 НБУ пропонує дозволити знімати готівку з карток у касах магазинів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Таке рішення сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом", - повідомили в Нацбанку.

Про це йдеться в проєкті постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

Усі охочі можуть висловити пропозиції до проєкту постанови Нацбанку до 15 грудня, після чого НБУ цю постанову затвердить і дозволить проводити подібні операції.

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