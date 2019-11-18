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 Суспільство
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Все про:релігія (247) біометричні паспорти (111) православ'я (168) ПЦУ (470)

 Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті

Православна церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів.

Навколо біометричного паспорта точаться суперечки серед представників різних конфесій. людей залякують втратою приватності, "відреченням від Господа", "печаткою антихриста". Втім, насправді Православна Церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, адже вони є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу, йдеться в заяві ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорта немає", - заявили в Церкві.

Зазначається, що збір біометричної інформації використовується на благо, тому що робить наше життя в суспільстві безпечнішим: вона допомагає швидко встановити особу і допомогти людині, якщо виникне така потреба, або затримати особу, якщо вона порушила закон: "Щирій віруючій людині, якій немає чого приховувати, яка живе законослухняно, боятися нічого".

"Те, що з Писання відоме, як "печать антихриста", може бути прийнятим лише за усвідомленим вибором людини, яка відречеться від Бога. Таємно, через технології, без відома самої особи ніхто не зможе зробити віруючого християнина слугою диявола", - зазначили в ПЦУ.

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В церкві додали, що паспорти, ідентифікаційні коди і персональні дані стосуються матеріального світу, "справжня віра в Господа - в душі, на неї ніхто не зможе поставити "печатку", або відокремити людину від любові Божої, якщо вона сама не відступить від неї".

"Бог дає нам безліч можливостей і засобів пізнання світу, і біометричні паспорти – лише один із них. Вони не здатні віддалити чи наблизити нас до Господа, зробити більшим чи меншим християнином, поставити на нас "печать антихриста". Тож, не зважайте на безпідставні забобони чи обмеження і не бійтеся користуватися благами прогресу", - резюмували в Церкві.

Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про печатки антихриста в біометричному паспорті 01
Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про печатки антихриста в біометричному паспорті 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160215
 
   
 Топ коментарі
 
Мне нравится новая церковь )
Больше цивилизованности, меньше мракобесия.
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Молодцы! Это - наша церковь!
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сектанты из УПЦ МП должны отказаться от биометрического паспорта, идентификационного кода и переехать жить на Колыму, собирать ягель, ходить в лаптях и жрать с лопаты..
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вполне спокойно и вменяемо аргументируют ральность нашего БЫТИЯ....
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"Ральность" - это как - через дупу?
Буковы пиши прално, болезненный)))
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для прихожан ПЦУ в паспорте нет чипа антихриста, а для прихожан УПЦ МП - есть.

прихожане УПЦ МП, ни за что не делайте биометрические паспорта ! Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті - Цензор.НЕТ 6798
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No sektantov ne vilecjitj, oni budet otricatsja ot vsego, vot vakcinacija, da hren na nih, pustj podihajet a za to cjto nevakcionirujet detei - v tjurmu za posigateljstvo na zdorovje i zjiznj malozascjitnoi personi - rebjonka. d ai lisitj prav roditelei.
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Мне нравится новая церковь )
Больше цивилизованности, меньше мракобесия.
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еще бы кускам трупов перестали поклоняться..
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сектанты из УПЦ МП должны отказаться от биометрического паспорта, идентификационного кода и переехать жить на Колыму, собирать ягель, ходить в лаптях и жрать с лопаты..
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...и питаться исключительно скрепами!!!!!!!!!!!!
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моя колежанка відмовляється від ІД картки та біометричного закордонного паспорту внаслідок своїх " релігійних переконань задля чистоти віри". Я її питаю, а як же твій батюшка на Афон їде? Визнає, що да , багато хто з них має біометрічниі паспорти. Когнітивний дисонанс
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Редакторе, стукнись лобом об стіл, може протверезієш
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Ахаха, продавцы воздуха и магических свечек, высрали что оказывается "очень злой дух" - не настолько злой шоб делать зло?
Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті - Цензор.НЕТ 1171
Я попам завидую.... если честно - несут такую дичь и на этом имеют такое бабло то..... совесть реально порок - надо просто уподобл*ться попам - будешь норм. жить.
а то натрусят стаду о "смирении", в то же время прикидывая какой очередной джип прикупить то.
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"Искреннему верующему человеку, которому нечего скрывать, живущему законопослушно, бояться нечего".
Источник: https://censor.net.ua/n3160215\\\\\\\\\

Вот как раз попам и стоит бояться.... Ну, если они верят сами в свой бред - а это не так - бред стаду, а ништяки - мужикам в платьях))

\\\\"Бог дает нам множество возможностей и средств для познания мира, и биометрические паспорта - только один из них. Источник: https://censor.net.ua/n3160215\\\\\\\

Так "дает" что ученых преследовали и даже жгли?
Прикольно выкрутились, не так ли? Оказывается...... бохдавал, ага. но поп не брал и поджаривал того ч-з кого собственно бохдавал.
Наглые до невозможности..... Я даже и не мог представить что кто-то может быть гаже даже коммунистов..... попы иногда намного гаже. концентрированная подлость.
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...и тут некстати вспоминается штрих-код на товарах с тремя шестерками - 666. И цифровизация. И постепенное подталкивание, подготовка населения к тому, что в недалеком будущем не нужны будут никакие документы и карточки. Человек, обозначенный, сам будет играть роль и документа, и банковской карточки. И стих из Библии по этому поводу. Странно как-то выходит...
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Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
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А что этот лысый хрен говорил по поводу Гитлера?
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Ну так а ты ж заявление пишешь чтоб получить паспорт, значит уже не тайно. Религия пережиток прошлого.
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Почему то умалчивается, но в тернопольской области много громад валит из присягнувшей на верность путину и Бене УГКЦ в пцу.
В некоторых сёлах, где подпольные приходы УГКЦ действовали даже при совитах, все ушли в ПЦУ.
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для каких дебилов нужно действительно такое разъяснять? иногда трудно поверить, что живу в 21 веке.
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Ну наконец то нашелся Иерарх Церкви и разьяснил людям , что оценивают Душу на Небе только по делам.
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Правильно. Аццкий Сотона придет - порядок наведёт.
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Коли при владі сидить антихріст і йому поклонятися,глупо боятися паспорта. Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті - Цензор.НЕТ 1930
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Я что-то пропустил. А что УПЦ МПскогда-то выступала против биометрического паспорта?
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Зато ПЦУ первыми высказались официально.
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