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 Політика України, Суспільство
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Все про:Богдан (48) соціальні мережі (252) Офіс Президента (161)

 "Богдан одружений чи за дівками бігає?" - дівчина виклала у Facebook листування з главою ОП

Глава Офісу Президента України Андрій Богдан попросив киянку Маргариту Мендель прийняти його запит у друзі в соцмережі Facebook. Це викликало бурхливу дискусію в соцмережі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під одним із фото користувачок Facebook він залишив повідомлення: "Запит прийми (у друзі в соцмережі. - Ред.)".

Богдан одружений чи за дівками бігає? - дівчина виклала у Facebook листування з главою ОП 01

Мендель не відреагувала на прохання в коментарях, але присвятила цьому окремий пост.

Дівчина зробила скрин повідомлення глави ОП, написавши: "Все не можу зрозуміти ... Богдан одружений чи за дівками бігає?"

Користувачі з гумором висловилися про ситуацію. "Одне іншому не заважає", "Це питання поставлене на рівні державного", "Людина хоче поєднувати корисне з приємним", "Хоч куди глянь - одна політика", "Бідна буде його дружина", - жартують коментатори.

Богдан одружений чи за дівками бігає? - дівчина виклала у Facebook листування з главою ОП 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160199
 
   
 Топ коментарі
 
Да, бегает. Вот, возьмем, к примеру Монику...
"Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 3982
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Богдан еще не определился за кем бегать . за девочками или за мальчиками "Богдан женат или за девицами бегает?" - девушка выложила в Facebook переписку с главой ОП - Цензор.НЕТ 4021 пока совмещает
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Яременко повій знімає, Богдан просто за дівками бігає (нагадаю: він знайшов час зустрітися з дніпровською шльондрою Мінюковою, а на україсньку діаспору за кордоном - не знайшов), а те, що в країні війна - ну його...

Спермотоксикозні омега-самці. У нормальних чоловіків (бета-самців) з увагою жінок проблем нема, тому їм немає потреби за дівками бігати. Тим більше якщо вони одружені. В них є надійна подурга і соратниця і на гламурних курок їм начхати
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Тільки чому =просто бігає= ? "Богдан одружений чи за дівками бігає?" - дівчина виклала у Facebook листування з главою ОП - Цензор.НЕТ 1360
Не просто.
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Україною керують ті, кому вона лише як прибутковий бізнес потрібна. Коли цей бізнес стане збитковим, вони його продадуть. Вже готують грунт для цього (закон про землю)
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Вот эта таки да украинка с силиконовыми губами - мечта зебило-бурята?
Симптоматичненько...
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