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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міносвіти (531) вчитель (121) Новосад (36)

 Вчителі молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть ще й сертифікацію, - Новосад

Майже тисяча вчителів молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть сертифікацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це в ефірі "1+1" заявила міністерка освіти України Ганна Новосад.

"Сертифікація - мотивація найкращих педагогів. Через сертифікацію ми хочемо знайти агентів змін, через яких ми будемо будувати Нову українську школу. Цього року є квота на сертифікацію - 1000 вчителів, зареєструвалися 800 вчителів молодших класів", - зазначила Новосад.

За її словами, наразі сертифікація – це добровільний інструмент.

"Ті, хто пройде сертифікацію, наступного року отримують 20% до зарплат. Сертифікація для тих, хто її пройде, діятиме три роки. Це можливість перезавантажити атестацію педагогів", - резюмувала міністерка освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти запустило новий пошуковий сервіс для вчених

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160210
 
 
 Топ коментарі
 
Нє, ну а що вони думали- їм просто так по 4000 доларів платитимуть?
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А що так мало - лише атестація і сертифікація? А ви їм ще поліграф і крос 25 км заставте. І дітей в першому класі не по 40, а щоб по хоч 60 було. І щоб в класі ще кілька з особливими потребами...
От тільки, придурки, хто ж тоді дітей вчити буде? За ту мізерну зарплату і у такому дурдомі? Чи в цьому ціль? Ну, щоб взагалі і нікому і нікого? Територія має бути звільнена! Жиди вже зачекались...
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Нє, ну а що вони думали- їм просто так по 4000 доларів платитимуть?
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И ЭТО ВСЁ?!?!?! Учителя младших классов в этом году кроме аттестации пройдут еще и сертификацию, - Новосад - Цензор.НЕТ 2495

А как же 4000 долярив США в месяц? Учителя младших классов в этом году кроме аттестации пройдут еще и сертификацию, - Новосад - Цензор.НЕТ 1865
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А що так мало - лише атестація і сертифікація? А ви їм ще поліграф і крос 25 км заставте. І дітей в першому класі не по 40, а щоб по хоч 60 було. І щоб в класі ще кілька з особливими потребами...
От тільки, придурки, хто ж тоді дітей вчити буде? За ту мізерну зарплату і у такому дурдомі? Чи в цьому ціль? Ну, щоб взагалі і нікому і нікого? Територія має бути звільнена! Жиди вже зачекались...
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Ай вей так в школах "їхніх" 10%.. А серед населення лише 0.8%
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я смотрю что этими новациями ЗеПридурки разгонят по ЕС еще и учителей младших классов... Вчителі молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть ще й сертифікацію, - Новосад - Цензор.НЕТ 1202
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А скільки всі ці атестації_сертифікації коштуватимуть платникові податків? Адже це комісії, оргтехніка і т.ин. Яка в біса ще сертифікація, коли людей випустили вищого навчального закладу? Може треба зрізати на етапі навчання та випуску з ВиШів?
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Та вже Ж дешевше ніж годувати з бюджета ЗАЙВИХ вчителів ..
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Ви кошторис бачили? І звідки знаєте, що всі 100% учителів не зможуть виконати умови "сертифікації"? Або: звідки Вам відомо, що залишаться конче найліпші? Вчителі молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть ще й сертифікацію, - Новосад - Цензор.НЕТ 5351
БлаЗЄнські нам уже обіцяли конкурси на державні посади, а результат: квартал_сівохо та инша наволоч з оточення блаЗЄня.
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Гандзя новосад тупа вівця-нездатна освоїти програму початкової школи пробує потролити старих тупих вчителиць скотрі її не змогли її нічого навчити.
Закон бумеранга аднака. Вчителі молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть ще й сертифікацію, - Новосад - Цензор.НЕТ 7083
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Та вже давно ЧАС!!!! В міськихшколах України до 15% вчителів ЗАЙВІ!!! Тому ж і скавчать так агресивно..
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Точно! І вчителі зайві, і учні зайві, і, взагалі, жителів в Україні забагато. Розплодились тут, пілять!
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Думаю, що вчителям зараз дуже "прикольно". Мабуть, так прикольно, як було прикольно під час виборів. Але враховуючи підхід невігласки міністерки до вчителів, наших дітей, скоро, не буде кому навчати. Хоча, можливо цього й добивається влада. Навіщо їм думаючі, освічені люди
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2019: всем учителям зп $4000
2020: $4000 на всех не хватит
2021: $40.00 а не $4000 читать научитесь, учителя блин!
2022: а нахрена вы вообще нужны? у нас вон государство в смартфоне, все дети учаться удаленно.
2023: а можно школьную программу растянуть до 14 лет, а то уроки плохо покупают все с торрентов качают, твари мелкие.
2024: а может пусть они 16 лет в школу ходят, нах та армия, нас днр и лнр от наты защитит.
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В Україні на кожного вчителя 9 учнів.. А в ФРН -12!
В Україні кількість універсітетів та вишів на 1млн населення на 15% вище ніж в ФРН.. А бюджет набагато менший.
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Та супер! А лікар вищої категорії отримує ставку на рівні санітарки. Вчителі молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть ще й сертифікацію, - Новосад - Цензор.НЕТ 6324
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