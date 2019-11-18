 Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті

Навколо біометричного паспорта точаться суперечки серед представників різних конфесій. людей залякують втратою приватності, "відреченням від Господа", "печаткою антихриста". Втім, насправді Православна Церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, адже вони є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу, йдеться в заяві ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.
"Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорта немає", - заявили в Церкві.
Зазначається, що збір біометричної інформації використовується на благо, тому що робить наше життя в суспільстві безпечнішим: вона допомагає швидко встановити особу і допомогти людині, якщо виникне така потреба, або затримати особу, якщо вона порушила закон: "Щирій віруючій людині, якій немає чого приховувати, яка живе законослухняно, боятися нічого".
"Те, що з Писання відоме, як "печать антихриста", може бути прийнятим лише за усвідомленим вибором людини, яка відречеться від Бога. Таємно, через технології, без відома самої особи ніхто не зможе зробити віруючого християнина слугою диявола", - зазначили в ПЦУ.
В церкві додали, що паспорти, ідентифікаційні коди і персональні дані стосуються матеріального світу, "справжня віра в Господа - в душі, на неї ніхто не зможе поставити "печатку", або відокремити людину від любові Божої, якщо вона сама не відступить від неї".
"Бог дає нам безліч можливостей і засобів пізнання світу, і біометричні паспорти – лише один із них. Вони не здатні віддалити чи наблизити нас до Господа, зробити більшим чи меншим християнином, поставити на нас "печать антихриста". Тож, не зважайте на безпідставні забобони чи обмеження і не бійтеся користуватися благами прогресу", - резюмували в Церкві.
Буковы пиши прално, болезненный)))
прихожане УПЦ МП, ни за что не делайте биометрические паспорта !
Больше цивилизованности, меньше мракобесия.
Я попам завидую.... если честно - несут такую дичь и на этом имеют такое бабло то..... совесть реально порок - надо просто уподобл*ться попам - будешь норм. жить.
а то натрусят стаду о "смирении", в то же время прикидывая какой очередной джип прикупить то.
Источник: https://censor.net.ua/n3160215\\\\\\\\\
Вот как раз попам и стоит бояться.... Ну, если они верят сами в свой бред - а это не так - бред стаду, а ништяки - мужикам в платьях))
\\\\"Бог дает нам множество возможностей и средств для познания мира, и биометрические паспорта - только один из них. Источник: https://censor.net.ua/n3160215\\\\\\\
Так "дает" что ученых преследовали и даже жгли?
Прикольно выкрутились, не так ли? Оказывается...... бохдавал, ага. но поп не брал и поджаривал того ч-з кого собственно бохдавал.
Наглые до невозможности..... Я даже и не мог представить что кто-то может быть гаже даже коммунистов..... попы иногда намного гаже. концентрированная подлость.
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
В некоторых сёлах, где подпольные приходы УГКЦ действовали даже при совитах, все ушли в ПЦУ.