БАО людей хватало.
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Нормальные люди сами шли в военкомат, а если не востребованная специальность, записывались в добробаты, в крайнем случае отдавали армии то, что зарабатывали в тылу, а вечерами грея сраку на диване у телевизора. Резюме-не кукарекай.
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Не строй из себя Жанну дарк. Если все уйдут на фронт, то кто работать будет? Это раз. Потом я лично видел очередь в оболонский военкомат к новому зданию типа гадюшник (старое прокуратура забрала). Добровольцев хватало, не хватало ума и расторопности у старших офицеров. Ну а в сомонабранные из бывших гопников добробаты с их чисто конкретной дисциплиной шли особо одаренные. Так что не надо такие закидоны делать....
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да не прятался , просто повестки ЧЕТЫРЕЖДЫ ПОТЕРЯЛИСЬ ))))
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кто помнит как звали судью, посадившего Юлю и где он сейчас?
его никто не знает и не помнит

нынешних судей запомнят - они будут йолочными игрушками весело раскачиваясь на ветру ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби" - Цензор.НЕТ 7089
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Кірєєв. Поганяло - Гаррі Потер. Десь зник, але точно вже не суддя.
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По этой новости прекрасно видно, как возбудились и заволновались порохососы. Очень надеюсь, что скоро эти омерзительные и продажные существа начнут демонстративно устраивать очередной беспредел и хаос, митингуя под судом над свинопетей и отважно бросаясь под автозак (предварительно оговорив сумы выплат). Можно сколько угодно критиковать и ругать Зеленского, но петрушка должен ответить за украденные миллиарды из бюджета нищей и воюющей страны и прочие "шалости" со всей своей многочисленной бандой. И да, я конечно кацап, выполняю заказ путена и т.п. хрень. Это все знакомо и тошнотно. Так что подобострастные обожатели шоколадной задницы и почитатели главного вора страны, гордо именуемого ими "Порох", не тужьтесь корябать по клаве гневные высеры. Отвечать брезгую
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Зелебобы, дефолт грядёт.
В вертолёте на Ростов будут пустые бензобаки.
В этом можете не сомневаться.
Да будет так.
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О! Уже заклинания пошли! Боевая магия,епт....
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у нас уже давно дефлт, чего тебе барану не спиться
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Запылал порох в ПОПе...
🤑
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Извините, а кто такие "правоохранители" ?
Аваковцы, крышующие игорный бизнес ?
Или бакановцы, отжимающие Арселор-Миттал у иностранного владельца ?
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При Параше значит Аваков был "наш человек" и честный мусор. А как Парашу сковырнули - так сразу захрюкали о нехорошей полиции.
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Лапоть, а правда что тушка вашего главпахана Пригожина в Конго на пальму из литака упала, и до сих пор её мухи доедают ?
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Не знаю - ты же у нас уроженец Кацапстана, т.е. этнический кацап. Тебе виднее что там у тебя на родине происходит.
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Ты еще расскажи, что СССР был украинским, кацапчик.
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Лапоть, а каким же он был, если в Политбюро заправляли украинцы: Брежнев, Черненко, Щербицкий; и космическую программу возглавляли украинцы: Королёв, Челомей, Глушко.
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Геноцид украинцев тоже устраивал твой украинский СССР, кацапчик?
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Лапоть, ты в материалы суда по Голодомору загляни.
Там даже фамилии перечислены виновников.
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Лапоть, о каком геноциде украинцев в период 1964 до 1982 ты вещаешь ?
Ты не пьяный там, на радостях что тушка Пригожина в Африке осталась ?
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Кацапчик, ты где годился? Там где и твой кумир - в Ленинграде?
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Придурок, хлопни бояры за пригожиский упокой.
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Шо, трансуха порохосвинячья, стыдишься своей кацапской натуры?
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Совершат массовое ритуальное самоубийство....
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Обратил внимание, чепушило, вас петушков на ветке три-четыре штуки- ты додик, и еще несколько кретинов. Это радует. ЗЕбилы трезвеют, или сейчас на работе, подметают туалеты?
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По-моему, тут вообще никаких зебилов нет. Это лахтинское отребье вещает из Питера, под прокси.
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Чепушило тебя возле сарая на сырой земле делало в пьяном виде. А народ в массе своей одобряет пока курс Зеленского на посадку ворья.
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ГБР- это ни о чём! Один шум, уши Портнова, и никакого выхлопа. К сожалению, пока признаков наличия реальных намерений у теперешней власти взять Петра за балабоны не наблюдается. Хочется верить, что долго запрягают, а поедут быстро. Но веры всё меньше.
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Пернатый, а ты хотя бы поинтересовался смысловой нагрузкой предъявленных статей. В Украине за всю историю по ним не был осужден ни один человек, а кинуть по ним предъяву Президенту, вообще невозможно, виртуальные галюцинации, проще предъявить распятого мальчика.
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Беспёрый, об этом же и пишу! Или чукча не читатель...(с)?
Все, кому Петина прокисшая за пять лет лапша пришлась не по вкусу, ждут серьёзных обвинений и перспективных уголовных дел.
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ст.109? ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби" - Цензор.НЕТ 7407
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

та да, Зелена шмаркля ніколи не пробачить за усунення "легітимного"...
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А как это "возможное влияние на конкурс"? Так давайте пришьём "возможное соучастие в убийстве
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Самая лучшая новость, после победы Зеленсекого на выборах!
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В соответствии с европейской инквизиторской директивой Украина приняла решение о четвертовании Трубы ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби" - Цензор.НЕТ 3801
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Вот ***,поражаюсь я тому порошенку,ну якого ти куя розставляв на пости всяких труб,куликів і решту пи,,,доти,ти думав що вони будуть на тебе працювати,а вони як бувші риги плювали на твої розклади.Тепер все повертається проти тебе,ібо некуй югіка було в прокуратуру ставити і підара..а трубу в ДБР.ти собі думав вони будуть ганяти всіх кого ти сажеш а тут вони тепер тебе ганяють,бо ти не хотів брати собі в команду чесних людей,таких як саакашвілі сакварелідзе,в тебе були партнери мертвечук і ахметов,то шож тихочеш пожинай плоди своєї діяльності.Бумеранг летить назад.
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*****

Добрые и злые д е л а возвращаются хозяину .

ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби" - Цензор.НЕТ 2485
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эти кретины реально думают, что закозлив Пэцю, они смогут повысить свой, упавший ниже уровня дворовой канализации, рейтинг ... и все вдруг полюбят Богдана с Коломойским ...(клоун не нужен)
ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби" - Цензор.НЕТ 4266
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