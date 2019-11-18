 Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті

Навколо біометричного паспорта точаться суперечки серед представників різних конфесій. людей залякують втратою приватності, "відреченням від Господа", "печаткою антихриста". Втім, насправді Православна Церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, адже вони є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу, йдеться в заяві ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорта немає", - заявили в Церкві.

Зазначається, що збір біометричної інформації використовується на благо, тому що робить наше життя в суспільстві безпечнішим: вона допомагає швидко встановити особу і допомогти людині, якщо виникне така потреба, або затримати особу, якщо вона порушила закон: "Щирій віруючій людині, якій немає чого приховувати, яка живе законослухняно, боятися нічого".

"Те, що з Писання відоме, як "печать антихриста", може бути прийнятим лише за усвідомленим вибором людини, яка відречеться від Бога. Таємно, через технології, без відома самої особи ніхто не зможе зробити віруючого християнина слугою диявола", - зазначили в ПЦУ.

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В церкві додали, що паспорти, ідентифікаційні коди і персональні дані стосуються матеріального світу, "справжня віра в Господа - в душі, на неї ніхто не зможе поставити "печатку", або відокремити людину від любові Божої, якщо вона сама не відступить від неї".

"Бог дає нам безліч можливостей і засобів пізнання світу, і біометричні паспорти – лише один із них. Вони не здатні віддалити чи наблизити нас до Господа, зробити більшим чи меншим християнином, поставити на нас "печать антихриста". Тож, не зважайте на безпідставні забобони чи обмеження і не бійтеся користуватися благами прогресу", - резюмували в Церкві.



