 Вчителі молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть ще й сертифікацію, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це в ефірі "1+1" заявила міністерка освіти України Ганна Новосад.
"Сертифікація - мотивація найкращих педагогів. Через сертифікацію ми хочемо знайти агентів змін, через яких ми будемо будувати Нову українську школу. Цього року є квота на сертифікацію - 1000 вчителів, зареєструвалися 800 вчителів молодших класів", - зазначила Новосад.
За її словами, наразі сертифікація – це добровільний інструмент.
"Ті, хто пройде сертифікацію, наступного року отримують 20% до зарплат. Сертифікація для тих, хто її пройде, діятиме три роки. Це можливість перезавантажити атестацію педагогів", - резюмувала міністерка освіти.
А как же 4000 долярив США в месяц?
От тільки, придурки, хто ж тоді дітей вчити буде? За ту мізерну зарплату і у такому дурдомі? Чи в цьому ціль? Ну, щоб взагалі і нікому і нікого? Територія має бути звільнена! Жиди вже зачекались...
БлаЗЄнські нам уже обіцяли конкурси на державні посади, а результат: квартал_сівохо та инша наволоч з оточення блаЗЄня.
Закон бумеранга аднака.
2020: $4000 на всех не хватит
2021: $40.00 а не $4000 читать научитесь, учителя блин!
2022: а нахрена вы вообще нужны? у нас вон государство в смартфоне, все дети учаться удаленно.
2023: а можно школьную программу растянуть до 14 лет, а то уроки плохо покупают все с торрентов качают, твари мелкие.
2024: а может пусть они 16 лет в школу ходят, нах та армия, нас днр и лнр от наты защитит.
В Україні кількість універсітетів та вишів на 1млн населення на 15% вище ніж в ФРН.. А бюджет набагато менший.