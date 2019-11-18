 НБУ пропонує дозволити знімати готівку з карток у касах магазинів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Таке рішення сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом", - повідомили в Нацбанку.
Про це йдеться в проєкті постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".
Усі охочі можуть висловити пропозиції до проєкту постанови Нацбанку до 15 грудня, після чого НБУ цю постанову затвердить і дозволить проводити подібні операції.
И вместо карточки - ножик?
НБУ разрешит?
Шо ты слова путаешь?
Запомни - все, что делает зебильная шобла - не может быть хорошим по определению...
топливники просто кайф поймают)))
обнал талонов узаконят)))
Вопрос в том, что зитрожопые НБУ и украинские банки пускают все по невыгодному курсу.
В некоторых магазинах также можно рассчитаться наличной валютой но курс опять же грабительский
нужно делать совершенно обратное
Вместо того чтобы думать о сокращении наличных расчетов и полный переход к безналу эти идиоты придумывают новые способы обналички!!
Правильное решение , имхо.
Какрй идиот придумал?
А в вопросах государства ребятам Бени верить опасно
В отсталой Словакии тоже будет, но позже.
Правильный курс- это полностью безналичные операции
Зеленое стадо на другое не способно...
Отлелений масса...