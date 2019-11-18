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 Політика України
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Все про:Азовське море (1229) корабель (611) Воронченко (62)

 "Усе за планом", - Воронченко про повернення Україні захоплених РФ кораблів

Повернення Україні двох катерів і буксира, які були захоплені в 2018 році, відбувається згідно з планом.

Про це в коментарі УНН розповів командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ.

"Триває процес. Офіцери перебувають у точці, про яку говорили. Усе за планом", - повідомив Воронченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські буксири стоять на якорі в точці зустрічі: росіяни затягують процес передачі, - Бутусов щодо повернення захоплених РФ кораблів

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160201
 
 
 Топ коментарі
 
По чьему плану? Плешивого хуйла?
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Отмазать кацапов от международного морского трибунала теперь называется- "все по плану"
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Позорище.
Адмирал танкист.
Ни в одном флоте корабли не сдаются.
В крайнем случае - затапливаются командами.
А этот - приветы посылал, живые фигуры на плацу выстраивал...
Позорище!!!
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Да х**** с теми кораблями. Сейчас металолом стоит 3грн/кг. Топливо дороже стоит их прибуксировать. Нужно было на ***** в суд подавать и деньгами брать
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В Чехии тоже около 3грн.кг(в перерасчёте).
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"Все по плану", - Воронченко о возвращении Украине захваченных РФ кораблей

Он то же самое говорил, когда кацапы за ними под мостом гонялись.
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Есть различие, в ИНФЕ! Бутусов говорит о том, что наши буксируемые корабли так в точку и не прибыли! Это шо ш за план такой, если их тащат уже не менее 19 часов, при максимуме- 4 часа?!
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Руский ставят все время новые условия, требуют подписать какие-то бумажки и тд. Нужно просто сохранять спокойствие, если принято решение отдать корабли то отдадут даже если ничего не подпишут и нигде не прогнуться. А если руский решили разыграть представление, то не отдадут даже если на все согласимся и все подпишем.
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Это я могу понять и оценить. Мне нравится разночтение. Кстати, Воронченко тоже не пишет о том, что буксируемые корабли прибыли в точку передачи.
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Позорище.
Адмирал танкист.
Ни в одном флоте корабли не сдаются.
В крайнем случае - затапливаются командами.
А этот - приветы посылал, живые фигуры на плацу выстраивал...
Позорище!!!
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Сдаются еще как, после Второй Мировой державы-союзники делили поистине титанический флот немцев, итальянцев, румын и прочих венгров сдавшихся в плен.
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Делили ПОСЛЕ официальной капитуляции этих стран.
Сдача во время войны, в открытом море, без единого выстрела - беспрецедентна.
Первенство, к сожалению, у нас...
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..а ты попробуй "стрельни" из этих речных лоханок ,даже при небольшой волне,система стабилизации модуля не позволит,Будут стрелять из сраной 30-ти мм пушечки ,или по чайкам,или по катранам...Учти это..
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Там можно было стрелять практически в упор.
На видео видно, что волнение - в норме, даже для лоханок.
Так-что - мимо...
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Отмазать кацапов от международного морского трибунала теперь называется- "все по плану"
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Так. Визнати свою провину в тому, що українські кораблі йшли з одного українського порту до иншого через визнані світом нейтральні води. Тьху!
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А помню этого Воронченко, он за несколько часов до захвата уверял что все идет штатно, что моряки вооружены и готовы к любым ситуациям.
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Ніхто чомусь не каже про те, що ті кораблі будуть нашпиговані кацапськими жучками і в такому стані нам нах. не потрібні.
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Интересная ситуация - паРашка и Хомчак уверяла, что Порох устроил провокацию, когда второй конвой из наших кораблей пошел в Азовское море, но после смены власти, смены начГенштаба и министра обороны Воронченко остался на своей должности... "Усе за планом", - Воронченко про повернення Україні захоплених РФ кораблів - Цензор.НЕТ 9014 У него есть доказательства, которые опровергают все обвинения паРашки, Хомчака и ЗЕлепузиков и его боятся трогать?... "Усе за планом", - Воронченко про повернення Україні захоплених РФ кораблів - Цензор.НЕТ 4175
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"Идет процесс. Офицеры находятся в точке, о которой говорили. Все по плану", - сообщил Воронченко. - цензор сообщил, украинцы приехали, русских нет.... Русских насрать, украинцы ждут.
План полное говно, ну все идет по плану...
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