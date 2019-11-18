 "Усе за планом", - Воронченко про повернення Україні захоплених РФ кораблів

Про це в коментарі УНН розповів командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ.

"Триває процес. Офіцери перебувають у точці, про яку говорили. Усе за планом", - повідомив Воронченко.

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Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.