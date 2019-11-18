 "Усе за планом", - Воронченко про повернення Україні захоплених РФ кораблів

Про це в коментарі УНН розповів командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ.
"Триває процес. Офіцери перебувають у точці, про яку говорили. Усе за планом", - повідомив Воронченко.
Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.
Он то же самое говорил, когда кацапы за ними под мостом гонялись.
Адмирал танкист.
Ни в одном флоте корабли не сдаются.
В крайнем случае - затапливаются командами.
А этот - приветы посылал, живые фигуры на плацу выстраивал...
Позорище!!!
Сдача во время войны, в открытом море, без единого выстрела - беспрецедентна.
Первенство, к сожалению, у нас...
На видео видно, что волнение - в норме, даже для лоханок.
Так-что - мимо...
https://www.delfi.lv/news/national/politics/latvija-rehabilites-kercas-juras-sauruma-nelikumigi-aizturetos-ukrainu-jurniekus.d?id=51647599
Cjtob perevesti ispolzovatj mozjno i Google
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=lv&tl=uk
11x2= 22, da oplatim, ne vopros, dlja druzei i boleje sdelajem.
время покажет
План полное говно, ну все идет по плану...