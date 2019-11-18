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 Економіка, Суспільство
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Все про:гроші (226) магазин (42) НБУ (531) платіжні системи (9)

 НБУ пропонує дозволити знімати готівку з карток у касах магазинів

Національний банк пропонує надати можливість власникам банківських карток у разі необхідності отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Таке рішення сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом", - повідомили в Нацбанку.

Про це йдеться в проєкті постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

Усі охочі можуть висловити пропозиції до проєкту постанови Нацбанку до 15 грудня, після чого НБУ цю постанову затвердить і дозволить проводити подібні операції.

Також читайте: Нацбанк скасував ліміт на купівлю валюти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160216
 
   
 Топ коментарі
 
А нахрена в магазине наличка если можно картой оплатить.
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Продавцы будут очень рады, они товар отпускают а тут подходят люди суют им карточки и требует денег с кассы.
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Бред, ну ладно супермаркеты с большими оборотами но в небольших магазинчиках это приведет к тому что всю кассу выгребут и нечем будет сдачу дать.
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А мона - наличные прямо с кассы?
И вместо карточки - ножик?
НБУ разрешит?
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у тебя в понедльник что не просохло чтоты пишешь идиот ты из клвоанских кретинов зебобиков... а предложение вполне даже нормальное почему бы и нет естественно должна быть квота предел суммы наличкой 500-1000-2000 в зависимости от торговой точки... и ее доходности...
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НБУ сходить з розуму, операції в касі з карткою можуть бути відмінені, а якщо клієнт зняв з картки в касі 20 тис. грн, а потім заявив що нічого не брав? Або касир зписав з картки клієнта 20 тис. грн замість 200 грн і забрав собі різницю в кишеню? Потрібно негайно міняти голову НБУ, бо він явно діє не в інтересах України!
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ты про лимит карты слышал лимит счета лимит одной операции и одного дня чек должен пописать сам клиент банка и карты.. а что так не могут снять в самом банке.... зачем частности и отдельные факты криминала натягивать на систему?????
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На касі в магазині при оплаті картою чеки не підписуються.
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У тебя болезнь Паркинсона или помутнение мозги?
Шо ты слова путаешь?
Запомни - все, что делает зебильная шобла - не может быть хорошим по определению...
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А нахрена в магазине наличка если можно картой оплатить.
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потому что напрмиер у мен на карте 1500 гривен я в магазине купилтовар на 400 гривен оплатил картой а остальное мне магазин выдал как наличку не забываем что магазины на таких операциях будут по банковским тарифам снимать комисионные 0,2-0,5 %....
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Таких, как ты, "купилтовар", зебени надурят в первую очередь)))
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Проще и правильней вообще отказаться от налички. Но так красть сложней,- вот в чём закавыка
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А як будеш на ринках купувати овочі...?
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У всех будут кассовые аппараты, ферштейн? Даже бабушка на рынке обязана выдать чек
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Ocenj udobno, serjozno, no vot zacjem nalicjnije, mne pocjti net neobhodimosti v nalicjnih deneg - vsio na bankovskoi kartorcjke
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ооооо))))
топливники просто кайф поймают)))
обнал талонов узаконят)))
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kakih talonov?? pomnju pri sovke bili takije, toljko ne govori cjto v Ukraine jesjcjo deistvujet sovkovaja sistema.
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Продавцы будут очень рады, они товар отпускают а тут подходят люди суют им карточки и требует денег с кассы.
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Мабуть видаватимуть не_за_так, а з комісією не малою.
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А почему не сделать как в ОАЭ ? Везде, кроме госучреждений , можно рассчитываться любой имеющейся валютой по курсу Нацбанка .
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Вы удивитесь но в Украине так тоже можно. берешь валютную карточку идешь в магазин и там преспокойно рассчитываешься. Налом конечно нельзя, поскольку это валютообменная операция - деятельность подлежащая лицензированию
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Вообще то как в Украине так и в ЕС принимают в расчет валютной и гривневрй картой .
Вопрос в том, что зитрожопые НБУ и украинские банки пускают все по невыгодному курсу.
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Ooooo, a kakoi kurs vrubajet banki Ispaniji, tak cjto, sovet, vot tam uzj lucjsje togda ispoljzovatj kontaktnije dengi, hotja Italija tozje po serjoznomu stjagivajet s turistov.
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Вообще-то в ЕС рассчитываться карточкой с чужой валютой - тоже % грабительские.
В некоторых магазинах также можно рассчитаться наличной валютой но курс опять же грабительский
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а где я писал про расчёт карточкой ? я как раз говорил за кэш ...
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НБУ это сборище казнокрадов и идиотов
нужно делать совершенно обратное
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Долбодятлы!
Вместо того чтобы думать о сокращении наличных расчетов и полный переход к безналу эти идиоты придумывают новые способы обналички!!
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Магазинов много , а банковского терминала поблизости нет , незнакомая ситуация ?
Правильное решение , имхо.
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В Словакии и Австрии ТАКОГО БРЕДА НЕТ.
Какрй идиот придумал?
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Мабуть це якась нова схема відмивання грошей НБУ предлагает разрешить снимать наличные с карточек в кассах магазинов - Цензор.НЕТ 3107
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Дубилет - очень умный мальчик. Программа 24 - лучшая в Европе , но они ее делали под себя.,
А в вопросах государства ребятам Бени верить опасно
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В Австрии как минимум в Billa и Hofer можно снимать наличку. В Германии во всех магазинах.
В отсталой Словакии тоже будет, но позже.
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То есть у небу не хватает наличных денег для оборота? Зебилы доуправлялись
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Бред, ну ладно супермаркеты с большими оборотами но в небольших магазинчиках это приведет к тому что всю кассу выгребут и нечем будет сдачу дать.
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Жто приведет к большей криминализации экономике
Правильный курс- это полностью безналичные операции
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к сожалению это проблемно даже в самой Европе. Например попробуй в Чехии в небольшом городке найти где можно карточкой заплатить. Или в Испании. Остенешься голодной.
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Сегодня и так почти во всех магазинах стоят банкоматы.
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А тут справа не в банкоматах, а в підвищенні активності руху коштів в касах
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Хороша ідея. У Німеччині вже працює у кожному маркеті
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Да, тут везде можно снять. Безналичка здесь не пользуется спросом.
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Але у банкоматах тре платити відсоткі , колись зняв на 20 eвро заплатив відсотки 5,95 , нах такий цирк ?
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А нафига козе баян？ для чего весь этот пердимонокль？ кто то не умеет пользоваться банкоматом？или не может его найти？
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Имитация бурной деятельности...в турборежиме...
Зеленое стадо на другое не способно...
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НЕ умеешь пользоваться банкоматом...зайди в любое отделение Новой почты...и сними деньги с карты...
Отлелений масса...
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В нас ця опція в супермаркетах вже давно , але ніхто не лізе без черги , жодного бардака немає знімати дуже вигідно бо то йде без відсотків за операцію . Що правда для цього треба трохе закупитись , десь на 20 евро , без всяких закупів можно також на заправках Шелл зняти кєш , на Аралі деяких ,все дуже зручно
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