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 Політика України
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Все про:держслужбовці (127) Стародубцев (3) НАДС (1)

 Людям, які хочуть заробити грошей, не варто йти на держслужбу, - глава НАДС Стародубцев

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Олександр Стародубцев вважає, що людям, які хочуть заробити грошей, не потрійно йти на державну службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"На держслужбі все ж таки має превалювати нефінансова мотивація. Ми збираємося зробити нормальну модель зарплат, вирівняти її, зробити більш прозорою і справедливою. Але люди, які хочуть заробити грошей, їм не потрібно йти на держслужбу, гроші треба заробляти в бізнесі, а в держслужбі можна реалізувати інші речі. Можна навчитися, бо це найскладніша система, яка є в країні, значно складніша за бізнес. Рівень амбіцій, завдань і цілей тут просто на порядок вищий, це величезний виклик і відповідальність", - повідомив Стародубцев.

Глава НАДС зазначив, що на держслужбі заробітна плата дуже непрозора, докручується надбавками і стимулює не те, що треба.

"Базові правила HR кажуть, що ви платите людям за бажану поведінку. А у нас є купа всіляких надбавок за вислугу років, за ранг, тобто ми самі більше платимо не за результат, а за те, що людина довго сидить на держслужбі. Це просто якась дурість. Давайте не будемо платити людям за те, що вони сидять, платімо за те, що вони роблять", - зауважив Стародубцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні зміни до законодавства про держслужбу, що спрощують процедуру звільнення чиновників

Керівник Нацагентства вважає, що безліч надбавок необхідно дерегулювати, а саме нарахування зарплат спростити.

"Все, що є номінально надбавкою, а за фактом зарплатою - назвати зарплатою, і показувати це на сайтах робіт. Тому що в нас ще якась проблема - якщо супермаркет шукає працівників, то вони пишуть, що зарплата в 20 тис. грн, і це означає, що ти в стрибку і за супернавантаження отримаєш 15 тис. А коли пишемо, що у нас зарплата від 9 тис. грн, то це може бути і 30 тис. Ми банально програємо з точки зору маркетингу на ринку праці", - констатував він.

Стародубцев додав, що держава не має платити стільки ж, скільки платять на ринку, але важливо зарплати на держслужбі хоча б зіставити з ринковими.

"Нам потрібно зробити модель категоризації посад. Нам треба зрозуміти, що це головний спеціаліст, це економіст, це юрист, а це IT-вець і порівнювати їх тоді з різними ринками. Бо сьогодні це просто "головний спеціаліст", і ми не знаємо, хто він, ми просто встановлюємо йому 9 тис. грн окладу. З такою логікою ми не знайдемо хороших людей", - сказав глава НАДС.

На запитання, чи зможе Україна реформувати систему оплати праці на держслужбі без фінансової допомоги міжнародних партнерів, Стародубцев відповів, що для початку необхідно розробити категорії посад, спростити всі надбавки і зробити модель оплати праці, а далі запитати, чи готовий уряд це профінансувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160213
 
 
 Топ коментарі
 
угу... именно поэтому и поймали даму которой дали 300 тыс.долл. чтобы она устроила одного пассажира в на работу в Нефтегаз !!! Вы представляете масштабы коррупции в Нефтегазе если дают такие деньги только за трудоустройство в нем !!!
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Судя по премиям Коболева так не скажешь
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Какая-то фигня. У нас только на госслужбе деньги и делаются
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Какая-то фигня. У нас только на госслужбе деньги и делаются
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Как давно вы там работаете и сколько бабла "сделали"?
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А в шахте сколько сделали?А в бизнесе,который убили,сколько сделали?
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Хоть один чиновник сказал правду, что на госслужбе и (нужно прибавить) в бюджете нормальных денег никогда не заработаешь.Можно заработать только воровством, но это риск.
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Причому з мінімальним ризиком і без особливих зусиль.
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Людям, которые хотят заработать денег, не стоит идти на госслужбу...А где они ещё заработают ,если они больше ничего не умеют кроме как брать при этом делать вид,.что на СЛУЖБЕ
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"На госслужбе все же должна превалировать не финансовая мотивация.....может вначале нужно упразднить ордынское КУМОВСТВО,которое нам привили московские попы?Источник: https://censor.net.ua/n3160213
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угу... именно поэтому и поймали даму которой дали 300 тыс.долл. чтобы она устроила одного пассажира в на работу в Нефтегаз !!! Вы представляете масштабы коррупции в Нефтегазе если дают такие деньги только за трудоустройство в нем !!!
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расскажи єто судьям прокурорам и остальной братии
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А 🐷 где бабла "накосил" безмерно"??
Ни дня на госслужбе??
🤔
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Зайдёшь в украинский Суд,Прокуратуру,Больницу, к директору школы ит.д., так они смотрят на нас в первую очередь как на ТОВАР
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А ця шантрома яка сьогодні на держслужбі в очевидь не хоче заробити, Їм основне їдея, посадити Порошенка!
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Ну оно и понятно , все ж хлебные места уже заняты.
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У госслужащих свои дети есть. И в армию нет смысла идти, там тоже у генералов дети.
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которые хотят заработать денег, не стоит идти на госслужбу, - глава НАГС//

Пускай эта тварь утром посмотрит на каких машинах они приезжают на работу.. какие у них лачуги по 3 этажа... Сам-то он наверное завтра заявление напишет и в токари пойдет за деньгами?
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ёпт ! , какие у нас чиновники бескорыстные нищеброды ,
разжалобил дядько до слёз, щас пойду булку хлеба ему отправлю по почте...
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Не вмієш красти? Дорога на держслужбу для тебе закрита.
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сказочник рассказал короткую сказку...
институт украинской власти дискредитирован.
осталось наемное западное управление всех ветвей,ибо проворовались почти все
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рік проведений в верховній зраді--забезпечує безбідне життя двом поколінням мінімум
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