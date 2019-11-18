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 Політика України
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 Російський слідчий у справі українських моряків поїхав до окупованої Керчі оформляти відправку захоплених катерів, - адвокат Полозов

Російський адвокат Микола Полозов розповів, що слідчий у справі українських моряків перебуває зараз в окупованій Керчі, де досі залишалися захоплені російською ФСБ українські військові катери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Питання про передачу українських суден порушувалося ще кілька тижнів тому і про це ми говорили зі слідчим. Він говорив, що планує поїхати до Керчі і братиме участь у якихось діях з оформлення передачі цих суден. Зараз слідчий виїхав туди і це, ймовірно, свідчить про те, що передача суден все ж здійсниться", - сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

Читайте також: "Усе за планом", - Воронченко про повернення Україні захоплених РФ кораблів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160214
 
 
 Топ коментарі
 
Морський трибунал вже відбувся. Він зобов'язав кацапію повернути моряків та судна. Але блаЗЄнський не визнав рішення трибуналу, тому судна й моряки вважаються підозрюваними в злочині. І кацапія тепер як захоче, так і зробить. І ніяких трибуналів більше не буде.
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Суда не переданы, факт отказа (ыактической передачи) зафиксирован... обратиться б морской трибунал, не давать рускай мрази покоя, постоянно напоминать миру и акцентировать на подлости такой срани, как руские...
Мягкотелость губит
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Сейчас Зелупа еще и документы подпишет выданые крымскими окупантами о передаче кораблей?
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Суда не переданы, факт отказа (ыактической передачи) зафиксирован... обратиться б морской трибунал, не давать рускай мрази покоя, постоянно напоминать миру и акцентировать на подлости такой срани, как руские...
Мягкотелость губит
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Все правильно - Зайти на эти корабли при передаче, посмотреть что кацапы с них сделали металлолом , не принимать, и готовить документы в морской трибунал.
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Морський трибунал вже відбувся. Він зобов'язав кацапію повернути моряків та судна. Але блаЗЄнський не визнав рішення трибуналу, тому судна й моряки вважаються підозрюваними в злочині. І кацапія тепер як захоче, так і зробить. І ніяких трибуналів більше не буде.
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я это-го не слышал.. а слышал только то что никакого преступления по морскому праву наши моряки не совершали.
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Так. Відповідно до рішення морського трибуналу. І треба було дотримуватися їх рішень, термін виконання яких закінчувався якраз за кілька днів перед тим, як блаЗЄнський (назло Порошенкові та для самореклами) поміняв моряків як військовополонених. Таким чином він визнав усі звинувачення кацапії щодо наших моряків бо в умовах обміну погодився з тим, що вони мають з'являтися кацапію на виклик кацапського (ч)СК.
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От дурак)) і де беруть таких тупих порохоботів?
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Не можуть передати, бо сторож пристані п'яний спить - папірці нема кому підписати.
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А шо ж свистіли що їх вже буксирують до точки передачі яка відбудеться вночі?
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Братішки! Не можна ділити на сєпарів і українців! А клятий порохоскот не хоче миру бо хоче воювати!Російський слідчий у справі українських моряків поїхав до окупованої Керчі оформляти відправку захоплених катерів, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 2652
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а разрешения у Украины на пересечение границы спросил?
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Сейчас Зелупа еще и документы подпишет выданые крымскими окупантами о передаче кораблей?
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