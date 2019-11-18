 ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності. У Порошенка це назвали "конвульсіями Труби"

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на високу увагу суспільства до стану досудового розслідування кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент України, інформуємо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України. Проєкт підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого президента України, який є чинним народним депутатом України.

У пресслужбі Порошенка підозру ДБР назвали "конвульсіями Труби".

"Так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на завдання шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі (Канада).

З останніх сил чіпляючись за крісло, яке швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир - проєкт повідомлення про підозру П'ятому президенту України. Поспіх Труби та його наставника Портнова обумовлений ​​не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов'язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього виробництва. І конвульсії Труби - лише спроба ухилитися від виконання судового рішення", - йдеться в заяві.



